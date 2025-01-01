أمازون التكامل EKS التكامل 

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) هو Kubernetes Service مُدار يجعل بناء المجموعات وتحديثها وترقية المجموعات أسهل. توفر تكنولوجيا المعلومات أيضًا طرق عرض أساسية في مجموعات EKS الخاصة بك. من خلال برنامج IBM Turbonomic الذي يدير موارد EKS، فإنك تساعد في ضمان أداء الأداء العملي على EKS. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عرض مجموعات EKS الخاصة بك جنباً إلى جنب مع التوزيعات الأخرى، سواءً كانت توزيعات تكنولوجيا المعلومات Azure Kubernetes Service ، أو محرك Google Kubernetes Engine، أوRed Hat OpenShift أو أي إصدار آخر من Kubernetes.

IBM Turbonomic كما يقوم البرنامج أيضًا بربط برنامج Kubernetes حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات حاسبات. ولاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً في توفير الموارد، يمكن أن يتكامل برنامج IBM Turbonomic مع AppDynamics وDynatrace، مما يمنحك رؤية واضحة في تطبيق الأعمال والمعاملات التي تدعمها منصة Kubernetes والعلاقات بين التطبيق والبنية التحتية. وبالمثل، يمكن لبرمجيات IBM Turbonomic ربط Kubernetes بالبنية التحتية الأساسية، سواء كانت برامج تكنولوجيا المعلومات المحلية هيبروفيرسوفرز أو السحابة. يتيح لك ذلك إمكانية التوسع أو الزيادة بثقة مع العلم أن هناك سعة كافية لدعم هذه الزيادة في الطلب.

