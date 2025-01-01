كيفية عمل معارف الذكاء الاصطناعي

لوحة المعلومات التنفيذية للسحابة اعرض أحمال التشغيل ومزودي الخدمة السحابية وحسابات السحابة في الوقت الفعلي. تعرف على مدى تأثير تبني حلول الأتمتة في الكفاءة والأداء والمخاطر. استكشف الوفورات التراكمية والاستثمارات اللازمة والوفورات المحتملة، إلى جانب تكاليف السحابة التقديرية السحابة واستخدام المثيلات المحجوزة.

لوحة معلومات تنفيذية محلية عرض أحمال التشغيل التفصيلية، وسجل الإجراءات، والوفورات في التكاليف والتحسينات. يعرض مخطط الحالة الحالية أفضل المجموعات حسب وحدة المعالجة المركزية (CPU) أو الذاكرة أو سعة التخزين أو الاستخدام. للتخطيط المستقبلي، تُظهر لوحة المعلومات هذه أيضًا الوقت اللازم لاستنفاد الموارد العنقودية. يمكنك أيضًا عرض مدى تحسن كثافة الأجهزة الظاهرية لكل مضيف أو سعة التخزين.

لوحة معلومات منصة حاويات عرض إجمالي أداء البنية التحتية للحاوية وقدرتها الاستيعابية وسلامتها. احصل على معارف بشأن أفضل مجموعات منصات الحاويات لكي تتمكن من تقييم مدى سلامتها وفرزها حسب مستوى المخاطر. اعرض أفضل الخدمات وأفضل مساحات الأسماء لتحديد الحصة والاستخدام الفعلي.