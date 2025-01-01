توفِّر Dynatrace رؤى لمراقبة تطبيقاتك الحيوية للأعمال وتحسينها. يكتشف برنامج IBM Turbonomic التطبيقات التي تديرها منصة Dynatrace، بالإضافة إلى مقاييس أدائها، ويستخدم هذه المعلومات لاتخاذ قرارات تخصيص موارد أكثر ذكاءً للأجهزة الافتراضية (VMs) التي تدعم تلك التطبيقات.
الكيانات
تحديث
الخدمات
العملية
حاوية
المضيف
المقاييس
وحدة المعالجة المركزية الافتراضية
المعاملات
الكومة
وقت الاستجابة
عنصر اتفاقية مستوى الخدمة
الإجراءات الصادرة
لا توصي منصة IBM Turbonomic بإجراءات لتطبيقات Dynatrace. ومع ذلك، فإنها تأخذ في اعتبارها استخدام الموارد بواسطة هذه التطبيقات عند تقديم التوصيات بشأن الإجراءات المتعلقة بالأجهزة الافتراضية (VMs) الأساسية.
الإصدارات المدعومة
يُعَد تكامل Dynatrace إحدى عمليات التكامل المتعددة لإدارة أداء التطبيقات المتاحة على منصة IBM Turbonomic. تمكَّن من الاتصال بأدوات إدارة التطبيقات واستخدام مقاييس التطبيقات لتوجيه وأتمتة القرارات الذكية ذات الصلة بتخصيص الموارد.
استفِد من الأتمتة التي تقلل من مخاطر أداء التطبيقات وتعزز من المرونة.
يُتيح استخدام مقاييس التطبيق لاتخاذ قرارات موارد أكثر ذكاءً.
يسمح باستخدام مقاييس الأداء من التطبيقات وقواعد البيانات التي تجمعها New Relic لاتخاذ قرارات موارد أكثر ذكاءً.
يتيح تتبع المقاييس وجمعها في الوقت الفعلي، ما يُساعد تلقائيًا في ضمان أداء التطبيق.