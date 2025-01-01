تُعَد New Relic منصة مصممة لقابلية الملاحظة، تهدف إلى بناء تطبيقات أفضل. تكتشف منصة IBM Turbonomic التطبيقات وقواعد البيانات التي يتم رصدها بواسطة New Relic، بالإضافة إلى مقاييس الأداء المرتبطة بها، وتستخدم تلك المعلومات لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن تخصيص الموارد للأجهزة الافتراضية (VMs) التي تدعم هذه التطبيقات.
بفضل هذا التكامل، تدعم منصة IBM Turbonomic التطبيقات التالية: Java و NET. و Node.js و Python و PHP و GO. وتدعم قواعد البيانات التالية: MySQL و MS SQL و OracleDB و MongoDB.
الكيانات
معاملات الأعمال
الخدمة
عنصر التطبيق
خادم قاعدة البيانات
جهاز افتراضي
المقاييس
التطبيق/خادم التطبيق:
وحدة المعالجة المركزية الافتراضية
الذاكرة الافتراضية
المعاملات
الكومة
وقت الاستجابة
الروابط
السعة المتبقية لجمع النفايات
المسارات
قواعد البيانات:
الذاكرة الافتراضية
المعاملات
dbMEM
الروابط
معدل الوصول إلى ذاكرة التخزين المؤقت لقاعدة البيانات
الإجراءات الصادرة
التطبيق/خوادم التطبيق:
تغيير حجم الكومة
تغيير حجم مجموعة المسارات
تغيير حجم سعة الاتصال
تعليق الجهاز الافتراضي (اقتراح فقط)
توفير الجهاز الافتراضي (اقتراح فقط)
الأجهزة الافتراضية:
توفير موارد إضافية (ذاكرة افتراضية (vMem)، وحدة معالجة افتراضية (vCPU))
إعادة تكوين جهاز افتراضي
الإصدارات المدعومة
يُعَد تكامل New Relic إحدى عمليات التكامل المتعددة لإدارة أداء التطبيقات المتاحة على منصة IBM Turbonomic. تمكَّن من الاتصال بأدوات إدارة التطبيقات واستخدام مقاييس التطبيقات لتوجيه وأتمتة القرارات الذكية ذات الصلة بتخصيص الموارد.
استفِد من الأتمتة التي تقلل من مخاطر أداء التطبيقات وتعزز من المرونة.
يُتيح استخدام مقاييس التطبيق لاتخاذ قرارات موارد أكثر ذكاءً.
يُساعد في الحصول على الرؤية والمعرفة والإجراءات التلقائية لضمان أداء التطبيقات بصورة مستمرة.
يتيح تتبع المقاييس وجمعها في الوقت الفعلي، ما يُساعد تلقائيًا في ضمان أداء التطبيق.