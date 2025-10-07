شركة Evides تستخدم IBM Turbonomic لتمكين تحسين الرؤية والتحكم
توفِّر بنية السحابة التحتية سرعة ومرونة، ولكن دون إدارة دقيقة، قد تؤدي إلى تخصيص مفرط للموارد، ما يزيد من التكاليف ويقلل الكفاءة. بالنسبة إلى شركة Evides، وهي شركة رائدة في مجال إدارة المياه في هولندا، أدى الاعتماد السريع لمنصة سحابية جديدة إلى وجود بيئة يصعب التحكم فيها تقنيًا واقتصاديًا. مع وجود أكثر من 130 خادمًا في مختلَف الخدمات، وجدت الشركة صعوبة في إدارة التكاليف وضمان مواءمة الموارد بشكل مناسب مع أهداف العمل.
يقول Jordy Bax، مالك منتج مراكز التميز السحابية (CCoE) في شركة Evides: "من الصعب متابعة الموارد الملائمة للغرض، ومن الصعب البقاء في اطِّلاع دائم على الموارد الجديدة والمحدَّثة. بعد مرور بضعة أشهر فقط على انضمامي إلى Evides، أصبح واضحًا أن بيئة السحابة لدينا مفرطة في تخصيص الموارد. ولتحسين الموارد السحابية لدينا -موازنة التكلفة مقابل قيمة الأعمال- بدأنا بإعادة التفكير في إدارة السعة لدينا. وكانت الأهداف هي تمكين الرؤى المحسَّنة والتحكم العام دون فقدان الأداء أو الوظائف".
بحثًا عن الحل الأنسب لاحتياجاتهم، لجأت Evides إلى شريك أعمال IBM، شركة Aumatics، المتخصصة في إدارة تكنولوجيا المعلومات والأمن الإلكتروني واستشارات تكنولوجيا المعلومات. بالاعتماد على خبرتهم المتعمقة في قطاع إدارة المياه، ساعدت Aumatics شركة Evides على تنفيذ IBM® Turbonomic، الحل الذي يوفر رؤًى تلقائية وفورية حول تحسين استخدام الموارد.
يعلق Jordy Bax قائلًا: "في رأيي، يُعَد Turbonomic من بين الحلول القليلة جدًا التي تربط تلقائيًا بين الآثار التقنية والرؤى الفعلية للتكاليف، وهو فعَّال للغاية".
ساهمت قدرة حل IBM على مواءمة التكاليف مع الآثار التقنية في جعله الأداة المثالية لشركة Evides للحفاظ على أداء سحابي مثالي دون إفراط في الإنفاق. باستخدام Turbonomic، تستطيع Evides اكتشاف الموارد غير المستغلة تلقائيًا، ما يساعدها على تجنُّب مخاطر الإفراط في تخصيص الموارد.
يقول Bax: "لقد كان العمل مع Aumatics تجربة رائعة". "ما يعجبني هو نهجهم الاستباقي الذي يجعل الحياة أسهل بكثير. كما أنهم يفهمون بعض الطرق المعقدة التي نعمل بها، ويتكيفون مع ذلك".
يساعد Turbonomic شركة Evides على مراقبة بيئتها السحابية من منظور اقتصادي وتقني معًا. وتقدِّم تقاريره توصيات لتحسين العلاقة بين السعر والأداء، مثل نقل تطبيق من نوع معين من قواعد البيانات إلى نوع آخر.
يوضِّح Bax قائلًا: "يمكِّن Turbonomic الأشخاص غير التقنيين من فهم تبعات اختياراتهم في البيئة السحابية". "يمكنني إرسال التوصيات إلى الأشخاص التقنيين وأصحاب المنتجات على حد سواء. يستطيع مالكو المنتج فهم أن إجراء تغيير محدد سيقلل التكاليف، مع ما يترتب عليه من تأثير في الأداء. وبعد ذلك يمكنهم اتخاذ قرار مستنير".
يقول Bax: "نستمر في العمل مع Aumatics، مع استخدام Turbonomic كدليل لنا. يُتيح لنا Turbonomic فهم متطلباتنا، كما يمكِّننا من تحديد ومراقبة الإفراط في تخصيص الموارد، ما يساعدنا على التحكم بشكل أفضل في التكاليف".
بعد تنفيذ Turbonomic، حققت Evides انخفاضًا بنسبة 43% في تكاليف السحابة خلال الأشهر الثلاثة الأولى، على الرغم من زيادة حجم بيئتها السحابية بنسبة 8%. يعلق Bax قائلًا: "التوصيات المستندة إلى البيانات من حلنا، بما في ذلك تحديد قواعد البيانات المكررة، مكَّنتنا من خفض التكاليف حتى مع توسع عملياتنا. نقدِّر أن حلنا وحده كان مسؤولًا عن انخفاض بنسبة 25% في إجمالي إنفاقنا على السحابة. وبصفتنا شركة عامة، من الضروري أن ننفق الأموال بحكمة ويدعم حلنا هذا الهدف".
بالإضافة إلى تقليل الإنفاق على موارد السحابة، تمكَّنت Evides أيضًا من تقليص بيئتها السحابية بناءً على توصيات Turbonomic، ما ساعد الشركة على تقليل بصمتها الكربونية.
يقول Bax: "مثل الشركات الأخرى في مجالنا، نريد الحفاظ على التوازن الصحيح بين الأداء والتكلفة في السحابة". "وبسبب تعقيدات البيئات وحجمها، قد يكون من الصعب تحقيق ذلك. أنت بحاجة إلى أداة متخصصة، وعندما يتعلق الأمر بإدارة السعة، خاصةً مع السحابة، يجب أن تربط هذه الأداة بين الأداء والسعر. بالنسبة لي اليوم، أفضل أداة من هذا النوع هي IBM Turbonomic".
توفِّر شركة Evides Water Company في هولندا مياه شرب آمنة ونظيفة على مدار الساعة وطوال أيام السنة لحوالي 2.5 مليون مستهلك وشركة في ثلاث مقاطعات هولندية: جنوب هولندا وشمال برابانت وزيلاند.
تُعَد Aumatics شركة هولندية متخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات والتشغيل الصناعي والأمن الإلكتروني، تأسست عام 2010 ويقع مقرها الرئيسي في زوترمير. أصبحت Aumatics الآن جزءًا من مجموعة Hallo (منذ مارس 2023)، وتقدِّم خدمات أمن تكنولوجيا المعلومات وإدارة البنية التحتية السحابية للشركات المتوسطة والشركات متعددة الجنسيات والمنظمات غير الربحية. تقدِّم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل تصميم وتنفيذ وإدارة البنية التحتية للشبكات والخوادم والتطبيقات بشكل آمن وقابل للتوسع، إلى جانب إدارة المشاريع وتقديم الخدمات الاستشارية للأعمال. توفِّر خدماتهم إمكانية الوصول إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) الفعَّالة وسهلة الاستخدام والملائمة للعملاء.
استخدِم IBM Turbonomic لتحسين أداء وتكاليف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات عبر السحابة العامة والخاصة والهجينة.
