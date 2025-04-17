في غضون عام واحد، وفرت شركة Hyland Software أكثر من 15% من الإنفاق الحالي على تكاليف الحوسبة عبر AWS ومراكز البيانات الخاصة بها، مع الحفاظ على جودة الخدمة. كيف؟ لقد استعانت بمنصة IBM Turbonomic للتحكم في بيئة السحابة الهجينة المعقدة للغاية. وقد يكون هذا التوفير مجرد قطرة من بحر.
بصفتها مزودًا لحلول البرامج كخدمة والمنصة كخدمة الخاصة بإدارة المحتوى وأتمتة العمليات لأكثر من 14000 عميل حول العالم، فإن احتياجات شركة Hyland من الموارد والمعالجة هائلة. تنشر الشركة حلولها المستضافة في بيئة سحابية هجينة، باستخدام مراكز البيانات الخاصة بها بالإضافة إلى سحابة Amazon Web Services (AWS) العامة. علاوةً على ذلك، تدعم شركة Hyland أكثر من 2000 عميل يأتمنون الشركة على بيتابايت من البيانات من خلال جميع منتجاتها، ويمكن للجمهور العمل على نطاق واسع مع الآلاف من مثيلات Elastic Compute Cloud (EC2) ومجموعات Elastic Block Store (EBS).
هذا تحدٍ كبير يتمثل في تحسين جميع موارد الحوسبة هذه، والحد من الهدر مع ضمان أداء الخدمة المقدمة للعملاء. وهذه هي مهمة Joseph Quinto، مدير عمليات الأعمال السحابية في شركة Hyland وفريقه. يقول Quinto: "يتعين علينا إدارة الموارد عبر مجموعات مختلفة جدًا من المعايير". "لكل منتج احتياجاته الخاصة من الموارد، وضمن مجموعات المنتجات يوجد عملاء من مختلف المجالات لديهم احتياجات متنوعة بشكل كبير. توجد العديد من العوامل المتغيرة، وكل واحد منها يجعل من الاستفادة من مواردك تحديًا مختلفًا".
في الماضي، حاولت شركة Hyland إدارة التحدي من خلال تطوير فرقها. لكن الحصول على رؤية واضحة عبر هذا الكم الكبير من الموارد في مثل هذه البيئة الكبيرة والمعقدة - ناهيك عن تحقيق التوازن في استخدامها - كان يفوق قدرة البشر. لذا، لجأت شركة Hyland إلى منصة Turbonomic. يقول Quinto: "لا يزال لدينا الكثير من الأشياء دون المستوى الذي كنا نأمله". "لكنا وصلنا إلى نقطة لم نتمكن فيها، بمفردنا، من فعل أي شيء آخر. وهنا ظهرت إمكانات منصة Turbonomic من منظور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وقد نفعنا ذلك حقًا".
استخدم فريق Hyland منصة Turbonomic مع موارد مراكز البيانات لديهم ومع جزء متزايد من بيئة AWS الخاصة بهم. وكان لها تأثير فوري. يقول Quinto: "في الشهر الأول من استخدام منصة Turbonomic في بيئة AWS لدينا، اتخذنا أكثر من 2000 إجراء لتوفير الموارد ووفرنا أكثر من 8% من متوسط إنفاقنا الشهري".
يقول Quinto إن هذه الوفورات السريعة كانت ممكنة لأن منصة Turbonomic تأتي جاهزة للاستخدام: "بمجرد تشغيلها، تبدأ في تسجيل نقاط البيانات وتصبح جاهزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة". توفر منصة Turbonomic عرضًا لاستخدام الموارد عبر مجموعة التقنيات بأكملها، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات التحجيم والتخصيص. يمكن للفريق عندئذٍ وضع السياسات والقواعد وأتمتة إجراءات توفير الموارد المناسبة على نطاق أوسع بكثير مما كان ممكنًا في السابق.
يقول Quinto: "سيكون من المستحيل تحقيق الموازنة على هذا النطاق الآن يدويًا مع هذا العدد من العملاء والمثيلات والبيئات التي نديرها". "الآن، بدلاً من أن يفحص الموظفون الأنظمة ويحاولون تحديد السعة التي يحتاجون إليها، فإنهم يوفرون الحد الأدنى ويتركون منصة Turbonomic تدير مستويات الموارد حسب الحاجة - إما بزيادة أو نقصان. فهي تقلل جميع التذاكر وجميع الضوضاء التي كانت موجودة من قبل".
بدأت شركة Hyland في استخدام منصة Turbonomic في عام 2021، وطبقتها بشكل حصري تقريبًا على موارد مركز البيانات لمدة عامين تقريبًا قبل أن توسعها لتشمل بيئة AWS. أما من ناحية مركز البيانات، فقد أصبحت منصة بالغة الأهمية لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الحالية والحد من الحاجة إلى شراء المزيد من الأجهزة. يقول Quinto: "لم يعد من المستحسن وجودها في مركز البيانات، بل أصبح أمرًا لا بد منه حقًا". "وهي تقترب من أن تصبح ضرورية في بيئة AWS".
