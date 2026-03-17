تكامل VMware vSAN

يُعد VMware vSAN (virtual SAN) حلًا تخزينيًا معرّفًا برمجيًا ومتكاملًا مع برنامج VMware vSphere hypervisor. ويوفر هذا البرنامج تخزينًا مشتركًا لجميع الأجهزة الافتراضية العاملة داخل المجموعة، من خلال إنشاء مجمّع تخزين افتراضي مشترك بالاعتماد على موارد التخزين المحلية المتصلة بكل مضيف ضمن مجموعة vSphere. يمكن دمج vSAN مع منتجات VMware الأخرى مثل vSphere و vCenter و NSX، وكذلك مع حلول التخزين الأخرى.

تعمل منصة ®IBM® Turbonomic على تحسين أداء موارد التخزين ومستوى الاستفادة منها. كما تساعد على ضمان أداء بيئة مؤسستك، سواء كانت محلية، أو سحابية، أو متعددة السحابات. وباستخدام برنامج IBM Turbonomic، يمكنك منع حدوث مشكلات السعة والأداء، والحصول على رؤية موحدة لكامل طبقات تطبيقاتك.

وبالنسبة إلى البيئات التي تستخدم بنية تحتية فائقة التقارب لتوفير التخزين على vSAN، يستطيع برنامج IBM Turbonomic اكتشاف التخزين الذي توفّره مجموعة المضيفين بوصفه كيانًا تخزينيًا واحدًا. ويمثل هذا الكيان التخزيني كامل السعة التخزينية التي توفرها تلك المجموعة من المضيفين.