كيف تستخدم BlueIT حلَّي IBM Turbonomic وIBM Instana لضمان أداء التطبيقات وتقليل انبعاثات الكربون
هل يمكن لأي شركة تسريع تحولها الرقمي وتعزيز استدامتها في الوقت نفسه؟
تسعى BlueIT إلى تحقيق هذين الهدفين من خلال خدمات الاستعانة بمصادر خارجية في مجال تكنولوجيا المعلومات. يوضح Francesco Sartini، كبير مسؤولي الابتكار في BlueIT، قائلًا: "بصفتنا شركة ذات منفعة عامة، نلتزم بمساعدة عملائنا على تنفيذ استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات لا تضمن الأداء فحسب، بل تدعم أيضًا أهدافهم في مجال الاستدامة وتضعهم على مسار تقليل انبعاثات الكربون." تقدّم BlueIT حاليًا خدمات الاستعانة بمصادر خارجية مباشرة في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى 35 عميلًا مختلفًا. ولا تقتصر خدماتها على قطاع بعينه، إذ تضم قاعدة عملائها الحالية مؤسسات تعمل في قطاعات التصنيع والتقنية والخدمات المالية والترفيه وتجارة التجزئة، إلى جانب قطاع الأغذية والمشروبات.
تتمثل إحدى الأولويات الرئيسية لدى BlueIT حاليًا في الانتقال من عمليات تكنولوجيا المعلومات التقليدية (ITOps) إلى الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps). "بالنسبة إلى مؤسستنا وعملائنا، لا يُعد اعتماد الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps) مجرد مشروع تقني. بل هو تحول جذري في النموذج التشغيلي للمؤسسة"، على حد تعبير Sartini. ويتمثل العامل الأساسي في هذا الانتقال في قدرة BlueIT على تزويد العملاء برؤية شاملة لبيئة تكنولوجيا المعلومات لديهم بالكامل، بدءًا من طبقة التطبيقات وصولًا إلى البنية التحتية، إلى جانب قدرتها على مساعدتهم في إعادة توزيع الموارد استباقيًا للحد من الهدر وتحسين أداء التطبيقات. ولهذا السبب تستخدم BlueIT حلَّي تحسين تكلفة السحابة الهجينة IBM® Turbonomic وIBM Instana، اللذين أصبحا الآن جزءًا من منصة Concert.
تنفيذ قرارات تخصيص الموارد بسرعة أعلى بنسبة 60%
حققت BlueIT لأحد عملائها خفضًا بنسبة 10% في التخصيص الذائد للذاكرة ووحدة المعالجة المركزية
خفض متوسط وقت الإصلاح (MTTR) بنسبة 50% على مستوى المؤسسة
يقدّم Sartini وفريقه خدمات تندرج ضمن ثلاثة مجالات تركيز رئيسية: خدمات ITIL، والخدمات المعرفية، وخدمات الأعمال. وتشمل خدماتهم، على سبيل المثال لا الحصر، إدارة البيئات متعددة السحابات، وإدارة أداء التطبيقات، والمراقبة المستمرة للثغرات والامتثال، إلى جانب تحسين تكلفة السحابة الهجينة. وعادةً ما يمتلك عملاؤهم ما بين 100 و500 خادم، ويديرون بيئات محلية، وبيئات على Azure وAmazon Web Services (AWS)، وبيئات سحابية هجينة. كما يدير فريق BlueIT أيضًا 50 بيئة SAP. يوضح Sartini قائلًا: "اليوم، عند ضم عميل جديد، نبدأ بنشر Turbonomic ونلجأ إلى Instana لضمان أداء التطبيقات أثناء الإصدارات الحيوية لدى العملاء."
ونظرًا إلى تنوّع بيئات العملاء، من الضروري أن تتوفر لدى Sartini وفريقه الأدوات اللازمة لضم كل عميل جديد بكفاءة، ومواصلة تحسين أداء التطبيقات باستمرار في المراحل اللاحقة. تُعد سهولة النشر وسرعة تحقيق القيمة عاملين أساسيين. يشير Sartini قائلًا: "وجدنا أن الإعداد الأولي لكل من Turbonomic وInstana بسيط وسريع." فخلال يوم واحد فقط، يمكن نشر كلتا الأداتين والبدء في تحديد فرص تعديل الحجم بشكل استباقي. يعتمد Instana على وكيل واحد يمكن تثبيته في غضون دقائق، بينما يمكن تثبيت Turbonomic في غضون ساعات. يوضح Sartini قائلًا: "عند ضم عميل جديد، يمكننا الآن أن نعرض له ببضع نقرات فقط كيف يمكن أن يعمل Turbonomic وInstana داخل بيئته." يوفر Turbonomic تحسينًا لتكلفة السحابة الهجينة مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، بينما يوفر Instana مراقبة البنية التحتية وقابلية الملاحظة. يشير Sartini قائلًا: "تحتوي كل أداة على لوحة معلومات شاملة وسهلة التصفح، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ على الفور."
