يوفّر إمكانية المراقبة الشاملة والإجراءات التلقائية ما يضمن الأداء الأمثل لجميع التطبيقات
إن التكامل بين ®IBM® Turbonomic وDatadog يجمع بين تحسين الموارد المستند إلى الذكاء الاصطناعي والمراقبة في الوقت الفعلي. من خلال دمج تخصيص الموارد الديناميكي لمنصة Turbonomic مع أدوات الملاحظة في Datadog، يمكن للمؤسسات تحسين بنيتها التحتية السحابية وأداء التطبيقات بصورة استباقية. يتيح هذا التكامل الاستفادة الفعالة من الموارد، والتحديد السريع للمشكلات، والتوسع الاستباقي لتحسين الموثوقية ورضا المستخدم.
الكيانات
المقاييس
الإجراءات الصادرة
يُعَد تكامل Datadog إحدى عمليات التكامل المتعددة لإدارة أداء التطبيقات المتاحة على منصة Turbonomic. تمكَّن من الاتصال بأدوات إدارة التطبيقات واستخدام مقاييس التطبيقات لتوجيه وأتمتة القرارات الذكية لتخصيص الموارد.
يسمح بربط أهداف مستوى الخدمة للتطبيق (SLOs) مع الموارد الأساسية للبنية التحتية.
يُتيح استخدام مقاييس التطبيق لاتخاذ قرارات موارد أكثر ذكاءً.
يُساعد في الحصول على الرؤية والمعرفة والإجراءات التلقائية لضمان أداء التطبيقات بصورة مستمرة.
يسمح باستخدام مقاييس الأداء من التطبيقات وقواعد البيانات التي تجمعها New Relic لاتخاذ قرارات موارد أكثر ذكاءً.
يتيح تتبع المقاييس وجمعها في الوقت الفعلي، ما يُساعد تلقائيًا في ضمان أداء التطبيق.