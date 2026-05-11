من التحسين إلى التشغيل الذاتي: Red Hat وIBM Turbonomic في التطبيق العملي

غالبًا ما يكون مفهوم تحديد الحجم المناسب للموارد واضحًا، لكن تطبيقه باتساق يظل نادرًا. وقد عالجت Red Hat هذه المشكلة من خلال أتمتته.

ومع Turbonomic، يصبح تحديد الحجم المناسب لموارد الحاويات قائمًا على السياسات، ومفعّلًا دائمًا افتراضيًا، مع إمكانية إلغاء تفعيله. ولم تعد الكفاءة تعتمد على اتخاذ الفِرق إجراءات يدوية. بل أصبحت مدمجة في المنصة ويجري فرضها باستمرار. ويمثل هذا التغيير تحولًا في نموذج التشغيل، من ضبط يدوي لكل حمل تشغيل على حدة إلى قدرة مركزية داخل المنصة، قائمة على السياسات، وتُطبَّق باتساق عبر المجموعات. ويصبح هذا التحول بالغ الأهمية عند التوسع. فالنُّهج الأصلية تعتمد على تهيئة كل حمل تشغيل على حدة، وعلى مستويات متفاوتة من الاعتماد، بينما توفّر Turbonomic طبقة تحكم واحدة قائمة على السياسات لتوحيد التحسين عبر المجموعات.

تستكشف Red Hat أيضًا كيفية الاستفادة من قدرات Turbonomic في التوسُّع الأفقي لوحدات Pod، لتحديد حجم النسخ المتماثلة التي تدعم أحمال تشغيل الاستدلال بالذكاء الاصطناعي ديناميكيًا، بما يساعد على مواءمة عدد النسخ المتماثلة مع الطلب مع تقليل خطر الإفراط في تخصيص الموارد.