احصل على رؤية شاملة حول استخدام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وسلامة أداء التطبيقات، مع عرض كامل للموارد بدءًا من التطبيقات ومرورًا بالحاويات ووصولاً إلى المحاكاة الافتراضية، ما يتيح اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالة من حيث التكلفة لتوفير الموارد.