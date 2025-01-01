أمازون التكامل EKS التكامل 
تحقيق الإدارة الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (المكدس الكامل) للتطبيقات (المكدس الكامل) مع قرارات آلية للأداء المستمر
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IBM Turbonomic رسم توضيحي من Amazon EKS التكامل EKS
كيفية عمل المعلوماتية

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) هو Kubernetes Service مُدار يجعل بناء المجموعات وتحديثها وترقية المجموعات أسهل. توفر تكنولوجيا المعلومات أيضًا طرق عرض أساسية في مجموعات EKS الخاصة بك. من خلال برنامج IBM Turbonomic الذي يدير موارد EKS، فإنك تساعد في ضمان أداء الأداء العملي على EKS. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عرض مجموعات EKS الخاصة بك جنباً إلى جنب مع التوزيعات الأخرى، سواءً كانت توزيعات تكنولوجيا المعلومات Azure Kubernetes Service ، أو محرك Google Kubernetes Engine، أوRed Hat OpenShift أو أي إصدار آخر من Kubernetes.

IBM Turbonomic كما يقوم البرنامج أيضًا بربط برنامج Kubernetes حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات. ولاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً في توفير الموارد، يمكن أن يتكامل برنامج IBM Turbonomic مع AppDynamics وDynatrace، مما يمنحك رؤية واضحة في تطبيق الأعمال والمعاملات التي تدعمها منصة Kubernetes والعلاقات بين التطبيق والبنية التحتية. وبالمثل، يمكن لبرمجيات IBM Turbonomic ربط Kubernetes بالبنية التحتية الأساسية، سواء كانت برامج تكنولوجيا المعلومات المحلية هيبروفيرسوفرز أو السحابة. يتيح لك ذلك إمكانية التوسع أو الزيادة بثقة مع العلم أن هناك سعة كافية لدعم هذه الزيادة في الطلب.
البيانات المكتشفة

الكيانات

  • الخدمات
  • حاوية
  • حاوية حجيرات
  • حاوية العقدة
  • المشاريع (مساحات الأسماء)
  • أحمال وحدات التحكم في التشغيل
  • مواصفات الحاوية
  • المجلدات
  • Virtual Machines

المقاييس

  • وقت الاستجابة
  • المعاملات
  • في ميم
  • طلب vMem 
  • vCPU
  • طلب وحدة المعالجة المركزية الافتراضية
  • اختناق وحدة المعالجة المركزية الافتراضية
  • حصة طلب vMem 
  • حصة طلب وحدة المعالجة المركزية الافتراضية
  • حصة حد vMem القصوى
  • حصة حد وحدة المعالجة المركزية الافتراضية
  • السلع المعتمدة على البنية التحتية 

الإجراءات المتخذة

  • تعليق
  • تغيير حجم الحاوية لأعلى/لأسفل
  • حركة حجج حجيرات
  • توفير vMem
  • توفير vCPU
  • طلبات vMem
  • طلبات وحدة المعالجة المركزية الافتراضية
  • عدد المستهلكين
  • حركة Virtual Machines
  • حركة Virtual Machines التخزين
  • إعادة تكوين التخزين
  • إعادة التهيئة Virtual Machines

الإصدارات المدعومة

  • يدعم برنامج Turbonomic من IBM Turbonomic جميع الإصدارات الأولية من Kubernetes
المزيد من منصة حاوية التكامل أما Amazon EKS التكامل هو واحد من العديد من منصات التكامل المتاحة لمنصة IBM Turbonomic. الاتصال بمنصات حاوية لتحقيق إدارة المكدس الكامل (المكدس الكامل) مع اتخاذ قرارات آلية للأداء المستمر. عرض جميع عمليات التكامل Red Hat® OpenShift®

أتمتة القرارات التي تساعد في الوقت نفسه على ضمان الأداء وتقليل التكلفة والحفاظ على الامتثال.

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من الأعلى إلى الأسفل، حيث تساعدك هذه التعليمات على ضمان استمرارية الأداء في التدريب.

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تحقيق الأداء المستمر والمرونة من خلال الإجراءات التلقائية.

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قم بإدارة الموارد في كل طبقة من طبقات التطبيق بشكل مستمر وتلقائي للمساعدة في ضمان الأداء الأمثل.

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تكنولوجيا المعلومات وقت التوربو

ابدأ رحلتك إلى التطبيق العملي المستمر مع تقليل التكلفة بأمان.

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