تكامل Datadog

يوفّر إمكانية المراقبة الشاملة والإجراءات التلقائية ما يضمن الأداء الأمثل لجميع التطبيقات

طريقة العمل

إن التكامل بين ®IBM® Turbonomic وDatadog يجمع بين تحسين الموارد المستند إلى الذكاء الاصطناعي والمراقبة في الوقت الفعلي. من خلال دمج تخصيص الموارد الديناميكي لمنصة Turbonomic مع أدوات الملاحظة في Datadog، يمكن للمؤسسات تحسين بنيتها التحتية السحابية وأداء التطبيقات بصورة استباقية. يتيح هذا التكامل الاستفادة الفعالة من الموارد، والتحديد السريع للمشكلات، والتوسع الاستباقي لتحسين الموثوقية ورضا المستخدم.

يُعَد تكامل Datadog إحدى عمليات التكامل المتعددة لإدارة أداء التطبيقات المتاحة على منصة Turbonomic. تمكَّن من الاتصال بأدوات إدارة التطبيقات واستخدام مقاييس التطبيقات لتوجيه وأتمتة القرارات الذكية لتخصيص الموارد.

IBM Instana™ Observability

يسمح بربط أهداف مستوى الخدمة للتطبيق (SLOs) مع الموارد الأساسية للبنية التحتية.

Cisco AppDynamics

يُتيح استخدام مقاييس التطبيق لاتخاذ قرارات موارد أكثر ذكاءً.

Dynatrace

يُساعد في الحصول على الرؤية والمعرفة والإجراءات التلقائية لضمان أداء التطبيقات بصورة مستمرة.

New Relic

يسمح باستخدام مقاييس الأداء من التطبيقات وقواعد البيانات التي تجمعها New Relic لاتخاذ قرارات موارد أكثر ذكاءً.

Prometheus

يتيح تتبع المقاييس وجمعها في الوقت الفعلي، ما يُساعد تلقائيًا في ضمان أداء التطبيق.

