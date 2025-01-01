Nutanix AHV التكامل التكامل

برنامج Nutanix AHV هو برنامج Hypervisor من النوع الأول تم تطويره بواسطة Nutanix. تكنولوجيا المعلومات هي منصة افتراضية آمنة وحديثة توفر حلاً خفيف الوزن وفعالاً لتشغيل Virtual Machines على Nutanix المجموعات أو في سحابة عامة.
توفر منصة IBM Turbonomic حلاً شاملاً لإدارة وتحسين أداء البيئات الافتراضية. IBM Turbonomic يقوم البرنامج تلقائيًا بتحليل أداء Virtual Machines و أحمال التشغيل ويستخدم هذه المعلومات للتوصية بإجراءات حول تخصيص الموارد وتحسينها.
الكيانات
التخزين
مصفوفة الأقراص
وحدة التحكم في التخزين
المقاييس
كمية التخزين
التخزين الموفر
التخزين الوصول إلى العمليات في الثانية (IOPS)
زمن الانتقال
وحدة المعالجة المركزية
الإجراءات المتخذة
حركة VM
حركة VM (المضيف)
تغيير حجم الجهاز الافتراضي
توفير التخزين
تغيير حجم التخزين
تعليق التخزين المعلق
حركة التخزين (توصية فقط)
توفير وحدة التحكم في التخزين (توصية فقط)
Nutanix AHV التكامل هو واحد من ثلاثة تكامل هايبرأوفر متاح لمنصة IBM Turbonomic. الاتصال بأدوات برنامج Hypervisor لإدارة الموارد واستخدام الإجراءات التلقائية للمساعدة في ضمان حصول الأجهزة الافتراضية دائمًا على الموارد التي تحتاجها للأداء، سواء في السحابة أو في السحابة.
استخدم الأتمتة للمساعدة في ضمان حصولك على Virtual Machines على الموارد التي تحتاجها للأداء.
تعزيز الكفاءة والاستدامة مع رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (المكدس الكامل) وإدارة الموارد.