التكامل مع GitHub

استخدم أنظمة التحكم في الإصدارات، مثل GitHub، لاكتشاف المستودعات التي تحتوي على تعليمات Terraform البرمجية (HCL). وعند إضافة GitHub كهدف، يكتشف ®IBM® Turbonomic المستودعات الموجودة داخل المؤسسة ويعرضها تحت نوع الكيان Repository في سلسلة التوريد.

أضف هدفًا لنظام التحكم في الإصدارات، وأضف بيانات الاعتماد اللازمة لقراءة حالة Terraform، لإدخال سياق التعليمات البرمجية إلى الكيانات وتفاصيل الإجراءات داخل Turbonomic، في الحالات التي تُدار فيها هذه الكيانات كتعليمات برمجية بواسطة Terraform. ويتيح ذلك معالجة إجراءات التحسين بصورة أسرع وأكثر استنارة، سواء نُفذت يدويًا أو من خلال الأتمتة.