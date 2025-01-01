إن Google سحابية (GCP) هي مجموعة من عروض منصة سحابية من Google التي أنشأتها وتديرها Google. تعمل المنصة على أجهزة Google وتتألف من عدة خدمات مستضافة للحوسبة والتخزين وتطوير التطبيقات.
تطابق منصة Turbonomic من IBM Turbonomic باستمرار طلب التطبيق في الوقت الفعلي مع جميع خيارات تكوين GCP. تتيح لك معلومات تكنولوجيا المعلومات أتمتة الإجراءات بثقة، حيث يتم دائمًا وضع الأداء أولاً، بالإضافة إلى توسيع نطاق الآلات الافتراضية وإعادة تكوينها من خلال تحليل بيانات إعادة توفير الموارد والفوترة للآلات الافتراضية. بالإضافة إلى ذلك، تدعم المنصة IBM Turbonomic جميع مثيلات محرك Google Kubernetes Engine (GKE) ويمكنها "دمج" مجموعات GKE الخاصة بك مع موارد GCP الأساسية.
SaaS أو محلي
يتصل دون وكيل بحساب (حسابات) GCP الخاص بك ®عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) للقراءة فقط
يتكامل مع وكيل العمليات لسحب جميع المقاييس والبيانات الوصفية
يكتشف كيانات GCP ويبدأ في إنشاء إجراءات التحسين في غضون 60 دقيقة
Virtual Machines
الأقراص
المناطق
المناطق
وحدة المعالجة المركزية الافتراضية للآلة الافتراضية
ذاكرة VM vMemory (في حالة تمكينها)
الوصول إلى التخزين التخزين الافتراضي (IOPS)
صافي إنتاجية الآلة الافتراضية
إنتاجية الإدخال/الإخراج للأجهزة الافتراضية
مبلغ التخزين التخزين VM
تغطية VM المثيلات المحجوزة
قاعدة البيانات vMemory
قاعدة البيانات vCPU
قاعدة بيانات التخزين التخزين المبلغ
إنتاجية الإدخال/الإخراج لقاعدة البيانات
معدل الوصول إلى ذاكرة التخزين المؤقت لقاعدة البيانات
اتصالات قاعدة البيانات
CUD المخزن المخزن
تغطية CUD (الآلات الافتراضية)
- توسيع نطاق الآلة الافتراضية لأعلى/لأسفل إلى نوع أو فئة مختلفة (بما في ذلك CUDs)
- التوقف/التشغيل الافتراضي (المعروف باسم "الركن")
- توسيع نطاق أقراص التخزين لأعلى/لأسفل
- حذف أقراص التخزين غير المتصلة
زيادة الاستفادة القصوى من خصومات الاستخدام الملتزم الحالية (CUDs)، وتحديد فرص زيادة تغطية الخصم
دعم دورات الإصدار السريعة من خلال نمذجة التكاليف وتحسينها من خلال سيناريوهات التخطيط "ماذا لو"
التحجيم التلقائي الواعي للتكاليف لمطابقة متطلبات التشغيل مع التخلص من نقص الاستخدام والإفراط في التوفير مع الحفاظ على الأداء
نمذجة ومقارنة الآثار المترتبة على كل من خطط "الرفع والتحويل" وخطط الترحيل المحسّنة ومقارنتها من حيث الأداء والتكلفة لكل من خطط "الرفع والتحويل" وخطط الترحيل المحسّنة، وتعيين أحمال التشغيل الحالية لتناسب الآلات الافتراضية وعائلات الأقراص التخزين وأنواعها - كما هي، ثم تحسينها
تعزيز التعاون بين فرق السحابة والتطبيقات وعمليات التطوير حول مصدر واحد للبيانات
تسريع أحمال التشغيل على برنامج GCP من خلال عمليات قابلة للتوسع والتكرار لعمليات ترحيل أحمال التشغيل المستقبلية وعمليات دمج السحابة
اكتشاف وتعيين أوجه الترابط بين خدمات GKE، وخدمات GKE، والمواصفات، والمواصفات، وحاجات حجيرات وأجهزة التحكم في التشغيل ومساحات الأسماء والمجموعات و Virtual Machines
تحسين أداء وتكلفة Kubernetes باستمرار ®فيا التحجيم الآلي الآلي التحجيم المناسب، حجيرات حركة وتوسيع نطاق المجموعة والتخطيط
® تتيح لك الواجهة الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (المكدس الكامل) للتطبيقات، والتصورات الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات، مدعومــة بالذكاء الاصطناعي الرؤى والتجريد الحائز على براءة اختراع يمكّنك من إدارة جميع حسابات السحابة الخاصة بك على Google السحابة - بالإضافة إلى بيئات سحابة أخرى في مركز البيانات - من جزء واحد من الزجاج.
احتواء إنفاق السحابة مع الحفاظ على التطبيق العملي مع أدوات تحسين السحابة القابلة للتشغيل الآلي.
قم بتسريع مبادرات ترحيل السحابة من خلال تخطيط الترحيل إلى السحابة بدقة وسهولة الاستخدام.
تحسين Kubernetes الأتمتة Kubernetes لتحقيق أهداف مستوى الخدمة الفعالة من حيث التكلفة.
يُعد Google منصة سحابية سحابية التكامل واحدة من عدة Cloud Integration العامة المتاحة لمنصة IBM Turbonomic. اتصل بأدوات سحابة عامة لتحسين بيئتك، بما في ذلك المثيلات المحجوزة المخزونة، مع إجراءات يتم إنشاؤها باستمرار بناءً على الطلب في الوقت الفعلي.
قم بتحسين بيئتك، بما في ذلك المثيلات المحجوزة المخزون، مع إجراءات يتم إنشاؤها باستمرار بناءً على الطلب في الوقت الفعلي.
قم بتحسين الآلات الافتراضية وقواعد البيانات ووحدات التخزين في Azure بناءً على الطلب في الوقت الفعلي من خلال الإجراءات التي يتم إنشاؤها باستمرار.