تكامل New Relic

تُعَد New Relic منصة مصممة لقابلية الملاحظة، تهدف إلى بناء تطبيقات أفضل. تكتشف منصة IBM Turbonomic التطبيقات وقواعد البيانات التي يتم رصدها بواسطة New Relic، بالإضافة إلى مقاييس الأداء المرتبطة بها، وتستخدم تلك المعلومات لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن تخصيص الموارد للأجهزة الافتراضية (VMs) التي تدعم هذه التطبيقات.

بفضل هذا التكامل، تدعم منصة IBM Turbonomic التطبيقات التالية: Java و NET. و Node.js و Python و PHP و GO. وتدعم قواعد البيانات التالية: MySQL و MS SQL و OracleDB و MongoDB.

