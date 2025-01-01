يكاد يكون من المستحيل على البشر - مهما كانت خبرتهم في عمليات التطوير أو هندسة موثوقية الموقع (SRE) أو التقنيات السحابية - الاستمرار في اختيار أدق إعدادات للحوسبة والتخزين وقواعد بيانات التطبيقات السحابية التي تقدم الأداء الأمثل وبأقل تكلفة. لذا ينبغي لك العمل على زيادة تخصيص البنية التحتية السحابية لتجنُّب حدوث مخاطر تمس الأداء، حتى لا ينتهي بك الأمر بفاتورة خدمات سحابية مرتفعة دون داعٍ.
باستخدام حلول الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحلول تحسين السحابة من منصة IBM® Turbonomic ، يمكنك ضمان أداء التطبيقات (سواء التطبيقات التقليدية أو التطبيقات السحابية الأصلية) وتحسين التكاليف باستمرار. حيث يمكن استخدام أدوات إدارة التكاليف السحابية التي على هذه المنصة في البيئات السحابية العامة والخاصة، متعددة السحابات والهجينة، ومع أي مزود خدمات سحابية رئيسي. بفضل برنامج Turbonomic، تصبح استثماراتك في التقنيات السحابية أكثر ذكاءً، وتصبح حلول الأتمتة أسهل، ويمكن الوفاء بالوعود التي طالما سمعت عنها من حيث المرونة وسرعة وصول المنتج إلى السوق.
يمكنك تحليل استخدام الموارد لتحديد فرص توفير التكاليف والاستثمارات اللازمة، وتحسين الموارد غير المستغلة على النحو الأمثل، ووضع إجراءات جديدة لتحديد الحجم المناسب. وكذلك يمكنك الاستفادة القصوى من المثيلات المحجوزة والخصومات الحالية، ودعم دورات الإصدار السريعة من خلال نمذجة التكاليف وتحسينها.
تستطيع فهم أوجه الترابط بين التطبيقات والبنية التحتية لتحديد العوائق وتحسين الأداء؛ مما يعني خفض التكاليف. كما يمكنك أتمتة التحسين الذاتي وضبط تخصيص الموارد بطريقة ديناميكية في الوقت الفعلي للتخلص من حالات التعارض والتنازع والحفاظ على الأداء الممتاز.
يمكنك تحسين الأداء عبر البيئات العامة والخاصة والهجينة ومتعددة السحابات، بدءًا من مراكز بياناتك وحتى AWS وAzure وGoogle Cloud، وذلك من خلال مثيل Turbonomic واحد. كما يمكنك تمكين فرق العمل المتنوعة من إدارة المجموعات التقنية المتعددة من خلال تجريد سلسلة التوريد المشتركة من Turbonomic، مع اعتماد الحيادية عند اختيار البائعين لتلبية متطلبات الأعمال.
تُعد Carhartt واحدة من أكثر الشركات اجتهادًا في أمريكا منذ تأسيسها في مدينة ديترويت عام 1889. صُممت ملابس Carhartt في الأصل لعمال السكك الحديدية، لكنها سرعان ما أصبحت الخيار المفضل للعاملين في مجال السيارات، والبناء، والعديد من المجالات الأخرى. اطَّلع على دراسة الحالة لتعرف كيف نجحت هذه العلامة التجارية الأسطورية، في صناعة الملابس، في استخدام منصة Turbonomic لتنفيذ استراتيجية تعتمد فيها على التقنية السحابية كخيار أساسي وتحقيق مبيعات قياسية في العطلات.
ينشئ برنامج Turbonomic المدعوم بالذكاء الاصطناعي إجراءات لتحسين تكلفة السحابة الهجينة باستمرار، حيث يطابق بين الطلب على التطبيقات وموارد البنية التحتية بطريقة ديناميكية. وهذا يضمن حصول التطبيقات على ما تحتاج إليه بالضبط، دون زيادة، وبالتالي تؤدي غرضها بأقل تكلفة. لا تؤثر هذه الإجراءات في الأداء لأن محرك التحليلات لدينا يأخذ في الحسبان احتياجات الموارد والتبعيات عبر الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات، من التطبيق إلى المنصة إلى الأجهزة.
تُتيح لك حلول Turbonomic القابلة للأتمتة والتوسع إمكانية تعزيز كفاءة استخدام التقنيات السحابية وتحسين تحليل التكاليف وزيادة قيمة ميزانيتك السحابية.
يستوعب محرك تحليلات Turbonomic ويعرض الأسعار المتفق عليها مع مزودي السحابة العامة تلقائيًا، ثم بعد ذلك، يُنشئ إجراءات محددة لشراء مثيل محجوز وتوسيع نطاقه حتى تتمكن من الاستفادة الكاملة من مخزون المثيلات المحجوزة الحالي ورفع التغطية بين الحجوزات والمثيلات لأقصى حد.
يمكِّنك Turbonomic من دمج إجراءات تحسين تكلفة السحابة الهجينة في خطوط الإنتاج والعمليات ومهام سير العمل لديك. باستخدام Turbonomic، يمكنك تنفيذ الأتمتة بسهولة وتحقيق نتائج فورية تدوم طويلاً.
يُحسِن Azure VMs وقواعد البيانات والتخزين بناءً على الطلب في الوقت الفعلي من خلال إجراءات تتجدد باستمرار.
تمتع بتحسين نظامك بما في ذلك إدارة مخزون المثيلات المحجوزة، من خلال إجراءات تتجدد باستمرار بناءً على الطلب في الوقت الفعلي.
مطابقة طلب التطبيق مع خيارات تكوين منصة Google السحابية بصورة مستمرة وآنيًا.
تقدم منصة Turbonomic تخطيطًا سهل الاستخدام لترحيل السحابة، مما يتيح لك تحسين استهلاك موارد السحابة من البداية وتبسيط عملية الترحيل إلى السحابة.
يقوم برنامج Turbonomic تلقائيًا بتحسين تخصيص موارد تطبيقاتك بينما يتكيف ديناميكيًا مع احتياجات الأعمال في الوقت الفعلي. ومن خلال استراتيجية التحديث، تحصل على مركز بيانات أكثر كفاءة ونتائج عمل أفضل.
يحدد برنامج Turbonomic إجراءات تخصيص الموارد المناسبة - ووقت تنفيذها - تلقائيًا لضمان حصول بيئات Kubernetes وتطبيقات المهام الحرجة على الموارد التي تحتاجها بالضبط لتحقيق أهداف مستوى الخدمة.