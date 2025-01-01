لنتوقف عن التخمين ونبدأ في المعرفة

بالنسبة للعديد من الأقسام التقنية، فإن توفير الموارد اللازمة للتطبيقات لأداء مهامها هو بمثابة لعبة تخمين. لذلك، يتخذون احتياطات إضافية ويقومون بتوفير موارد أكثر من اللازم، ما يؤدي غالبًا إلى تراكم تكاليف سحابية باهظة. ومع ذلك، من الممكن تجنب هذه الزيادة في التكاليف ومعرفة ما تحتاجه تطبيقاتك بالضبط، ومن أي موارد في الوقت الفعلي.



منصة ®IBM® Turbonomic تستخدم نهجًا تنازليًا حاصل على براءة اختراع، حيث "تربط" تطبيقاتك الحساسة للأعمال بالموارد الأساسية في كل طبقة من طبقات بنيتك التحتية. من التطبيقات إلى الحاويات وصولًا إلى المحاكاة الافتراضية. مرورًا بالسحابة والموقع المحلي. والحوسبة والتخزين والشبكة. تحافظ منصة IBM Turbonomic على رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) لكل مكونات مجموعتك، ما يمكن من تحسين الدقة واتخاذ قرارات توزيع المواد بفعالية من حيث التكلفة.