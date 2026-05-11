من التحسين إلى التشغيل الذاتي: Red Hat وIBM Turbonomic في التطبيق العملي

لا تعاني المنصات الحديثة نقصًا في الأدوات، لكنها غالبًا ما تواجه صعوبة في العمل بكفاءة على نطاق واسع.
يدير فريق تكنولوجيا المعلومات في Red Hat® بيئات Red Hat OpenShift® واسعة النطاق عبر البنية التحتية السحابية والمحلية، بما في ذلك Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA)، لدعم الحاويات والمحاكاة الافتراضية وأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي. ومثل كثير من فِرق المنصات الحديثة، تعمل Red Hat وفق نموذج GitOps صارم، تكون فيه مسارات CI/CD هي مصدر الحقيقة.
ولم يكن التحدي أمام Red Hat مقتصرًا على الرؤية. فقد كانت Red Hat بحاجة إلى تحسين مستمر على مستوى النظام بأكمله عبر بيئات OpenShift، من دون تعطيل نموذج التشغيل الحالي القائم على GitOps. وتضيف Turbonomic طبقة تحسين مستمرة إلى OpenShift، بما يساعد على ضمان موازنة أحمال التشغيل بكفاءة من حيث الأداء والتكلفة.
وبدلًا من تغيير النموذج، حرصت Red Hat وIBM على العمل بما يتوافق معه.
طوّرت Red Hat عامل تشغيل مصاحبًا مفتوح المصدر خاصًا بمنصة OpenShift، يتيح لإجراءات IBM Turbonomic® العمل ضمن مهام سير عمل GitOps. ففي معظم البيئات، تتجاوز مسارات CI/CD تغييرات التحسين وتستبدلها، ما يؤدي عمليًا إلى إلغاء تلك التحسينات. ويزيل عامل التشغيل هذا الاحتكاك، إذ يسمح باستمرار التحسينات من دون إحداث انحراف أو تجاوز الحوكمة.
فعلى سبيل المثال، عندما يطبّق Turbonomic تحسينًا للموارد، يمكن لعامل التشغيل ضمان استمرار إعدادات موارد الحاويات المحدَّثة، ومنع عمليات التسوية اللاحقة في CI/CD أو "مصدر الحقيقة" من إرجاعها إلى حالتها السابقة.
ونتيجةً لذلك، يعمل التحسين مع المنصة، لا ضدها.
غالبًا ما يكون مفهوم تحديد الحجم المناسب للموارد واضحًا، لكن تطبيقه باتساق يظل نادرًا. وقد عالجت Red Hat هذه المشكلة من خلال أتمتته.
ومع Turbonomic، يصبح تحديد الحجم المناسب لموارد الحاويات قائمًا على السياسات، ومفعّلًا دائمًا افتراضيًا، مع إمكانية إلغاء تفعيله. ولم تعد الكفاءة تعتمد على اتخاذ الفِرق إجراءات يدوية. بل أصبحت مدمجة في المنصة ويجري فرضها باستمرار. ويمثل هذا التغيير تحولًا في نموذج التشغيل، من ضبط يدوي لكل حمل تشغيل على حدة إلى قدرة مركزية داخل المنصة، قائمة على السياسات، وتُطبَّق باتساق عبر المجموعات. ويصبح هذا التحول بالغ الأهمية عند التوسع. فالنُّهج الأصلية تعتمد على تهيئة كل حمل تشغيل على حدة، وعلى مستويات متفاوتة من الاعتماد، بينما توفّر Turbonomic طبقة تحكم واحدة قائمة على السياسات لتوحيد التحسين عبر المجموعات.
تستكشف Red Hat أيضًا كيفية الاستفادة من قدرات Turbonomic في التوسُّع الأفقي لوحدات Pod، لتحديد حجم النسخ المتماثلة التي تدعم أحمال تشغيل الاستدلال بالذكاء الاصطناعي ديناميكيًا، بما يساعد على مواءمة عدد النسخ المتماثلة مع الطلب مع تقليل خطر الإفراط في تخصيص الموارد.
كما تؤتمت Turbonomic توزيع أحمال التشغيل. ومن خلال مواءمة طلب التطبيقات باستمرار مع البنية التحتية المتاحة، تقلل Turbonomic التجزئة وتوفّر هامش سعة أكبر عبر المجموعات. ومن خلال تجميع أحمال التشغيل بكفاءة أعلى على عدد أقل من العُقد، تستطيع Red Hat تعليق السعة غير المستخدمة، وتحرير موارد الحوسبة، وإتاحة السعة السحابية المشتراة مسبقًا، مثل Reserved Instances، لأحمال تشغيل أخرى. وتحسّن هذه الأتمتة الاستقرار، وتضمن استخدام الموارد بكفاءة من دون إضافة بنية تحتية جديدة.
ولا يتعلق الأمر بإضافة أداة أخرى، بل بتغيير الطريقة التي يجري بها التحسين.
ففي السابق، كان التحسين يدويًا وتفاعليًا وغير متسق بين الفِرق. غالبًا ما كانت التغييرات تُفقد أثناء مواءمة CI/CD، وكانت قرارات التوسُّع تعتمد على التهيئة على مستوى كل حمل تشغيل. أما الآن، فأصبح التحسين مؤتمتًا، ومستمرًا، وموحَّدًا. وتُطبَّق القرارات القائمة على السياسات باستمرار عبر البيئات، بما يقلل الضبط اليدوي، ويحسّن استخدام الموارد، ويسرّع معالجة قيود الموارد.
أصبح Turbonomic الآن مدمجًا في العمليات اليومية عبر البيئات، إذ يوحّد القرارات ويضمن اتساق الأداء واستخدام الموارد على نطاق واسع. وقد أدى ذلك إلى رفع معدلات استخدام المجموعات، وتقليل الإفراط في تخصيص الموارد، وتسريع معالجة قيود الموارد من خلال اتخاذ القرارات المؤتمت.
ومع توسُّع بيئات Red Hat OpenShift عبر عمليات النشر الهجينة ومتعددة المجموعات، يصبح الحفاظ على الأداء وفعالية التكلفة والاتساق التشغيلي أكثر صعوبة. وهنا يأتي دور التحسين المستمر.
فمن خلال توسيع Red Hat OpenShift بطبقة تحسين دائمة التشغيل، تضمن Red Hat بقاء التطبيقات متوائمة مع سعة البنية التحتية، واتخاذ القرارات على مستوى النظام بأكمله، والحفاظ على اتساق العمليات عبر الحاويات وRed Hat OpenShift Virtualization وROSA والبيئات المحلية. ويدعم ذلك أيضًا جهود التحديث ومبادرات ترحيل VMware. وبالنسبة إلى فِرق المنصات، يعني ذلك تحكمًا أقوى في التكاليف، واتساقًا أكبر عبر المجموعات، والقدرة على توسيع العمليات من دون زيادة الأعباء اليدوية.
يوضح نهج Red Hat كيف يبدو ذلك في التطبيق العملي: اتساق في الأداء والكفاءة يتحقق تلقائيًا من دون الحاجة إلى تدخل يدوي.
وهذا هو التحول من التحسين إلى التشغيل الذاتي.