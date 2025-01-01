تخطيط الترحيل إلى السحابة مع IBM Turbonomic
تسريع مبادرات ترحيل السحابة من خلال تخطيط الترحيل إلى السحابة بدقة وسهولة الاستخدام
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IBM Turbonomic تخطيط الترحيل إلى السحابة التوضيحية
تسريع مشاريع الترحيل السحابة الخاصة بك

سواء كانت السحابة السحابة أولاً، أو سحابة هجرتك أو سحابة متعددة الاستراتيجية, ®يمكن أن يوفر برنامج Turbonomic إجراءات الترحيل إلى السحابة التي يمكن أن تسرّع من تخطيط الترحيل وتساعدك على الاستفادة الكاملة من التسعير المخفض.

  • يقدم خطط ترحيل التطبيق المحتملة التي تفصّل إجراءات محددة وتشير إلى تكوينات السحابة التي ستدعم تكوينات السحابة الحالية
  • يحلل احتياجات الموارد في الوقت الفعلي للتطبيق أحمال التشغيل ويوفر إجراءات للتحسين لضمان الأداء وتحقيق التكاليف المثلى للسحابة
  • حدد خيارات التوفير السحابة السحابة وساعدك على الاستفادة الكاملة من خصومات التسعير المخفضة.
  • تمكين موظفي قسم المعلوماتية من اتخاذ قرارات مسؤولة وقابلة للدفاع عنها وقائمة على البيانات
مميز
ندوة الإنترنت
كيفية إدارة التمدد السكاني والتكاليف الجامحة مع الأتمتة

ميزة

تحسين خطة الهجرة الإجراءات التي تعتمد على الخصم سير العمل الموجه
النتائج الرئيسية
جرّب خطط الترحيل "ماذا لو"

قم بتجربة خطط الترحيل "ماذا لو" استنادًا إلى بيئتك بأكملها لتقييم استراتيجيات الترحيل المختلفة عبر مزود السحابة العامة
نموذج ومقارنة "الرفع والإزاحة" مقابل التشغيل الأمثل

قم بنمذجة ومقارنة عمليات التشغيل أحمال التشغيل وتكلفة الترحيل، مما يتيح لك اتخاذ قرارات مسؤولة وقائمة على البيانات. 
تحديد متطلبات الحوسبة والتخزين بدقة من أجل مزود السحابة العامة

حدد متطلبات الحوسبة والتخزين لـ سحابة عامة وحساب أي خطة الادخار أو الخصومات التي تفاوضت عليها مع مزود السحابة (السحابات).

دراسة الحالة

النقل والمواصلات J.B. Hunt يحقق هجرة جماعية مع عدم وجود فترة تعطل

J.B. Hunt Transport, Inc تحالفًا إستراتيجيًا مع Google السحابة وكلفت فريق المعلومات التكنولوجية الخاص بها بترحيل الجزء الأكبر من بيئة الحوسبة الخاصة بها, والتي تضمنت 1,000 Virtual Machines ، و90 مجموعة Kubernetes، و915 Kubernetes العقدة، و27,000 حجيرات و500 قاعدة بيانات، من Microsoft Azure إلى Google السحابة. تعرّف على كيفية استخدام شركة J.B. Hunt لبرنامج IBM Turbonomic لتنفيذ مشروع كان من الممكن أن يستغرق من ستة إلى تسعة أشهر في 35 يوم عمل فقط، دون أي فترة تعطل.

تكنولوجيا المعلومات وقت التوربو

ابدأ رحلتك إلى التطبيق العملي المستمر مع تقليل التكلفة بأمان.

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