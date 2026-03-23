تكامل Nutanix

التعرّف على طبقات التخزين عند حساب مواضع الأجهزة الافتراضية ووحدات التخزين الافتراضية، واتخاذ إجراءات لتوسيع سعة التخزين الوميضي
توفر منتجات Nutanix منصات حوسبة فائقة التقارب تشمل استضافة الأجهزة الافتراضية وشبكة تخزين موزعة. تقدم المنصة التخزين ضمن طبقتين: تخزين محرك الأقراص الثابتة (HDD) المحلي، والتخزين الوميضي المتصل بالخادم. تم تصميم المنصة لتكون سهلة الاستخدام وتتكامل مع عدد متنوع من الأدوات الأخرى.
تتعرف منصة ®IBM® Turbonomic على طبقات تخزين Nutanix عند حساب مواضع الأجهزة الافتراضية (VMs) ووحدات التخزين الافتراضية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرمجيات IBM Turbonomic التوصية باتخاذ إجراءات لتوسيع أو تقليص سعة التخزين الوميضي (flash)، وذلك عبر إضافة المزيد من المضيفين إلى المجموعة أو إضافة المزيد من محركات الأقراص الوميضية إلى المضيفين.
الكيانات
التخزين
مجموعة الأقراص
وحدة التحكم في التخزين
المقاييس
مقدار التخزين
توفير مساحة التخزين
عمليات الوصول إلى التخزين في الثانية
زمن الانتقال
وحدة المعالجة المركزية
الإجراءات الصادرة
نقل جهاز افتراضي
نقل جهاز افتراضي (المضيف)
تغيير حجم جهاز افتراضي
توفير التخزين
تغيير حجم التخزين
تعليق التخزين
نقل التخزين (التوصية فقط)
توفير وحدة تحكم التخزين (التوصية فقط)
يُعد التكامل مع Nutanix أحد حلّي التكامل مع الأنظمة فائقة التقارب (hyper-converged) المتاحة لمنصة IBM Turbonomic. الاتصال بأدوات الأنظمة فائقة التقارب لمتابعة وإدارة موارد الحوسبة والتخزين، والمساعدة في تعزيز أداء التطبيقات وزيادة كفاءة استخدام الموارد.
إدارة موارد الحوسبة والتخزين لضمان أداء التطبيقات وزيادة الكفاءة.