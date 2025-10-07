بحثًا عن الحل الأنسب لاحتياجاتهم، لجأت Evides إلى شريك أعمال IBM، شركة Aumatics، المتخصصة في إدارة تكنولوجيا المعلومات والأمن الإلكتروني واستشارات تكنولوجيا المعلومات. بالاعتماد على خبرتهم المتعمقة في قطاع إدارة المياه، ساعدت Aumatics شركة Evides على تنفيذ IBM® Turbonomic، الحل الذي يوفر رؤًى تلقائية وفورية حول تحسين استخدام الموارد.

يعلق Jordy Bax قائلًا: "في رأيي، يُعَد Turbonomic من بين الحلول القليلة جدًا التي تربط تلقائيًا بين الآثار التقنية والرؤى الفعلية للتكاليف، وهو فعَّال للغاية".

ساهمت قدرة حل IBM على مواءمة التكاليف مع الآثار التقنية في جعله الأداة المثالية لشركة Evides للحفاظ على أداء سحابي مثالي دون إفراط في الإنفاق. باستخدام Turbonomic، تستطيع Evides اكتشاف الموارد غير المستغلة تلقائيًا، ما يساعدها على تجنُّب مخاطر الإفراط في تخصيص الموارد.

يقول Bax: "لقد كان العمل مع Aumatics تجربة رائعة". "ما يعجبني هو نهجهم الاستباقي الذي يجعل الحياة أسهل بكثير. كما أنهم يفهمون بعض الطرق المعقدة التي نعمل بها، ويتكيفون مع ذلك".

يساعد Turbonomic شركة Evides على مراقبة بيئتها السحابية من منظور اقتصادي وتقني معًا. وتقدِّم تقاريره توصيات لتحسين العلاقة بين السعر والأداء، مثل نقل تطبيق من نوع معين من قواعد البيانات إلى نوع آخر.

يوضِّح Bax قائلًا: "يمكِّن Turbonomic الأشخاص غير التقنيين من فهم تبعات اختياراتهم في البيئة السحابية". "يمكنني إرسال التوصيات إلى الأشخاص التقنيين وأصحاب المنتجات على حد سواء. يستطيع مالكو المنتج فهم أن إجراء تغيير محدد سيقلل التكاليف، مع ما يترتب عليه من تأثير في الأداء. وبعد ذلك يمكنهم اتخاذ قرار مستنير".