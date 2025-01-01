عمليات التكامل مع IBM Turbonomic
تدعم المنصة مجموعة واسعة من البرامج والمنصات لتوسيع نظامك البنائي
استكشف جولة المنتج احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
رسم توضيحي لعمليات تكامل IBM Turbonomic

ندوة عبر الإنترنت مباشرة 8 أبريل 2025

 

أتمتة إدارة موارد التطبيقات لتحسين تكلفة السحابة الأكثر ذكاءً. تعرَّف على كيفية أتمتة قرارات توفير موارد التطبيقات وتحسين الإنفاق على السحابة.

سجل الآن
Application Performance Management (مراقبة أداة التطبيقات (APM))

الاتصال بأدوات إدارة التطبيقات واستخدام مقاييس التطبيقات لتوجيه وأتمتة قرارات الموارد الذكية.

 IBM Instana™ Observability

يسمح بربط أهداف مستوى الخدمة للتطبيق (SLOs) مع الموارد الأساسية للبنية التحتية.

 تعرف على المزيد Cisco AppDynamics

يُتيح استخدام مقاييس التطبيق لاتخاذ قرارات موارد أكثر ذكاءً.

 تعرف على المزيد Dynatrace

يُساعد في الحصول على الرؤية والمعرفة والإجراءات التلقائية لضمان أداء التطبيقات بصورة مستمرة.

 تعرف على المزيد New Relic

يسمح باستخدام مقاييس الأداء من التطبيقات وقواعد البيانات التي تجمعها New Relic لاتخاذ قرارات موارد أكثر ذكاءً.

 تعرف على المزيد Prometheus

يتيح تتبع المقاييس وجمعها في الوقت الفعلي، ما يُساعد تلقائيًا في ضمان أداء التطبيق.

 تعرف على المزيد Datadog

يوفّر إمكانية المراقبة الشاملة والإجراءات التلقائية ما يضمن الأداء الأمثل لجميع التطبيقات.

 تعرف على المزيد

متوفر الآن: تحسين الموارد تلقائيًا في IBM Instana بدعم من IBM Turbonomic.
اقرأ المدونة
إدارة الأصول

تواصل مع إدارة أصول تقنية المعلومات الشاملة لتحسين الاستثمارات وتعزيز أداء التطبيقات بصورة مستمرة.

 Flexera One with IBM Observability

حسّن الموارد والترخيص من خلال الأتمتة والتخلص من الإفراط في التزويد بالموارد.

 تعرف على المزيد
منصات الحاويات

الاتصال بمنصات الحاويات لتحقيق إدارة شاملة للتطبيقات، بما في ذلك الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات، مع اتخاذ قرارات مؤتمتة لضمان الأداء المستمر.

 Red Hat OpenShift

يتيح أتمتة القرارات التي تساهم في ضمان الأداء وتقليل التكاليف والحفاظ على الالتزام بالمعايير.

 تعرف على المزيد Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)

يحقق إدارة متكاملة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات مع اتخاذ قرارات مؤتمتة لضمان الأداء المستمر.

 تعرف على المزيد Azure Kubernetes Service

تقدم تحليلات شاملة لضمان الأداء المستمر لتطبيقاتك.

 تعرف على المزيد Google Kubernetes Engine (GKE)

يحقق الأداء المستمر والمرونة من خلال الإجراءات المؤتمتة.

 تعرف على المزيد Kubernetes

يسمح بإدارة الموارد في كل طبقة من مجموعة التطبيق بصورة مستمرة وتلقائية.

 تعرف على المزيد
قاعدة البيانات

الاتصال بأدوات قاعدة البيانات للحصول على الإجراءات التلقائية التي تساعد في ضمان أداء التطبيق عبر كل مجموعة من مجموعات التطبيق.

 Microsoft SQL Server

تسمح باتباع نهج شامل لتعزيز الأداء من خلال الإجراءات التلقائية.

 تعرف على المزيد MySQL

تساعد على اتخاذ إجراءات ذكية لمنع نقص الموارد وتدهور الأداء.

 تعرف على المزيد Oracle

تساعد في الحصول على إجراءات تلقائية تضمن الأداء الأمثل عبر كل مجموعة من مجموعات تطبيقك.

 تعرف على المزيد
Fabric

الاتصال بأدوات الشبكة لتمكين الأتمتة على مستوى الأجهزة، بما في ذلك التوفير التلقائي للمضيفين الجدد.

 Cisco Unified Computing System (UCS) Manager

يُنفذ الأتمتة بذكاء، ويُحدد متى يجب توفير مضيفين جدد أو إضافة هيكل جديد.

 تعرف على المزيد HPE OneView

يسمح بالأتمتة على مستوى الأجهزة، بما في ذلك إعداد المضيفين الجدد تلقائيًا.

 تعرف على المزيد
Hyper-converged

الاتصال بأدوات hyper-converged لمتابعة وإدارة موارد الحوسبة والتخزين، والمساعدة في تعزيز أداء التطبيقات وزيادة كفاءة استخدام الموارد.

 Nutanix

التعرّف على مستويات التخزين عند حساب موضع الآلات الافتراضية و vStorage واتخاذ إجراءات لتوسيع نطاق سعة التخزين السريع.

