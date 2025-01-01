تكامل New Relic
استفِد من مقاييس الأداء الخاصة بالتطبيقات وقواعد البيانات التي تجمعها New Relic لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن تخصيص الموارد.
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رسم تخطيطي مسطح باللونين الأزرق والبنفسجي يوضِّح التكامل بين الأنظمة من خلال الأتمتة
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تُعَد New Relic منصة مصممة لقابلية الملاحظة، تهدف إلى بناء تطبيقات أفضل. تكتشف منصة IBM Turbonomic التطبيقات وقواعد البيانات التي يتم رصدها بواسطة New Relic، بالإضافة إلى مقاييس الأداء المرتبطة بها، وتستخدم تلك المعلومات لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن تخصيص الموارد للأجهزة الافتراضية (VMs) التي تدعم هذه التطبيقات. 

بفضل هذا التكامل، تدعم منصة IBM Turbonomic التطبيقات التالية: Java و NET. و Node.js و Python و PHP و GO. وتدعم قواعد البيانات التالية: MySQL و MS SQL و OracleDB و MongoDB.

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البيانات المكتشفة

الكيانات المقاييس الإجراءات الصادرة الإصدارات المدعومة
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يُعَد تكامل New Relic إحدى عمليات التكامل المتعددة لإدارة أداء التطبيقات المتاحة على منصة IBM Turbonomic. تمكَّن من الاتصال بأدوات إدارة التطبيقات واستخدام مقاييس التطبيقات لتوجيه وأتمتة القرارات الذكية ذات الصلة بتخصيص الموارد.

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