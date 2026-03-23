تكامل Oracle

Oracle، المعروف رسميًا باسم Oracle Database، هو واحد من أكبر أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS). وهو معروف بمتانته وقابليته للتوسع ويمكنه التعامل مع قواعد البيانات الكبيرة والمعقدة. كما يوفر مجموعة واسعة من الأدوات لإدارة وتحسين الأداء، وتقدم ميزات متقدمة مثل تقسيم البيانات، والضغط، ومستودعات البيانات الفورية.
باستخدام منصة ®IBM® Turbonomic، يمكنك أتمتة الإجراءات التي تدير وتضبط الموارد مثل وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والتخزين. من خلال دمج برمجيات IBM Turbonomic مع Oracle، يمكنك تحسين أداء Oracle وإدارة السعة للأجهزة التي تعمل محليًا أو في بيئة سحابية.
الكيانات
خادم قاعدة البيانات
جهاز افتراضي
المقاييس
ذاكرة قاعدة البيانات
المعاملات
وقت الاستجابة
الروابط
سجل المعاملات
معدل الوصول إلى ذاكرة التخزين المؤقت لقاعدة البيانات
الذاكرة الافتراضية (vMem)
وحدة المعالجة المركزية الافتراضية (vCPU)
التخزين الافتراضي (vStorage)
عمليات الوصول إلى التخزين في الثانية
زمن الانتقال
الإجراءات الصادرة
تغيير حجم الاتصالات (التوصية فقط)
تغيير حجم ذاكرة قاعدة البيانات (التوصية فقط)
تغيير حجم سجل المعاملات (التوصية فقط)
تغيير حجم سعة الموارد
تغيير حجم حجز الموارد
تغيير حجم حد الموارد
نقل جهاز افتراضي
حركة تخزين الجهاز الافتراضي (الحجم)
إعادة تكوين الجهاز الافتراضي
إعادة تكوين وحدة تخزين الجهاز الافتراضي
يُعد التكامل مع Oracle أحد تكاملات قواعد البيانات الثلاثة المتاحة لمنصة IBM Turbonomic. الاتصال بأدوات قاعدة البيانات للحصول على الإجراءات التلقائية التي تساعد في ضمان أداء التطبيق عبر كل مجموعة من مجموعات التطبيق.
تسمح باتباع نهج شامل لتعزيز الأداء من خلال الإجراءات التلقائية.
تساعد على اتخاذ إجراءات ذكية لمنع نقص الموارد وتدهور الأداء.