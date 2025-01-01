تكامل Dynatrace
تمكَّن من الحصول على الرؤية والتحليلات والإجراءات التلقائية لضمان استمرار أداء التطبيقات.
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رسم تخطيطي مسطح باللونين الأزرق والبنفسجي يوضِّح التكامل بين الأنظمة من خلال الأتمتة
نظام المسابقة

توفِّر Dynatrace رؤى لمراقبة تطبيقاتك الحيوية للأعمال وتحسينها. يكتشف برنامج IBM Turbonomic التطبيقات التي تديرها منصة Dynatrace، بالإضافة إلى مقاييس أدائها، ويستخدم هذه المعلومات لاتخاذ قرارات تخصيص موارد أكثر ذكاءً للأجهزة الافتراضية (VMs) التي تدعم تلك التطبيقات.

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البيانات المكتشفة

الكيانات المقاييس الإجراءات الصادرة الإصدارات المدعومة
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يُعَد تكامل Dynatrace إحدى عمليات التكامل المتعددة لإدارة أداء التطبيقات المتاحة على منصة IBM Turbonomic. تمكَّن من الاتصال بأدوات إدارة التطبيقات واستخدام مقاييس التطبيقات لتوجيه وأتمتة القرارات الذكية ذات الصلة بتخصيص الموارد.

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