وفّر وحدات تخزين عالية الأداء لأهم أعباء العمل لديك عند حاجتهم إليها
تُعد أنظمة التخزين IBM® FlashSystem العائلة الرائدة لأنظمة تخزين البيانات
للمؤسسات. يستخدم النظام شرائح الذاكرة الوميضية لتخزين البيانات-
مما يمنحك أداءً وكفاءةً رائدين في السوق. من خلال تكامل أنظمة تخزين IBM FlashSystem مع برنامج IBM® Turbonomic، يمكنك المساعدة في ضمان حصول أعباء العمل الأكثر أهمية
على تخزين عالي الأداء عند الحاجة إليه.
تعمل منصة IBM Turbonomic على مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات لموارد التخزين، بالإضافة
إلى موارد الحوسبة والشبكات (من المستوى المنطقي إلى المستوى المادي)، كما يمكنها
توليد إجراءات توفير الموارد المناسبة لتزويد أعباء العمل الحرجة
بما تحتاجه تماماً لضمان الأداء الأمثل. يتم اتخاذ كل قرار يتعلق بتخصيص الموارد بناءً على فهم شامل
للصورة الكاملة، وليس بناءً على مورد واحد أو طبقة واحدة فقط من مجموعة التطبيق.
الكيانات
وحدة التخزين (VDisk)
مجمّعة (مجموعة MDisk)
مصفوفة MDisk
النظام (حاوية أو وحدة تحكم)
المقاييس
مقدار التخزين
توفير مساحة التخزين
عمليات الوصول إلى التخزين في الثانية
زمن الانتقال
وحدة المعالجة المركزية
الإجراءات الصادرة
تجهيز وحدة التحكم في التخزين
تغيير حجم مصفوفة الأقراص
نقل مصفوفة الأقراص
تجهيز مصفوفة الأقراص
بدء مصفوفة الأقراص
تعليق مصفوفة الأقراص
تغيير حجم مجموعة المنطق (إضافة أو إزالة MDisk)
نقل مجموعة المنطق
تجهيز مجموعة المنطق
بدء مجموعة المنطق
تعليق مجموعة المنطق
حذف التخزين
تغيير حجم التخزين
نقل التخزين
توفير التخزين
بدء التخزين
تعليق التخزين
وحدة تخزين الجهاز الافتراضي vMotion
تعد عملية التكامل مع IBM FlashSystem واحدة من عدة عمليات تكامل لنظم التخزين المتاحة لمنصة IBM Turbonomic. الاتصال بأدوات التخزين لتوفير تخزين عالي الأداء لأحمال التشغيل الحساسة عند الحاجة.
استيعاب الروابط بين الموارد والتخزين وتطبيقاتك المسؤولة عن المهام الحساسة.
فهم كيفية استهلاك أعباء عمل المهام الحساسة للموارد الخاصة بالتخزين والحوسبة والشبكة.
تحقيق رؤية دقيقة لاستهلاك الأحمال التشغيلية للمهام الحساسة لموارد التخزين والحوسبة والشبكة.
اتخاذ إجراءات تخصيص الموارد المناسبة لضمان حصول أعباء العمل الأكثر أهمية على وحدات التخزين عالية الأداء التي تحتاجها.