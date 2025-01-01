التكامل مع Google Kubernetes Engine 

تعد خدمة Google Kubernetes Engine (GKE) خدمة Kubernetes مُدارة تسهل بناء ونشر وتحديث المجموعات. كما توفر طرق عرض أساسية لمجموعات GKE الخاصة بك. مع إدارة IBM Turbonomic لموارد GKE، فإنك تساعد على ضمان أداء التطبيقات الذي يجري تشغيلها على GKE. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عرض مجموعات GKE جنبًا إلى جنب مع التوزيعات الأخرى، سواء كانت Amazon Elastic Kubernetes Service أو Azure Kubernetes Servic أو Red Hat OpenShift أو أي إصدار أولي آخر من Kubernetes.

يعمل برنامج IBM Turbonomic أيضًا على دمج حاوية Kubernetes والحجيرة والعقدة وظهور مساحة الاسم مع باقي مجموعة التطبيقات. ولاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن توفير الموارد، يمكن أن يتكامل برنامج IBM Turbonomic مع AppDynamics و Dynatrace، ما يتيح لك رؤية تطبيقات الأعمال والمعاملات التي تدعمها منصة Kubernetes والعلاقات بين التطبيقات والبنية التحتية.