يُعد Inside the Blueprint سلسلة تلفزيونية للقاءات شخصية وهي سلسلة حائزة على جوائز وتُبث على مستوى الولايات المتحدة على Bloomberg Television وFOX Business، وقد عرضت Turbonomic في حلقة خريف 2023 بعنوان "الابتكار الذكي". شاهد المقطع الكامل هنا!