قبل أن يبدأ فريق BlueIT في اعتماد الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps)، كان يعتمد على أدوات مراقبة متفرقة وتدخلات يدوية لتحسين بيئات عملائه. أما الآن، فأصبح لديهم رؤية كاملة على مستوى مجموعة التقنيات بالكامل، وأتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدهم على تحديد ازدحام الموارد قبل أن تتأثر تجربة المستخدم النهائي. يشير Sartini قائلًا: "تتجلى قوة نهج الذكاء الاصطناعي بالكامل، في رأيي، في أن هذه الأدوات [Turbonomic وInstana] توضّح لنا بشكل استباقي مواضع المشكلات المحتملة، وتوصي بإجراءات لتخصيص الموارد بما يحسّن ضبط أحجامها ويضمن الأداء."
ومن خلال اعتماد هذا النهج الجديد وتقليل الاعتماد على التدخل اليدوي، تمكّن الفريق من توفير مزيد من الوقت لمساعدة كل عميل على تسريع التحول الرقمي وتحقيق أهداف الاستدامة. "يرتكز نموذج الاستدامة في تكنولوجيا المعلومات على قدرة المؤسسة على تحقيق التوازن الصحيح بين تخصيص الموارد وتجربة المستخدم النهائي. يرى Sartini قائلًا: "في رأيي، يُعد تطبيق Turbonomic وInstana بلا شك أفضل طريقة لضبط حجم بنيتك التحتية بما يلائم احتياجاتك وتقليل بصمتك الكربونية دون التضحية بالأداء."
منذ التحول إلى الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps)، شهدت BlueIT تحسينات كبيرة في الأداء وتخصيص الموارد. على سبيل المثال، وبمساعدة Turbonomic وInstana، حقق فريق BlueIT خفضًا بنسبة 50% في متوسط وقت الإصلاح (MTTR)، وخفضًا بنسبة 60% في الوقت اللازم لتنفيذ إجراء لتخصيص الموارد. وفضلًا عن ذلك، نجحوا في تقليل الهدر على مستوى بيئات عملائهم. وحققت BlueIT لأحد عملائها خفضًا بنسبة 10% في الإفراط في تخصيص الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية، بعد تنفيذ توصيات Turbonomic المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشأن تخصيص الموارد. وتُعد زيادة الاستفادة من البنية التحتية الحالية لدى عملائهم، والتخلص من أي موارد غير مستغلة، خطوة مهمة في رحلتهم لمساعدة العملاء على تقليل انبعاثات الكربون.
ومع المضي قدمًا، يهدف فريق BlueIT إلى الانتقال من توصيات Turbonomic بشأن تخصيص الموارد إلى إجراءاتها المؤتمتة لتخصيص الموارد، كما يسعى إلى زيادة اعتماد العملاء على Instana. وأخيرًا، يخطط الفريق لتنفيذ IBM® Cloud Pak for Watson AIOps. "نحن متحمسون لاستكشاف كيف يمكن أن يدعمنا IBM Cloud Pak for Watson AIOps في ربط الأحداث. نريد أن يمتلك الجميع على مستوى المؤسسة القدر نفسه من المعلومات، وأن يستخدموا أداة التعاون نفسها عند حدوث أي موقف حرج. يوضح Sartini قائلًا: "سيؤدي ChatOps دورًا محوريًا في مساعدتنا على اعتماد نهج قائم على الذكاء الاصطناعي لتحديد السبب الأساسي."
BlueIT مزوّد خدمات تكنولوجيا معلومات وشركة ذات منفعة عامة يقع مقرها الرئيسي في إيطاليا، وتسعى إلى تسريع رحلات التحول الرقمي لعملائها بأمان من خلال حلولها الرقمية وخدمات الأمن الإلكتروني والخدمات المعرفية المُدارة.
