تدمج APIS IT أيضًا حلول IBM Instana® Observability وTurbonomic للحصول على فهم كامل لحالة التطبيقات المهمة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في أي وقت. تساعد إمكانية مراقبة التطبيقات، جنبًا إلى جنب مع التحسين المستمر للبنية التحتية، الوكالة على تحديد مشكلات التطبيقات وتجنب ازدحام الموارد قبل أن يتأثر المستخدمون النهائيون.

تستخدم APIS IT تطبيق Instana Observability للحصول على رؤية كاملة عبر مجموعة التطبيقات لديها. وتتيح ميزة التنبيهات الذكية المضمنة في الحل للشركة تحديد معايير أداء التطبيقات التي تُفعّل تنبيهات تلقائية عندما يكون الأداء عرضة للخطر، ما يدعم الاستجابة السريعة للحد من الأثر.

على صعيد البنية التحتية، تتبع المجموعة توصيات أتمتة الاستعانة بالموارد من Turbonomic لدعم الأداء مع الحد من الهدر عبر منصات VM ومنصات السحابة الأصلية.



وبفضل الجمع بين Instana وTurbonomic، يمكن لوكالة APIS IT مراقبة التطبيقات من أعلى إلى أسفل، مع وجود لوح تصوير زجاجي للتطبيقات والبنية التحتية. كلا الحلين مصممان ليكونا سحابيّين بطبيعتهما ومُعتمدين على سحابة خاصة من مجموعة Red Hat OpenShift، ما يسمح بمزيد من المرونة وقابلية التوسع لتلبية متطلبات التطبيقات المتغيرة باستمرار.