تكامل IBM® FlashSystem

وفّر وحدات تخزين عالية الأداء لأهم أعباء العمل لديك عند حاجتهم إليها

طريقة العمل


تُعد أنظمة التخزين IBM® FlashSystem العائلة الرائدة لأنظمة تخزين البيانات
للمؤسسات. يستخدم النظام شرائح الذاكرة الوميضية لتخزين البيانات-
مما يمنحك أداءً وكفاءةً رائدين في السوق. من خلال تكامل أنظمة تخزين IBM FlashSystem مع برنامج IBM® Turbonomic، يمكنك المساعدة في ضمان حصول أعباء العمل الأكثر أهمية
على تخزين عالي الأداء عند الحاجة إليه.

تعمل منصة IBM Turbonomic على مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات لموارد التخزين، بالإضافة
إلى موارد الحوسبة والشبكات (من المستوى المنطقي إلى المستوى المادي)، كما يمكنها
توليد إجراءات توفير الموارد المناسبة لتزويد أعباء العمل الحرجة
بما تحتاجه تماماً لضمان الأداء الأمثل. يتم اتخاذ كل قرار يتعلق بتخصيص الموارد بناءً على فهم شامل
للصورة الكاملة، وليس بناءً على مورد واحد أو طبقة واحدة فقط من مجموعة التطبيق.

البيانات المكتشفة

الكيانات المقاييس الإجراءات الصادرة
المزيد من عمليات تكامل التخزين

تعد عملية التكامل مع IBM FlashSystem واحدة من عدة عمليات تكامل لنظم التخزين المتاحة لمنصة IBM Turbonomic. الاتصال بأدوات التخزين لتوفير تخزين عالي الأداء لأحمال التشغيل الحساسة عند الحاجة.

Dell EMC VMAX

استيعاب الروابط بين الموارد والتخزين وتطبيقاتك المسؤولة عن المهام الحساسة.

HPE 3PAR

فهم كيفية استهلاك أعباء عمل المهام الحساسة للموارد الخاصة بالتخزين والحوسبة والشبكة.

NetApp ONTAP

تحقيق رؤية دقيقة لاستهلاك الأحمال التشغيلية للمهام الحساسة لموارد التخزين والحوسبة والشبكة.

Pure Storage

اتخاذ إجراءات تخصيص الموارد المناسبة لضمان حصول أعباء العمل الأكثر أهمية على وحدات التخزين عالية الأداء التي تحتاجها.

