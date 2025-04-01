حقِّق أقصى أداء للتطبيقات مع استمرار تقليل التكاليف باستخدام Turbonomic؛ والذي يعد الحل الرائد في إدارة موارد التطبيقات (ARM) بفضل قدرته على تخصيص الموارد بطريقة ديناميكية في الوقت الفعلي، مما يعزز الكفاءة ويقلل النفقات السحابية، ويمنع وقوع فترات تعطل. بسّط عملياتك وعزز نمو أعمالك بكل سهولة!
تعمل الأتمتة الذكية وإدارة الموارد الاستباقية على توسيع نطاق الموارد الحالية بكفاءة وضمان الأداء المستمر للتطبيقات.
تساعد التحليلات الاستباقية المدمجة في تحقيق أقصى استفادة من الموارد لتقليل الهدر وزيادة عائد الاستثمار.
يساعدك التخصيص الديناميكي للموارد على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من بنيتك التحتية الحالية مع الحفاظ على التحكم في التكاليف.
تعمل سهولة التكامل عبر البيئات السحابية المحلية والعامة والخاصة والهجينة ومتعددة السحابة على تبسيط العمليات وتعزيز الأداء.
يوفر Turbonomic أداءً مُحسَّنًا ومستمرًا لموارد التطبيقات عبر البيئات ذات السحابة المتعددة الهجينة.
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احصل على رؤية شاملة حول استخدام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وسلامة أداء التطبيقات، مع عرض كامل للموارد بدءًا من التطبيقات ومرورًا بالحاويات ووصولاً إلى المحاكاة الافتراضية، ما يتيح اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالة من حيث التكلفة لتوفير الموارد.
اتخاذ قرارات أفضل
استفد من محرك التحليلات الذكي Turbonomic لتحليل البيئة ومنع اختناقات الموارد وحل المشكلات بشكل استباقي، وتقديم توصيات دقيقة لتخصيص الموارد في الوقت الحقيقي.
وفر وقتك الثمين
عزِّز أداء التطبيقات والبنية التحتية بشكل استباقي من خلال إجراءات تحسين الموارد المؤتمتة، مما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد ويقلل الهدر، ويتيح لفِرق تكنولوجيا المعلومات لديك التركيز بشكل أكبر على الابتكار بدلًا من المهام المتكررة.
يؤدي التكامل عبر البيئات السحابية المختلفة إلى تحسين الموارد تلقائيًا، مما يحقق استثمارات سحابية أكثر ذكاءً، ومرونة أعلى، وقدرة أكبر على التوسع، وسرعة أكبر في الوصول إلى السوق.
لا شك أن الأداء المؤتمت لكل من تغيير حجم الحاوية وانتقالات الحجيرات وتوسيع نطاق المجموعة وفق متطلبات التطبيق وأهداف مستوى الخدمة يؤدي إلى تعزيز الأداء وتقليل التكاليف في الوقت الفعلي.
يمكنك تحسين أعباء العمل المتصلة بوحدة معالجة الرسومات في السحابة المتعددة الهجينة من خلال توسيع نطاق المثيلات ودمج العُقد في Kubernetes لتحقيق أقصى كفاءة لموارد وحدة معالجة الرسومات.
كما يمكنك أتمتة ضبط حجم الأجهزة الافتراضية وحركة أعباء العمل لزيادة كثافة الأجهزة الافتراضية وخفض تكاليف الأجهزة وتقليل احتياجات الترخيص دون تأثير على الأداء في مجموعات مراكز البيانات.
عبر مجموعة واسعة من الصناعات، بدءًا من المجال الزراعي وحتى القطاع الحكومي، يساعد Turbonomic العملاء على زيادة عائد الاستثمار وتحسين الأداء.
انخفاض في حدود الذاكرة التراكمية بتنفيذ 45 ألف إجراءً مؤتمتًا لتخصيص الموارد شهريًا
زيادة في الموارد غير المستخدمة لوحدة معالجة الرسومات، ومضاعفة الإنتاجية دون التأثير على زمن الاستجابة
انخفاض تكاليف ترخيص برنامج VMware، وزيادة الاستخدام بنسبة 15%
إجراء مؤتمت لتخصيص الموارد، وتوفير 619 ألف دولار أمريكي