IBM PowerVM التكامل
توفير افتراضية افتراضية صناعية قوية محايدة التقنية AIX و IBM i و Linux على IBM ®أنظمة الطاقة.
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®التوضيح التوربوني التكامل التوضيحي
كيفية عمل المعلوماتية

إن التكامل بين IBM Turbonomic وIBM ® ®Power Systems يجلب الذكاء الاصطناعي إلى توفير الموارد وإدارة IBM ®Power. يقوم التحليل الآني وتحليل الاتجاهات للاستخدام على الأقسام المنطقية (LPARs) و ®Power Systems بإنشاء إجراءات لضمان حصول التطبيق على المعالجة المطلوبة ®Power لتلبية احتياجات المستخدمين النهائيين وعمليات الأعمال التي تعتمد عليها. 

البيانات المكتشفة

الكيانات المقاييس الإجراءات المتخذة
المزيد من برنامج التكامل الفائق

IBM PowerVM التكامل هو واحد من ثلاثة برامج تكامل هايبر تكامل متاحة لمنصة ®Turbonomic. الاتصال بأدوات برنامج Hypervisor لإدارة الموارد واستخدام الإجراءات التلقائية للمساعدة في ضمان حصول الأجهزة الافتراضية دائمًا على الموارد التي تحتاجها للأداء، سواء في السحابة أو في السحابة.

 عرض جميع عمليات التكامل برنامج VMware vCenter

تعزيز الكفاءة والاستدامة مع رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (المكدس الكامل) وإدارة الموارد.

 تعرَّف على المزيد Nutanix AHV

اكتشف الموارد في بيئة برنامج Acropolis Hypervisor لديك وقم بإدارتها للمساعدة في ضمان أداء التطبيق.

 تعرَّف على المزيد مايكروسوفت هايبر-في

استخدم الأتمتة للمساعدة في ضمان حصولك على Virtual Machines على الموارد التي تحتاجها للأداء.

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تكنولوجيا المعلومات وقت التوربو
 

ابدأ رحلتك إلى التطبيق العملي المستمر مع تقليل التكلفة بأمان.

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