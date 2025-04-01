اختر الأداء المميز. اختر الكفاءة العالية. اختر Turbonomic.
تحسين الأداء وتكاليف السحابة لزيادة القيمة إلى 247% من عائد الاستثمار*
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ندوة مباشرة عبر الإنترنت 8 أبريل 2025

 

أتمتة إدارة موارد التطبيقات لتحسين تكلفة السحابة بشكل أكثر ذكاءً. تعرَّف على كيفية أتمتة قرارات توفير موارد التطبيقات وتحسين الإنفاق على السحابة.

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إدارة موارد التطبيقات بكفاءة

حقِّق أقصى أداء للتطبيقات مع استمرار تقليل التكاليف باستخدام Turbonomic؛ والذي يعد الحل الرائد في إدارة موارد التطبيقات (ARM) بفضل قدرته على تخصيص الموارد بطريقة ديناميكية في الوقت الفعلي، مما يعزز الكفاءة ويقلل النفقات السحابية، ويمنع وقوع فترات تعطل. بسّط عملياتك وعزز نمو أعمالك بكل سهولة!

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توفير تجربة أفضل للعملاء

تعمل الأتمتة الذكية وإدارة الموارد الاستباقية على توسيع نطاق الموارد الحالية بكفاءة وضمان الأداء المستمر للتطبيقات.
تقليل الهدر وتوفير المال

تساعد التحليلات الاستباقية المدمجة في تحقيق أقصى استفادة من الموارد لتقليل الهدر وزيادة عائد الاستثمار. 
تحسين كفاءة البنية التحتية

يساعدك التخصيص الديناميكي للموارد على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من بنيتك التحتية الحالية مع الحفاظ على التحكم في التكاليف.
إدارة بيئات متعددة

تعمل سهولة التكامل عبر البيئات السحابية المحلية والعامة والخاصة والهجينة ومتعددة السحابة على تبسيط العمليات وتعزيز الأداء. 

استفد من القدرات الكاملة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديك

يوفر Turbonomic أداءً مُحسَّنًا ومستمرًا لموارد التطبيقات عبر البيئات ذات السحابة المتعددة الهجينة.
الرؤية اتخاذ الإجراءات الأتمتة

تحويل عمليات أعمالك

إدارة تكاليف السحابة

يؤدي التكامل عبر البيئات السحابية المختلفة إلى تحسين الموارد تلقائيًا، مما يحقق استثمارات سحابية أكثر ذكاءً، ومرونة أعلى، وقدرة أكبر على التوسع، وسرعة أكبر في الوصول إلى السوق.

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تحقيق أقصى استفادة من Kubernetes

لا شك أن الأداء المؤتمت لكل من تغيير حجم الحاوية وانتقالات الحجيرات وتوسيع نطاق المجموعة وفق متطلبات التطبيق وأهداف مستوى الخدمة يؤدي إلى تعزيز الأداء وتقليل التكاليف في الوقت الفعلي.

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عزز الاستفادة من وحدة معالجة الرسومات

يمكنك تحسين أعباء العمل المتصلة بوحدة معالجة الرسومات في السحابة المتعددة الهجينة من خلال توسيع نطاق المثيلات ودمج العُقد في Kubernetes لتحقيق أقصى كفاءة لموارد وحدة معالجة الرسومات.

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تحسين بيئة برنامج VMware لديك

كما يمكنك أتمتة ضبط حجم الأجهزة الافتراضية وحركة أعباء العمل لزيادة كثافة الأجهزة الافتراضية وخفض تكاليف الأجهزة وتقليل احتياجات الترخيص دون تأثير على الأداء في مجموعات مراكز البيانات.

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اكتشف عائد الاستثمار المثبت الذي يحققه عملاؤنا

عبر مجموعة واسعة من الصناعات، بدءًا من المجال الزراعي وحتى القطاع الحكومي، يساعد Turbonomic العملاء على زيادة عائد الاستثمار وتحسين الأداء.
3.8 تيرابايت

انخفاض في حدود الذاكرة التراكمية بتنفيذ 45 ألف إجراءً مؤتمتًا لتخصيص الموارد شهريًا

 اقرأ قصة مكتب CIO في IBM 5.3 أضعاف

زيادة في الموارد غير المستخدمة لوحدة معالجة الرسومات، ومضاعفة الإنتاجية دون التأثير على زمن الاستجابة

 اقرأ قصة IBM BAM %30

انخفاض تكاليف ترخيص برنامج VMware، وزيادة الاستخدام بنسبة 15%

 اطلع على قصة APIS IT 175 ألف

إجراء مؤتمت لتخصيص الموارد، وتوفير 619 ألف دولار أمريكي

 اقرأ IBM TechZone

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الحواشي

* وفقًا لدراسة  Forrestor Total Economic Impact™ Study التي أجرتها IBM في يناير 2024