يساعد IBM Turbonomic على تحسين بيئات Kubernetes من خلال أتمتة إدارة الموارد لتحقيق مرونة النظام والتوازن بين الأداء والتكاليف.
تشمل مزايا Turbonomic ما يلي:
لضمان تقديم تجارب مميزة وجذابة، نجحت شركة O.C. Tanner في تطوير خدماتها بشكل دوري. لكن لتمكين المطورين من القيام بعملهم المتميز، يحتاج المطورون إلى الوصول إلى الموارد المناسبة في الوقت المناسب داخل بيئة مرنة متسارعة الوتيرة. وقد كان هذا تحديًا كبيرًا حتى بدأت الشركة في استخدام برنامج IBM Turbonomic لتحسين تكاليف السحابة الهجينة.
تمكن من إدارة الموارد في كل طبقة من مجموعة التطبيقات بشكل مستمر وتلقائي؛ للمساعدة في ضمان الأداء الأمثل.
تمتع بأتمتة القرارات التي تساهم في ضمان الأداء وتقليل التكاليف والحفاظ على الالتزام بالمعايير.
يمكنك التأكد من سلامة أداء التطبيقات التي تعمل على EKS وعرض مجموعات EKS الخاصة بك بجانب توزيعات أخرى.
احصل على تحليلات تنازلية تعتمد على التطبيقات تساعد على ضمان استمرار أداء تطبيقاتك.
تمكن من تحقيق الأداء المستمر والمرونة من خلال الإجراءات المؤتمتة.
تستخدم منصة Turbonomic الأتمتة الذكية لزيادة الاستفادة من الموارد، وتقليل تكاليف الطاقة والانبعاثات الكربونية، وتحقيق عمليات فعَّالة بشكل مستمر.
يقوم برنامج Turbonomic تلقائيًا بتحسين تخصيص موارد تطبيقاتك بينما يتكيف ديناميكيًا مع احتياجات الأعمال في الوقت الفعلي. من خلال استراتيجية التحديث، تحصل على مركز بيانات أكثر كفاءة ونتائج عمل أفضل.
تقدم منصة Turbonomic تخطيطًا سهل الاستخدام لترحيل السحابة، مما يُتيح لك تحسين استهلاك خدمات السحابة من البداية تمامًا وتبسيط عملية الترحيل إلى السحابة.