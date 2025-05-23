كيف يمكن للشركة ضمان أن يتم التحكم في إنفاقها على السحابة ومواءمته مع قيمة الأعمال؟
Samsung SDS America (SDSA) تواجه هذا التحدي وتحقق النجاح.
تقدم Samsung SDSA، وهي فرع إقليمي لشركة Samsung SDS الرائدة عالميًا في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات، التحول الرقمي والتحول السحابي وخدمات التنقل للمؤسسات لشركات Samsung Group والعملاء الخارجيين في أمريكا الشمالية.
مع زيادة عمليات نشر السحابة العامة للشركة على AWS، أصبحت إدارة التكلفة تمثل تحدياً. استخدمت Samsung SDSA حلاً تابعًا لجهة خارجية لتحديد المجالات المحتملة لتحقيق وفورات في التكاليف. ومع ذلك، لا يزال إنشاء تقارير الاسترداد واسترداد التكاليف للحسابات المدينة يتطلب جهدًا يدويًا يستغرق وقتًا طويلاً. وغالباً ما لم يكن أمام فريق السحابة سوى أيام قليلة قبل نهاية دورة الفوترة لإجراء التغييرات.
كانت Samsung SDSA على يقين من وجود فرص توفير أكبر. في عام 2023، سعت الشركة إلى الحصول على رؤية أعمق فيما يتعلق بإنفاقها على السحابة لتحديد طرق أكثر كفاءة لتقليل هدر السحابة وتحسين البيئة.
تعاقدت شركة Samsung SDSA مع شركة IBM من أجل إثبات القيمة (POV) ثم اشترت بعد ذلك IBM Cloudability من AWS Marketplace. عند تطبيق الحل على جزء من بيئة AWS الخاصة بها، اكتسبت الشركة مستوى جديداً تماماً من الرؤية. من خلال لوحة معلومات Cloudability، حصلت شركة Samsung SDSA على رؤية شاملة للتكلفة والاستخدام لحسابات AWS المستهدفة، بما في ذلك رؤى تفصيلية حول الإنفاق على السحابة والاتجاهات والحالات الشاذة.
تستخدم الشركة الآن هذا الحل لتحديد الموارد الخاملة والتي تتكبد التكاليف ومثيلات Elastic Compute Cloud (EC2) التي تم توفيرها بشكل مفرط إلى جانب تلقي التوصيات لتحسين التكاليف. يساعد حل Cloudability شركة Samsung SDSA على تخصيص تكاليف السحابة لوحدات الأعمال المسؤولة أو مجموعات المستخدمين، من أجل تعزيز المساءلة وإرساء ثقافة العمليات المالية.
تستخدم الفرق Cloudability لإنشاء توقعات الاستخدام وتقديم التزامات بناء على ميزانياتها. تستخدم Samsung SDSA، بدورها، أداة أتمتة التوفير السحابية Cloudability Savings Automation لالتقاط الخصومات القائمة على الالتزام بكفاءة، مثل خطط التوفير (SPs) والحالات المحجوزة القابلة للتحويل (CRIs). عادةً ما تتطلب مطابقة احتياجات الحوسبة مع الخصومات المتاحة تحليلاً يدوياً يستغرق وقتاً طويلاً. تعمل أداة Cloudability Savings Automation على تسريع هذه العملية، حيث تقوم بفحص بيئة AWS باستمرار وشراء خطط التوفير (SPs) والحالات المحجوزة القابلة للتحويل (CRIs) المناسبة تلقائياً.
في النصف الأول من عام 2024، استخدمت Samsung SDSA حل Cloudability لمساعدة واحدة من أكبر شركات Samsung Group على تقليل الإنفاق عبر 86 حساباً من حسابات AWS بنسبة 11%.
وفي الوقت نفسه، أجرت شركة Samsung SDSA عملية إثبات القيمة لمنتج IBM Turbonomic على 20 حسابًا من حسابات AWS، وذلك من خلال تطبيق قدرة الذكاء الاصطناعي التي يوفرها الحل لتوليد توصيات تلقائيًا لتغيير حجم موارد الحوسبة وتحسينها. والآن، تستخدم شركة Samsung SDSA نظام Turbonomic لأتمتة إجراءات التحجيم المناسب التي لا تتسبب في انقطاع العمل، مما يقلل من الجهد اليدوي ويوفر 400000 دولار أمريكي في النصف الثاني من العام. (يتوفر Turbonomic الآن كجزء من Cloudability Premium).
ومن الآن فصاعداً، تستهدف Samsung SDSA تحقيق المزيد من التوفير والتحسين من خلال توسيع نطاق استخدام Cloudability ليشمل حسابات أخرى لمجموعة Samsung Group على AWS.
Samsung SDS America هي فرع إقليمي لشركة Samsung SDS التي مقرها كوريا. يقع المقر الرئيسي للشركة في ريدجفيلد بارك، نيوجيرسي، ويدير 10 مواقع في أمريكا الشمالية. وتوفر الشركة حلول تكنولوجيا المعلومات والخدمات الاستشارية لشركات مجموعة Samsung Group والعملاء الخارجيين في جميع أنحاء القارة.
تعرف على المساعدة التي يمكن أن يقدمها حل Cloudability لك لتحسين موارد السحابة من أجل السرعة والتكلفة والجودة.
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