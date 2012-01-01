مايكروسوفت هايبر-في التكامل

إذا كان لديك عدد قليل من مضيفي Hyper-V في بيئتك، فيمكنك إضافتهم بشكل فردي كأهداف لمنصة IBM Turbonomic. أيضًا، إذا كنت قد نشرت مضيفي Hyper-V في مجال مجمّع (على سبيل المثال، كمجموعة تجاوز الفشل)، يمكنك تحديد مضيف Hyper-V واحد كهدف ويقوم البرنامج IBM Turbonomic تلقائيًا بإضافة الأعضاء الآخرين في تلك المجموعة.
ملحوظة: بالنسبة لبيئات Hyper-V الكبيرة، تعتبر تكنولوجيا المعلومات نموذجية لإدارة المضيفين ®VIA System Center Virtual Machines Manager (VMM). يمكنك تحديد خادم VMM كهدف، وسيستخدم النظام الأساسي IBM Turbonomic معلومات تكنولوجيا المعلومات لاكتشاف وإدارة مضيفي Hyper-V التابعين لنظام المعلومات الافتراضي V. إذا كنت تستخدم VMM، فلا يجب عليك إضافة مضيفات Hyper-V فردية كأهداف. للحصول على معلومات حول إضافة أهداف VMM، راج ع إضافة أهداف Virtual Machines مدير.
الكيانات
Virtual Machines
الآلة المادية
التخزين
المقاييس
الذاكرة الافتراضية للآلة الافتراضية، وحدة المعالجة المركزية، التخزين، IOPS، زمن الانتقال
ذاكرة الجهاز الفعلية، وحدة المعالجة المركزية، وحدة المعالجة المركزية، الإدخال والإخراج، الشبكة، المبادلة
كمية التخزين، المخصصات، IOPS، زمن الانتقال
ذاكرة مركز البيانات، ووحدة المعالجة المركزية، ووحدة المعالجة المركزية، والإدخال والإخراج، والشبكة، والمبادلة
الإجراءات المتخذة
لـ Virtual Machines: بدء التشغيل، تحريك، تعليق، تعليق، التخزين حركة، إعادة التحجيم، إعادة التحجيم، الإنهاء، التزويد، إعادة التكوين
بالنسبة للأجهزة الفعلية: بدء التشغيل، والتعليق، والإنهاء، والتزويد
من أجل التخزين الحكم
الإصدارات المدعومة
مايكروسوفت هايبر-في تكامل هو واحد من ثلاثة تكامل هايبر أدفايزر متاح لمنصة IBM Turbonomic. الاتصال بأدوات برنامج Hypervisor لإدارة الموارد واستخدام الإجراءات التلقائية للمساعدة في ضمان حصول الأجهزة الافتراضية دائمًا على الموارد التي تحتاجها للأداء، سواء في السحابة أو في السحابة.
تعزيز الكفاءة والاستدامة مع رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (المكدس الكامل) وإدارة الموارد.
اكتشف الموارد في بيئة برنامج Acropolis Hypervisor لديك وقم بإدارتها للمساعدة في ضمان أداء التطبيق.