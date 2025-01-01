عندما تشرع الشركات في رحلة السحابة، غالبًا ما يكون الهدف ذو شقين: إلغاء التثبيت القابل للتوسع والاحتفاظ بتكاليف السحابة في الميزانية. ومع ذلك، بالنسبة للكثيرين، فإن الوعد بالمرونة والمرونة يعوقه عدم وجود معارف حول ما هو مطلوب من منظور توفير الموارد، مما يؤدي إلى ضعف الإدارة والفواتير التي تتجاوز الميزانية.

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