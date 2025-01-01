J.B. Hunt Transport, Inc تحالفًا إستراتيجيًا مع Google السحابة وكلفت فريق المعلومات التكنولوجية الخاص بها بترحيل الجزء الأكبر من بيئة الحوسبة الخاصة بها, والتي تضمنت 1,000 Virtual Machines ، و90 مجموعة Kubernetes، و915 Kubernetes العقدة، و27,000 حجيرات و500 قاعدة بيانات، من Microsoft Azure إلى Google السحابة. تعرّف على كيفية استخدام شركة J.B. Hunt لبرنامج IBM Turbonomic لتنفيذ مشروع كان من الممكن أن يستغرق من ستة إلى تسعة أشهر في 35 يوم عمل فقط، دون أي فترة تعطل.