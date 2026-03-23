تكامل Nutanix

توفر منتجات Nutanix منصات حوسبة فائقة التقارب تشمل استضافة الأجهزة الافتراضية وشبكة تخزين موزعة. تقدم المنصة التخزين ضمن طبقتين: تخزين محرك الأقراص الثابتة (HDD) المحلي، والتخزين الوميضي المتصل بالخادم. تم تصميم المنصة لتكون سهلة الاستخدام وتتكامل مع عدد متنوع من الأدوات الأخرى.

تتعرف منصة ®IBM® Turbonomic على طبقات تخزين Nutanix عند حساب مواضع الأجهزة الافتراضية (VMs) ووحدات التخزين الافتراضية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرمجيات IBM Turbonomic التوصية باتخاذ إجراءات لتوسيع أو تقليص سعة التخزين الوميضي (flash)، وذلك عبر إضافة المزيد من المضيفين إلى المجموعة أو إضافة المزيد من محركات الأقراص الوميضية إلى المضيفين.