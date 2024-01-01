ندوات الإنترنت الخاصة بـ Turbonomic
هل أنت على استعداد لتحسين بيئتك السحابية وأتمتتها؟ سجّل في ندوة الإنترنت القادمة لتتعرّف على كيفية مساعدة Turbonomic لك في تحقيق ذلك.
اطلّع على ندوات الإنترنت المتاحة عند الطلب شاهد أحدث ندوة إنترنت (59:07)
رسم توضيحي يحتوي على مجموعة من الرموز التصويرية التي تمثل فئات الموارد المختلفة

ندوة عبر الإنترنت مباشرة 8 أبريل 2025

 

أتمتة إدارة موارد التطبيقات لتحسين تكلفة السحابة الأكثر ذكاءً. تعرَّف على كيفية أتمتة قرارات توفير موارد التطبيقات وتحسين الإنفاق على السحابة.

سجل الآن
ندوات الإنترنت المتاحة عند الطلب زيادة كفاءة Cloud Management باستخدام Turbonomic Essentials

انضم إلينا في هذه الندوة التقنية المهمة حيث نستعرض كيف يمكن لفريقك الصغير والفعال إدارة AWS وAzure وGoogle Cloud وKubernetes معًا لضمان الأداء الأمثل للتطبيق بأقل تكلفة.

 تحقيق التوازن بين الأداء الأمثل للتطبيق والتكاليف التقنية باستخدام القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

انضم إلينا للاستماع إلى خبراء IBM الذين سيشاركون أمثلة من عملاء IBM الذين يستخدمون Instana وTurbonomic وApptio، وكيف تسهم هذه المنتجات في تحقيق التوازن وزيادة أداء تقنية المعلومات والقيمة التجارية.

 زيادة قدرات بيئتك السحابية باستخدام Red Hat OpenShift وIBM Turbonomic

استخدم إمكانات تطبيقات OpenShift من خلال الأتمتة التي يمكنك الوثوق فيها.

إدارة التوسع السحابي المتعدد والحد من التكاليف المرتفعة باستخدام الأتمتة

انضم إلينا في هذه الندوة التقنية المهمة حيث نستكشف كيفية إدارة AWS وAzure وGoogle Cloud وKubernetes والمزيد بصورة فعالة.

تعزيز أداء التطبيقات من خلال إدارة الموارد بذكاء

اطلّع على كيفية تقييم المستخدمين الفعليين لـ Turbonomic بناءً على تقارير G2 لربيع 2024

اقرأ التقرير (PDF)
حان الوقت لتجربة Turbo

ابدأ رحلتك نحو تحسين أداء التطبيق بصورة مستمرة مع تقليل التكاليف بأمان.

احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
المزيد من الطرق للاستكشاف المجتمع التوثيق أكاديمية تعليمية الدعم ندوات الإنترنت الموارد