مايكروسوفت هايبر-في التكامل

إذا كان لديك عدد قليل من مضيفي Hyper-V في بيئتك، فيمكنك إضافتهم بشكل فردي كأهداف لمنصة IBM Turbonomic. أيضًا، إذا كنت قد نشرت مضيفي Hyper-V في مجال مجمّع (على سبيل المثال، كمجموعة تجاوز الفشل)، يمكنك تحديد مضيف Hyper-V واحد كهدف ويقوم البرنامج IBM Turbonomic تلقائيًا بإضافة الأعضاء الآخرين في تلك المجموعة.

ملحوظة: بالنسبة لبيئات Hyper-V الكبيرة، تعتبر تكنولوجيا المعلومات نموذجية لإدارة المضيفين ®VIA System Center Virtual Machines Manager (VMM). يمكنك تحديد خادم VMM كهدف، وسيستخدم النظام الأساسي IBM Turbonomic معلومات تكنولوجيا المعلومات لاكتشاف وإدارة مضيفي Hyper-V التابعين لنظام المعلومات الافتراضي V. إذا كنت تستخدم VMM، فلا يجب عليك إضافة مضيفات Hyper-V فردية كأهداف. للحصول على معلومات حول إضافة أهداف VMM، راج ع إضافة أهداف Virtual Machines مدير.

