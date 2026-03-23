يقوم Cisco Unified Computing System (UCS) Manager بأتمتة المهام الروتينية ويقلل من التكاليف التشغيلية من خلال تمكين توفير الخادم والشبكة والتخزين. كما يتيح اكتشاف الأجهزة، وحصر الموارد، والتهيئة، والتشخيص، والمراقبة، ورصد الأعطال، والتدقيق، وجمع الإحصائيات. يدمج Cisco UCS كل هذه الموارد في منصة متعددة الهياكل قابلة للتوسع لدمج الإدارة في نقطة واحدة.
تدير منصة ®IBM® Turbonomic هذه الكيانات المختلفة باستخدام الأتمتة الذكية على مستوى الأجهزة. يمكنها حتى تحديد متى يجب توفير مضيفين جدد أو إضافة هيكل جديد. توفر برمجيات IBM Turbonomic إجراءات حول تخصيص الموارد، والأداء، وإدارة السعة للمساعدة في تحسين بيئة مؤسستك.
الكيانات
المضيف
الهيكل
مركز بيانات
وحدة الإدخال والإخراج
المحول
الشبكة
المقاييس
وحدة المعالجة المركزية
الإدخال والإخراج
الشبكة
تبديل
بالون
وحدة المعالجة المركزية جاهزة
بالنسبة للهيكل:
Power
التبريد
بالنسبة لوحدة الإدخال/الإخراج:
صافي الإنتاجية
بالنسبة للمحول:
صافي الإنتاجية
قناة المنفذ
بالنسبة إلى DPod: (إذا تم دمج تدفق الشبكة)
الذاكرة
وحدة المعالجة المركزية
التخزين
التدفق
الإجراءات الصادرة
بالنسبة للأجهزة المادية:
ابدأ تشغيل الجهاز المادي
توفير الجهاز المادي
تعليق الأجهزة المادية
بالنسبة للهيكل:
توفير هيكل جديد
بالنسبة لشبكة Interconnect:
إضافة منفذ إلى قناة المنفذ
إزالة المنفذ من قناة المنفذ
إضافة منفذ
بالنسبة إلى DPod: (في حالة وجود هدف تدفق الشبكة)
توفير DPoD جديد
تعد عملية تكامل Cisco UCS Manager واحدة من عمليتي تكامل الشبكات المتاحة لمنصة IBM Turbonomic. الاتصال بأدوات الشبكة لتمكين الأتمتة على مستوى الأجهزة، بما في ذلك التوفير التلقائي للمضيفين الجدد.
