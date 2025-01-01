® Red Hat OpenShift (الرابط موجود خارج ®IBM.com) هو مصدر مفتوح حاوية Application Platform يعتمد على Kubernetes. يدير برنامج Turbonomic من IBM Turbonomic برنامج Kubernetes الموارد OpenShift من أجلك، ويُنشئ لك إجراءات محددة قابلة للتشغيل الآلي تساعد باستمرار على ضمان سلامة تطبيقك الذي يعمل على OpenShift.
الكيانات
المقاييس
الإجراءات المتخذة
ملاحظة: يمكن محاكاة جميع الإجراءات (تخطيط السعة)
الإصدارات المدعومة
Red Hat OpenShift التكامل هو واحد من العديد من منصات التكامل المتاحة لمنصة IBM Turbonomic. الاتصال بمنصات حاوية لتحقيق إدارة المكدس الكامل (المكدس الكامل) مع اتخاذ قرارات آلية للأداء المستمر.
يمكنك تحقيق الإدارة التلقائية للتطبيقات التي تعتمد على التطبيق، وإدارة مجموعات EKS الخاصة بك إلى جانب التوزيعات الأخرى.
احصل على تحليلات من أعلى إلى أسفل، وتحليلات موجهة نحو التطبيق تساعد على ضمان استمرار الأداء المستمر في التطبيق.
تحقيق الأداء المستمر والمرونة من خلال الإجراءات التلقائية.
قم بإدارة الموارد في كل طبقة من طبقات التطبيق بشكل مستمر وتلقائي للمساعدة في ضمان الأداء الأمثل.