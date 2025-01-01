بالنسبة للعديد من الأقسام التقنية، فإن توفير الموارد اللازمة للتطبيقات لأداء مهامها هو بمثابة لعبة تخمين. لذلك، يتخذون احتياطات إضافية ويقومون بتوفير موارد أكثر من اللازم، ما يؤدي غالبًا إلى تراكم تكاليف سحابية باهظة. ومع ذلك، من الممكن تجنب هذه الزيادة في التكاليف ومعرفة ما تحتاجه تطبيقاتك بالضبط، ومن أي موارد في الوقت الفعلي.
منصة ®IBM® Turbonomic تستخدم نهجًا تنازليًا حاصل على براءة اختراع، حيث "تربط" تطبيقاتك الحساسة للأعمال بالموارد الأساسية في كل طبقة من طبقات بنيتك التحتية. من التطبيقات إلى الحاويات وصولًا إلى المحاكاة الافتراضية. مرورًا بالسحابة والموقع المحلي. والحوسبة والتخزين والشبكة. تحافظ منصة IBM Turbonomic على رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) لكل مكونات مجموعتك، ما يمكن من تحسين الدقة واتخاذ قرارات توزيع المواد بفعالية من حيث التكلفة.
اجعل فرق التطبيق والبنية التحتية لديك متفقين ومتفاهمين. يضيف برنامج IBM Turbonomic رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تحليلنا المستمر للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات، ما يقلل من الصوامع ويعطي فرق العمل المزيد من الحافز للتعاون.
بفضل القدرة على عرض الروابط بين الموارد في الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات، يمكنك تجنب المشكلات قبل أن تتفاقم. يوفر برنامج IBM Turbonomic الموارد المطلوبة بدقة لكل تطبيق — دون زيادة أو نقصان.
الفهم الكامل لمجموعة التطبيقات يمنحك الثقة في الاعتماد على توصيات منصة IBM Turbonomic وأتمتة الإجراءات لتحسين الأداء دون أي تعطل.