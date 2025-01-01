Red Hat OpenShift التكامل
أتمتة القرارات التي تساعد في الوقت نفسه على ضمان الأداء وتقليل التكلفة والحفاظ على الامتثال
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Red Hat OpenShift التكامل للتوضيح IBM Turbonomic
كيفية عمل المعلوماتية

® Red Hat OpenShift (الرابط موجود خارج ®IBM.com) هو مصدر مفتوح حاوية Application Platform يعتمد على Kubernetes. يدير برنامج Turbonomic من IBM Turbonomic برنامج Kubernetes الموارد OpenShift من أجلك، ويُنشئ لك إجراءات محددة قابلة للتشغيل الآلي تساعد باستمرار على ضمان سلامة تطبيقك الذي يعمل على OpenShift.
الأتمتة إلغاء القفل القيمة التجارية لـ Red Hat OpenShift
البيانات المكتشفة

الكيانات

  • حاوية
  • حجيرات
  • العقدة
  • المشاريع (مساحات الأسماء) 
  • أحمال التشغيل
  • مواصفات الحاوية

المقاييس

  • حدود وطلبات وحدة المعالجة المركزية (CPU)
  • حدود ذاكرة الحاوية والطلبات
  • حجج الكثافة
  • استخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) وتخصيص الطلبات 
  • استخدام ذاكرة العقدة وتخصيص الطلبات
  • حصص مساحة الاسم

الإجراءات المتخذة

  • التحجيم الرأسي للحاوية مع السياق التاريخي
  • حجيرات حركة (إعادة الجدولة)
  • قياس الكتلة العنقودية

ملاحظة: يمكن محاكاة جميع الإجراءات (تخطيط السعة) 

الإصدارات المدعومة

  • Red Hat OpenShift 3.9+
المزيد من منصة حاوية التكامل

Red Hat OpenShift التكامل هو واحد من العديد من منصات التكامل المتاحة لمنصة IBM Turbonomic. الاتصال بمنصات حاوية لتحقيق إدارة المكدس الكامل (المكدس الكامل) مع اتخاذ قرارات آلية للأداء المستمر.

 عرض جميع عمليات التكامل خدمة Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)

يمكنك تحقيق الإدارة التلقائية للتطبيقات التي تعتمد على التطبيق، وإدارة مجموعات EKS الخاصة بك إلى جانب التوزيعات الأخرى.

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تحقيق الأداء المستمر والمرونة من خلال الإجراءات التلقائية.

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قم بإدارة الموارد في كل طبقة من طبقات التطبيق بشكل مستمر وتلقائي للمساعدة في ضمان الأداء الأمثل.

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تكنولوجيا المعلومات وقت التوربو

ابدأ رحلتك إلى التطبيق العملي المستمر مع تقليل التكلفة بأمان.

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