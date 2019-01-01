تحسين kubernetes باستخدام IBM Turbonomic
يمكنك تحسين أتمتة Kubernetes لتحقيق أهداف مستوى الخدمة بطريقة قليلة التكلفة.
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رسم توضيحي لتحسين kubernetes

ندوة عبر الإنترنت مباشرة 8 أبريل 2025

 

أتمتة إدارة موارد التطبيقات لتحسين تكلفة السحابة الأكثر ذكاءً. تعرَّف على كيفية أتمتة قرارات توفير موارد التطبيقات وتحسين الإنفاق على السحابة.

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تحسين Kubernetes من حيث الأداء وفاعلية التكاليف

 

يساعد IBM Turbonomic على تحسين بيئات Kubernetes من خلال أتمتة إدارة الموارد لتحقيق مرونة النظام والتوازن بين الأداء والتكاليف.

تشمل مزايا Turbonomic ما يلي:

  • الأداء بأقل تكلفة
  • تقليل تكاليف السحابة من خلال الأتمتة
  • تحسين عملية تحديد حجم الحاوية، وعمليات نقل مجموعات الحاويات (pod)، وإجراءات توسيع المجموعة، وذلك بشكل مستمر وآمن حسب الطلب.
  • رؤية شاملة لنظام Kubernetes للحصول على رؤى أعمق حول السلامة
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عرض توضيحي تفاعلي
قم بجولة حول المنتج واستكشِف ميزات ووظائف IBM Turbonomic.
مستند تقني
اقرأ كيف يمكن تحسين Kubernetes من حيث الأداء
إعداد التقارير
نزِّل تقرير "Total Economic Impact of IBM Turbonomic" لعام 2024
فيديو
شاهِد IBM Turbonomic في فقرة Inside The Blueprint على قناتَي Fox وBloomberg.
الحاسبة
جرِّب الآلة الحاسبة: احصل على تقدير سريع للسعر وتوقعات عائد الاستثمار

إدارة الأداء

تجاوز الحدود التخصيص المناسب للحاويات عمليات النقل المستمر لمجموعات الحاويات (pod) توسيع نطاق المجموعة بشكل ذكي التخطيط للحاويات

دراسة حالة

البرمجيات والخدمات شركة O.C. Tanner تحسِّن الموارد وتوجِّه اهتمامها نحو الابتكار

لضمان تقديم تجارب مميزة وجذابة، نجحت شركة O.C. Tanner في تطوير خدماتها بشكل دوري. لكن لتمكين المطورين من القيام بعملهم المتميز، يحتاج المطورون إلى الوصول إلى الموارد المناسبة في الوقت المناسب داخل بيئة مرنة متسارعة الوتيرة. وقد كان هذا تحديًا كبيرًا حتى بدأت الشركة في استخدام برنامج IBM Turbonomic لتحسين تكاليف السحابة الهجينة.

عمليات التكامل يمكنك التكامل مع منصات الحاويات لتحقيق إدارة مبنية على التطبيقات، وإدارة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) باستخدام قرارات تلقائية للحصول على أداء مستمر لا ينقطع. عرض جميع عمليات التكامل Kubernetes

تمكن من إدارة الموارد في كل طبقة من مجموعة التطبيقات بشكل مستمر وتلقائي؛ للمساعدة في ضمان الأداء الأمثل.

 تعرّف على المزيد ®Red Hat® OpenShift

تمتع بأتمتة القرارات التي تساهم في ضمان الأداء وتقليل التكاليف والحفاظ على الالتزام بالمعايير.

 تعرّف على المزيد Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)

يمكنك التأكد من سلامة أداء التطبيقات التي تعمل على EKS وعرض مجموعات EKS الخاصة بك بجانب توزيعات أخرى.

 تعرّف على المزيد Azure Kubernetes Service (AKS)

احصل على تحليلات تنازلية تعتمد على التطبيقات تساعد على ضمان استمرار أداء تطبيقاتك.

 تعرّف على المزيد Google Kubernetes Engine (GKE)

تمكن من تحقيق الأداء المستمر والمرونة من خلال الإجراءات المؤتمتة.

 تعرّف على المزيد
حالات الاستخدام ذات الصلة تقنية المعلومات المستدامة

تستخدم منصة Turbonomic الأتمتة الذكية لزيادة الاستفادة من الموارد، وتقليل تكاليف الطاقة والانبعاثات الكربونية، وتحقيق عمليات فعَّالة بشكل مستمر.

 تحديث مركز البيانات

يقوم برنامج Turbonomic تلقائيًا بتحسين تخصيص موارد تطبيقاتك بينما يتكيف ديناميكيًا مع احتياجات الأعمال في الوقت الفعلي. من خلال استراتيجية التحديث، تحصل على مركز بيانات أكثر كفاءة ونتائج عمل أفضل.

 تخطيط الترحيل إلى السحابة

تقدم منصة Turbonomic تخطيطًا سهل الاستخدام لترحيل السحابة، مما يُتيح لك تحسين استهلاك خدمات السحابة من البداية تمامًا وتبسيط عملية الترحيل إلى السحابة.
حان الوقت لتجربة Turbo

ابدأ رحلتك نحو تحسين أداء التطبيق بصورة مستمرة مع تقليل التكاليف بأمان.

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