 تعرف على المزيد VMware vSAN

إدارة موارد الحوسبة والتخزين لضمان أداء التطبيقات وزيادة الكفاءة.

 تعرف على المزيد
Hypervisors

الاتصال بأدوات hypervisors لإدارة الموارد واستخدام الإجراءات التلقائية لضمان حصول الآلات الافتراضية على الموارد التي تحتاجها لأداء مهامها، سواء على الخوادم المحلية أو في السحابة.

 Microsoft Hyper-V

تستخدم الأتمتة لضمان حصول الآلات الافتراضية على الموارد التي تحتاجها لأداء مهامها.

 تعرف على المزيد VMware vCenter

يحقق الكفاءة والاستدامة من خلال رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات وإدارة الموارد.

 تعرف على المزيد Nutanix AHV

اكتشاف وإدارة الموارد في نظام Acropolis Hypervisor؛ للمساعدة على تعزيز الأداء.

 تعرف على المزيد IBM PowerVM

توفر تقنيات محاكاة افتراضية متقدمة لـ AIX وIBM i وLinux على أنظمة IBM Power.

 تعرف على المزيد
Orchestration

الاتصال بإدارة تغييرات تقنية المعلومات لضمان الالتزام أثناء أتمتة الموارد لتحقيق الأداء والكفاءة.

 ServiceNow

يضمن الالتزام بإدارة تغييرات تقنية المعلومات أثناء أتمتة الموارد لتحقيق الأداء والكفاءة.

 تعرف على المزيد خطافات الويب

تكامل برمجي بشكل آمن مع أي واجهة برمجة تطبيقات HTTP حديثة لإشعار أو تنفيذ إجراءات IBM Turbonomic.

 تعرف على المزيد Red Hat Ansible

أتمتة تكوين ونشر وإدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات والتطبيقات.

 تعرف على المزيد
السحابة العامة

الاتصال بأدوات السحابة العامة لتحسين بيئتك، بما في ذلك المخزون الخاص بالحالات المحجوزة، من خلال إجراءات تتجدد باستمرار بناءً على الطلب الفعلي.

 Amazon Web Services (AWS)

تحسين بيئتك بما في ذلك مخزون الحالات المحجوزة، من خلال إجراءات تتجدد باستمرار بناءً على الطلب الفعلي.

 تعرف على المزيد AWS Billing

حساب الاستثمارات في السحابة وتوفير التكاليف بناءً على إجراءات الموارد الموصى بها.

 تعرف على المزيد Microsoft Azure

يُحسِن Azure VMs وقواعد البيانات والتخزين بناءً على الطلب الفعلي من خلال إجراءات تتجدد باستمرار.

 تعرف على المزيد Microsoft Enterprise Agreement

الاستفادة من التسعير المخصص لحساب أحمال التشغيل وتغطية الحالات المحجوزة في بيئة Azure الخاصة بك.

 تعرف على المزيد منصة Google السحابية (GCP)

مطابقة طلب التطبيق مع خيارات تكوين منصة Google السحابية بصورة مستمرة وآنيًا.

 تعرف على المزيد فوترة منصة Google السحابية (GCP)

حساب استثمارات السحابة والتوفير بدقة أعلى.

 تعرف على المزيد Azure App Service 

استخدام Azure App Service لتحديد تفاصيل نشر تطبيقك.

 تعرف على المزيد
التخزين

الاتصال بأدوات التخزين لتوفير تخزين عالي الأداء لأحمال التشغيل الحساسة عند الحاجة.

 IBM FlashSystem

متابعة كيفية استهلاك التطبيقات للموارد وتخصيص إجراءات لتوفير ما تحتاجه أحمال التشغيل لأداء مهامها الحساسة بدقة.

 تعرف على المزيد EMC VMAX

استيعاب الروابط بين الموارد والتخزين وتطبيقاتك المسؤولة عن المهام الحساسة.

 تعرف على المزيد HPE 3PAR

استيعاب كيفية استهلاك أحمال تشغيل المهام الحساسة لموارد التخزين والحوسبة والشبكة.

 تعرف على المزيد NetApp ONTAP

تحقيق رؤية دقيقة لاستهلاك الأحمال التشغيلية للمهام الحساسة لموارد التخزين والحوسبة والشبكة.

 تعرف على المزيد Pure Storage

تقديم تخزين عالي الأداء لأحمال التشغيل الحساسة عند الحاجة.

 تعرف على المزيد
Virtual desktop infrastructure

الاتصال بأدوات VDI لاستخدام بنية VDI التحتية بكفاءة، ومنح فرق تقنية المعلومات رؤية ثاقبة لبيئتك، والمساعدة في تعزيز أداء التطبيقات.

 VMware Horizon

المساعدة في ضمان الأداء والاستخدام الفعال للبنية التحتية لـ VDI.

 تعرف على المزيد
حان الوقت لتجربة Turbo

ابدأ رحلتك نحو تحسين أداء التطبيق بصورة مستمرة مع تقليل التكاليف بأمان.

احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
المزيد من الطرق للاستكشاف المجتمع التوثيق أكاديمية تعليمية الدعم ندوات الإنترنت الموارد