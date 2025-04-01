أتمتة حل المشكلات. تحويل السياق إلى إجراءات.
تعزيز الأداء باستخدام الذكاء الاصطناعي.
تمكَّن من دمج إمكانات الأتمتة والذكاء الاصطناعي لمساعدة فِرَق عمليات التطوير على تحسين الإنتاجية. قلِّل المهام المتكررة لتوفير المزيد من الوقت للابتكار.
استرجاع السياق الكامل للتطبيق والبنية التحتية لمعالجة المشكلات وتقليل فترات التعطل التي تؤثِّر في الإيرادات.
يمكنك الاعتماد على التنبيهات الذكية المستندة إلى التعلم الآلي (ML) لتحديد المشكلات بشكل استباقي حتى تتمكن من استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل أسرع وتقليل متوسط الوقت اللازم لحلها.
مهما كان مزيج بيئة تكنولوجيا المعلومات في منظمتك —سواء أكانت بيئة سحابية عامة، أم محلية، أم بنية تحتية كخدمة (IaaS)— فتتبَّع التبعيات المترابطة عبر المشهد السحابي الأصلي المعقد اليوم.
استكشف نطاق تكنولوجيا المعلومات في منظمتك
تمكَّن من الوصول إلى بيانات عالية الدقة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)في الوقت الفعلي—تُحدَّث كل ثانية—لتحديد المشكلات وتتبُّعها وإصلاحها قبل أن تؤثر في المستخدمين. احصل على رؤية أولية ونهائية لبيئات التطبيقات والبنية الأساسية لأكثر من 300 منصة.
توسيع نطاق الأداء بسلاسة
أدِر التغيير السريع بفاعلية أكبر في بيئات التطبيقات السحابية الأصلية من خلال الاكتشاف والمراقبة الآلية المستمرة. وتمكَّن من تحديد المشكلات بشكل أسرع لتحسين أداء التطبيقات.
الذكاء الاصطناعي يساعد على تقليل وقت حل المشكلات (MTTR)
يساعد تحليل الأسباب المحتملة المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تحديد الحوادث ومعالجتها مع تقليل الإنذارات الكاذبة. ابدأ العمل بشكل أسرع مع لوحة المعلومات الجاهزة للاستخدام لتصحيح الأخطاء والمراقبة الفورية.
تحسين تجربة كل مستخدم
تحسين تجربة المستخدم عبر نقاط النهاية على جميع أجهزة المستخدم ورحلاته. اختبِر الأداء والتوافر والموثوقية عن طريق محاكاة تفاعلات المستخدم باستخدام المراقبة الاصطناعية.
الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين الأداء
يراقب الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل استباقي مشكلات الأداء لتحسين العمليات قبل أن تؤثر في رضا المستخدم. كما تساعد مراقبة الذكاء الاصطناعي التوليدي على سد الثغرات في المهارات.
"لقد اخترنا Instana؛ لأنها سهلة الاستخدام وتوفِّر بشكل تلقائي الرؤية المطلوبة لتطبيقاتنا المعتمدة على الحاويات. وهي فعَّالة من حيث التكلفة، حيث يبلغ ثمنها ثلث تكلفة حل مراقبة أداء التطبيقات السابق لدينا. وتتميز بمستوى دعم لا مثيل له، إنها الأفضل على الإطلاق".
"قدَّمت Instana من IBM إمكانيات قوية، وسهولة في النشر والاستخدام، واتخاذ قرارات أسرع لفِرَق تكنولوجيا المعلومات والتطوير، بالإضافة إلى تسعير شفاف".
"كانت Instana الحل المثالي، فهي تكشف عن الاستعلامات البطيئة في قواعد البيانات، والتعليمات البرمجية غير الفعَّالة، أو مشكلات الاتصال بين الخدمات".
"إن اكتشاف حالات الخلل المدعوم بالذكاء الاصطناعي ممتاز، حيث يقوم بشكل استباقي بالعثور على المخاطر الجديدة وتنبيهنا بها قبل أن تتصاعد. لقد تم تحسين مراقبة نظامنا وموثوقيته بشكل كبير من خلال تتبُّع المكالمات والرؤى في الوقت الفعلي".