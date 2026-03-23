تكامل HPE OneView

HPE OneView هو حل إدارة يعمل على تبسيط عملية التزويد وإدارة دورة الحياة عبر الحوسبة والتخزين وشبكة البيانات. من خلال واجهة برمجة تطبيقات موحدة، يمكن تكوين البنية التحتية ومراقبتها وتحديثها وإعادة توجيهها. يمكن استخدام HPE OneView لإدارة كل من البيئات الافتراضية والمادية، ويمكن نشره محليًا أو في بيئة سحابية.

تعمل منصة ®IBM® Turbonomic و HPE OneView معًا لإنشاء منصة موحدة يمكن للمستخدمين من خلالها إدارة وتحسين أداء واستخدام موارد البنية التحتية الخاصة بهم. تتخذ برمجيات IBM Turbonomic قرارات مؤتمتة في الوقت الفعلي بشأن تخصيص الموارد تساعد في ضمان حصول التطبيقات وأعباء العمل على الموارد التي تحتاجها لأدائها. يشمل ذلك تحديد وقت توفير مضيفين جدد وغير ذلك الكثير.

