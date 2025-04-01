"لقد اخترنا Instana؛ لأنها سهلة الاستخدام وتوفِّر بشكل تلقائي الرؤية المطلوبة لتطبيقاتنا المعتمدة على الحاويات. وهي فعَّالة من حيث التكلفة، حيث يبلغ ثمنها ثلث تكلفة حل مراقبة أداء التطبيقات السابق لدينا. وتتميز بمستوى دعم لا مثيل له، إنها الأفضل على الإطلاق".