تساعد IBM Turbonomic شركة Maximus على تقليل هدر الموارد وخفض التكاليف، وتقديم خدمات أفضل للمجتمعات.
تقع شركة Maximus في تايسونز - فيرجينيا، وهي شريك موثوق به في مجال تكنولوجيا الحكومة، تساعد الوكالات الحكومية الفيدرالية والمحلية وحكومات الولايات على تقديم الخدمات الأساسية لملايين الأشخاص. لكن بعد الترحيل إلى السحابة باستخدام نهج الرفع والنقل (lift-and-shift)، واجهت الشركة سؤالًا حاسمًا: كيف يمكن ضمان الكفاءة عندما تكون آلاف الخوادم كبيرة الحجم وغير مستغلة بالكامل؟ مع توزيع أعباء العمل على أكثر من 4,000 خادم قائم على السحابة عبر المئات من حسابات السحابة، كانت المخاطر كبيرة، حيث يمكن لأي عدم كفاءة أن يؤدي إلى هدر مالي. بينما وفَّرت أدوات السحابة الأصلية للشركة رؤًى، فإن النتائج الإيجابية الخطأ التي تم تحديدها أعاقت التقدم. كانت Maximus بحاجة إلى طريقة أكثر ذكاءً وأتمتة لضبط حجم الموارد بشكل مناسب، وخفض التكاليف، وتحسين الكفاءة التشغيلية دون التأثير في جودة تقديم الخدمات.
للتغلب على تحديات تحسين السحابة، تعاونت Maximus مع IBM لتنفيذ IBM® Turbonomic - منصة أتمتة تكنولوجيا المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت عنصرًا أساسيًا في تعزيز الكفاءة التشغيلية. مكَّنت قدرة Turbonomic على دمج مصادر البيانات المتعددة وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ Maximus من ضبط حجم البنية التحتية بشكل مناسب، والقضاء على هدر الموارد، وتحسين الأداء. وأتاحت قدراتها للمهندسين التركيز على المهام ذات القيمة الأعلى، بينما ساعدت ميزات التجميع المخصص والسياسات على أن تكون القرارات متوافقة مع مستويات التطبيقات. عملت IBM عن كثب مع Maximus لتخصيص الحل، وتمكَّنت من تحويل العمليات اليدوية والتفاعلية إلى تحسينات مؤتمتة واستباقية. كما أشار Chris Ray، نائب الرئيس لتقنيات السحابة في Maximus، قائلًا: "قدَّمت لنا Turbonomic الرؤية التي كنا بحاجة إليها لتحسين الإنفاق وتعزيز الأداء على نطاق واسع. مع وجود أكثر من 1,000 نوع من وحدات الحوسبة عبر كبار مزوِّدي السحابة، فإن استخدام التكنولوجيا لتقييم الخيار المناسب هو السبيل الوحيد لمواكبة الأمر".
ساعدت عملية تحويل عمليات السحابة وتنفيذ IBM Turbonomic شركة Maximus على تحقيق مكاسب ملموسة في الكفاءة وتوفير التكاليف. تمكَّنت الشركة من إلغاء الإفراط في تخصيص الموارد، وتبسيط توزيعها، وتحسين أداء التطبيقات - ما أدى إلى تعزيز تقديم الخدمات لعملائها من الجهات الحكومية. مع توفُّر القدرات الجديدة، يركِّز المهندسون الآن على المهام ذات القيمة الأعلى، بينما تضمن Turbonomic حصول أعباء العمل على الموارد التي تحتاجها. يواصل Chris Ray قائلًا: "يمتلك هذا التحسين القدرة على تحقيق وفورات مستمرة وملموسة. إذا تمكَّنت من خفض تكلفة الحوسبة والتخزين ببضعة سنتات فقط في الساعة، عبر آلاف الموارد التي تعمل 24 ساعة في اليوم و365 يومًا في السنة، فإن ذلك يتحول إلى مدخرات مالية حقيقية". تقول Marie Russell، نائب الرئيس لتسريع الشركاء الاستراتيجيين العالميين: "لقد أثبتت IBM أنها مستشار وشريك موثوق به. تُعَد Turbonomic المحرك الذي كانت مؤسستنا بحاجة إليه - فهو يعمل على أتمتة ضبط الحجم الأمثل على نطاق واسع وتحسين العمليات وتعزيز الأداء، ما يُتيح لمهندسينا التركيز على تحقيق النتائج المهمة للمواطنين الذين نقدِّم خدماتنا لهم".
إلى جانب الأثر المالي، عززت Maximus قدرتها على تقديم وصول سلس وعادل إلى الخدمات الحيوية عبر الجهات الحكومية. بالنظر إلى المستقبل، تخطِّط Maximus لتوسيع اعتماد Turbonomic عالميًا وتطبيق نسختها المعتمدة من FedRAMP، المتاحة في FedRAMP Marketplace، لدعم العملاء الفيدراليين. يوضِّح Chris Ray: "لا تُعَد Turbonomic أداة فحسب، بل محفزًا للتغيير الثقافي والتشغيلي. تمكِّن هذه الأداة مهندسينا من تقييم وتصحيح أعباء العمل غير الملائمة بشكل أسرع، ما يؤدي إلى تقليل المشاكل المحتملة في الإنتاج وخفض التكاليف، وأحيانًا إلى تحقيق كِلا الهدفين في الوقت نفسه".
تأسست Maximus عام 1975 ويقع مقرها الرئيسي في تايسونز بولاية فيرجينيا، وتقدِّم خدمات وحلولًا مدعومة بالتقنية تساعد الجهات الحكومية على تقديم برامج حيوية للمواطنين. تقدِّم Maximus خدماتها للعملاء من الحكومات الفيدرالية والمحلية وحكومات الولايات، وتركِّز على تحسين تقديم الخدمات العامة من خلال الابتكار وكفاءة العمليات.
تُعَد IBM Turbonomic منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحليل طلب التطبيقات بشكل مستمر وتوليد توصيات قابلة للتنفيذ والأتمتة لتعديلات موارد الحوسبة والتخزين والشبكات؛ لضمان الأداء مع تحسين التكاليف. من خلال دمج مصادر بيانات متعددة والإجراءات المقترحة، تمكِّن Turbonomic المؤسسات من أتمتة قرارات الموارد، والقضاء على الهدر، وضمان الأداء، وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر البيئات السحابية الهجينة ومتعددة السحابات.
