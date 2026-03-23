تساعد على اتخاذ إجراءات ذكية لمنع نقص الموارد وتدهور الأداء
MySQL هو نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS) مفتوح المصدر الأكثر شهرة في العالم. بفضل أدائه المثبت، وموثوقيته، وتكلفته المنخفضة، وسهولة الاستخدام، أصبح MySQL الخيار الرائد لقواعد البيانات للتطبيقات القائمة على الويب.
تقوم منصة ®IBM® Turbonomic بتحسين أداء وسعة قواعد بيانات MySQL. تساعد برمجيات IBM Turbonomic بشكل مستمر وتلقائي في ضمان الأداء، والحفاظ على الامتثال لاتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) المتعلقة بالأداء والتوافر.
الكيانات
خادم قاعدة البيانات
Virtual machine (VM)
المقاييس
ذاكرة قاعدة البيانات
المعاملات
الروابط
معدل الوصول إلى ذاكرة التخزين المؤقت لقاعدة البيانات
أوقات الاستجابة
الذاكرة الافتراضية (vMem)
وحدة المعالجة المركزية الافتراضية (vCPU)
التخزين الافتراضي (vStorage)
عمليات الوصول إلى التخزين في الثانية
زمن الانتقال
الإجراءات الصادرة
تغيير حجم ذاكرة قاعدة البيانات (التوصية فقط)
تغيير حجم الاتصالات (التوصية فقط)
تغيير حجم سعة الموارد
تغيير حجم حجز الموارد
تغيير حجم حد الموارد
نقل جهاز افتراضي
حركة تخزين الجهاز الافتراضي (الحجم)
إعادة تكوين الجهاز الافتراضي
إعادة تكوين وحدة تخزين الجهاز الافتراضي
يُعد التكامل مع MySQL أحد تكاملات قواعد البيانات الثلاثة المتاحة لمنصة IBM Turbonomic. الاتصال بأدوات قاعدة البيانات للحصول على الإجراءات التلقائية التي تساعد في ضمان أداء التطبيق عبر كل مجموعة من مجموعات التطبيق.
تسمح باتباع نهج شامل لتعزيز الأداء من خلال الإجراءات التلقائية.