يتبع الفريق نهجًا تدريجيًا مع AWS. تستهدف الخطوات الأولية ثلاثة منتجات أساسية ويستخدمون منصة Turbonomic لاكتساب فهم واضح للحد الأدنى من مستويات الموارد التي يحتاجون إليها ووضع قواعد للحفاظ على خطوط الأساس هذه تلقائيًا. يقول Quinto: "يكمن التحدي في تعقيد بيئتنا وبياناتنا". "لم نضع سياسات أو قواعد لكل مجموعة مختلفة من منتجاتنا. لقد كنا إستراتيجيين بشأن جعل منصة Turbonomic تتخذ إجراءات بشأن المجالات التي نعلم أن لدينا فيها البيانات المناسبة لدعم اتخاذ القرارات الصائبة".
يضيف Quinto قائلاً أن منصة Turbonomic تكمل إمكانات AWS لتوسيع النطاق بطريقة قيمة. "بعض منتجاتنا غير مصممة على AWS، ولا يمكنهم الاستفادة الكاملة من توسيع النطاق على AWS. وتساعدنا منصة Turbonomic في ذلك".
حماية تجارب العملاء
إذًا، كيف أثرت الرقابة الصارمة على استخدام الموارد في أداء الخدمة المقدمة للعملاء؟
يقول Quinto: "إن دعم تجارب العملاء وتحسينها هو الأساس لكل ما نفعله". "نحن نستخدم منصة Turbonomic للتأكد من حصول العملاء على السعة التي يحتاجونها. عندما يحتاجون إليها. وكيفما احتاجوا إليها. لقد أضفنا المزيد من العملاء وتمكنا من دعمهم بمواردنا الحالية، وذلك ضمن أهدافنا المحددة".
في أقل من عام منذ تطبيق منصة Turbonomic على المنتجات الثلاثة الأولى في بيئة AWS، وفرت شركة Hyland ما يقرب من 15% من الإنفاق الحالي. وقد حققت ما يقرب من 15% أيضًا في الوفورات المتعلقة بمركز البيانات، من خلال تحسين الموارد وتجنب التكاليف.
ولكن لا يزال هناك الكثير في المستقبل. يقول Quinto: "الوفورات حتى الآن كبيرة، لكنني أعتقد أننا ما زلنا على البر نوعًا ما فيما يتعلق بما يمكننا فعله". في الواقع، نظرًا إلى أنهم يتوسعون في توصيل منصة Turbonomic ببيئة AWS ومنتجات Hyland، فقد تمسك Quinto وفريقه بهدف مدهش للمضي قدمًا: تحقيق وفورات بقيمة 300 ألف دولار أمريكي، كل شهر.
أحد العوامل التي ستساعد على تحقيق هذا الهدف هو دمج منصتي Turbonomic و®IBM Cloudability - وهي حلول تعمل كأداتين متكاملتين. يستخدم الفريق منصة Cloudability لاكتساب معارف حول تكاليف السحابة والاطلاع على معلومات مفصلة حول النفقات الزائدة والحالات الشاذة، ما يساعدهم على معرفة المجالات التي يمكن بل ينبغي استخدام منصة Turbonomic فيها لتحقيق أكبر قدر من الوفورات.
يسعى Quinto أيضًا إلى مواصلة تحسين بيانات الأنظمة المدمجة في منصة Turbonomic لتحقيق تحسين أكثر ذكاءً ودقة واستمرارية عبر جميع متغيرات نوع المنتج وملف تعريف العميل وأنماط الاستخدام. "قد يحتاج منتج ما إلى سعة أكبر في طبقة الواجهة الأمامية، بينما يحتاج منتج آخر إلى سعة أكبر في طبقة الواجهة الخلفية، أو في فهارس البحث. لا أعلم إن كنا قد وصلنا إلى هذا المستوى من الذكاء مع منصة Turbonomic حتى الآن، ولكننا نريد أن نصل إليه. الهدف الحقيقي هو مواصلة تحسين استدامة وربحية بيئاتنا السحابية مع مواصلة دعم تجارب عملائنا وتحسينها".
تطور شركة Hyland Software, Inc. حلول المحتوى الذكية وتطرحها بهدف جمع كميات كبيرة من المحتوى المتنوع ومعالجته وإدارته. تساعد هذه الحلول أكثر من 14000 عميل حول العالم على تحسين القرارات التشغيلية وسير العمل وتسريعها وأتمتتها. تأسست شركة Hyland في عام 1991 ومقرها في ويستلايك، أوهايو.
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نماذج العملاء معروضة كتوضيحات لكيفية استخدام هؤلاء العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي من المحتمل أن يكونوا قد حققوها. قد يختلف الأداء الفعلي أو التكلفة أو التوفير أو النتائج الأخرى في بيئات التشغيل الأخرى.