استكشف digital library حيث ستجد الوثائق والدورات التعليمية والتقارير والمزيد لدعم نجاحك مع منصة IBM Turbonomic.
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استخدم الدورات التعليمية المنظمة للتعلم السريع لتحسين منصة IBM Turbonomic.
قيّم التأثير المالي المحتمل وعائد الاستثمار لاستخدام IBM Turbonomic لتحسين إدارة الإنفاق السحابي وأداء التطبيقات.
تفضل بقراء تقرير PeerPaper الحصري هذا، الذي يتضمن أفضل الممارسات بناءً على رؤى خبراء الصناعات والتقييمات من مستخدمي IBM Turbonomic المعتمدين.
تفضل بقراءة هذا الدليل السريع لاستكشاف مجال الإدارة المالية السحابية المتنامي بسرعة، المعروف باسم العمليات المالية FinOps.
تفضل بقراءة تقرير PeerPaper الحصري هذا لتتعرف على كيفية قيام مستخدمي IBM Turbonomic بتعديل حجم بنيتهم التحتية وتقليل بصمتهم البيئية.
يُعد Inside the Blueprint سلسلة تلفزيونية للقاءات شخصية وهي سلسلة حائزة على جوائز وتُبث على مستوى الولايات المتحدة على Bloomberg Television وFOX Business، وقد عرضت Turbonomic في حلقة خريف 2023 بعنوان "الابتكار الذكي". شاهد المقطع الكامل هنا!
تعرّف على تجربة الانضمام السلسة لـ Turbonomic.
اكتشف كيف يمكنك منع المشكلات داخل بيئتك بشكل استباقي.
وفر المال دون التأثير على الأداء.
أنشئ سياسات أتمتة للحفاظ على نظام مستقر وضمان الأداء الأمثل.
افتح عالمًا من الرؤى الأكثر تفصيلًا وحسّن اتخاذ القرارات.
بسّط تكامل العمليات، وعزز الثقة، وحقق التحول الرقمي.
اكتشف كيف أن إدارة موارد التطبيقات تحول قابلية الملاحظة إلى عمل من خلال الأتمتة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.
اكتشف كيف يمكنك تحقيق أفضل أداء عند نشر برمجياتك على Azure.
اكتشف كيف يساعدك هذا التكامل في عمليات التطوير السريعة لضمان أداء التطبيق.
اكتشف كيفية التحكم في مشكلات السحابة على AWS وضمان أداء التطبيق.