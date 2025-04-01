تمكَّن من تعزيز أداء السحابة الأصلية باستخدام Instana Observability
استفِد من إمكانات الذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات استباقيًا عبر مجموعة التطبيقات
جرِّب مجانًا استمتع بتجربة Instana

اكتشف المجالات التي تتداخل فيها المشكلات وأوقات تداخلها


أتمتة حل المشكلات. تحويل السياق إلى إجراءات.
تعزيز الأداء باستخدام الذكاء الاصطناعي.
تخلص من مهام عمليات التطوير الروتينية

تمكَّن من دمج إمكانات الأتمتة والذكاء الاصطناعي لمساعدة فِرَق عمليات التطوير على تحسين الإنتاجية. قلِّل المهام المتكررة لتوفير المزيد من الوقت للابتكار.
تقليل الحوادث المكلِّفة

استرجاع السياق الكامل للتطبيق والبنية التحتية لمعالجة المشكلات وتقليل فترات التعطل التي تؤثِّر في الإيرادات.
إدارة تكنولوجيا المعلومات بكفاءة

يمكنك الاعتماد على التنبيهات الذكية المستندة إلى التعلم الآلي (ML) لتحديد المشكلات بشكل استباقي حتى تتمكن من استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل أسرع وتقليل متوسط الوقت اللازم لحلها.
النشر في الأماكن التي تناسب احتياجاتك

مهما كان مزيج بيئة تكنولوجيا المعلومات في منظمتك —سواء أكانت بيئة سحابية عامة، أم محلية، أم بنية تحتية كخدمة (IaaS)— فتتبَّع التبعيات المترابطة عبر المشهد السحابي الأصلي المعقد اليوم.

اتخاذ قرارات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي لحل المشكلات سريعًا 

قابلية الملاحظة الآلية تحسين السحابة الأصلية معالجة حوادث التطبيق مراقبة التجربة الرقمية حافِظ على الصدارة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

آراء عملائنا

"لقد اخترنا Instana؛ لأنها سهلة الاستخدام وتوفِّر بشكل تلقائي الرؤية المطلوبة لتطبيقاتنا المعتمدة على الحاويات. وهي فعَّالة من حيث التكلفة، حيث يبلغ ثمنها ثلث تكلفة حل مراقبة أداء التطبيقات السابق لدينا. وتتميز بمستوى دعم لا مثيل له، إنها الأفضل على الإطلاق".

 اقرأ قصة Leaf Group

"قدَّمت Instana من IBM إمكانيات قوية، وسهولة في النشر والاستخدام، واتخاذ قرارات أسرع لفِرَق تكنولوجيا المعلومات والتطوير، بالإضافة إلى تسعير شفاف".

 اقرأ قصة Tata Play Broadband

"كانت Instana الحل المثالي، فهي تكشف عن الاستعلامات البطيئة في قواعد البيانات، والتعليمات البرمجية غير الفعَّالة، أو مشكلات الاتصال بين الخدمات".

 اقرأ المزيد من تقييمات TrustRadius

"إن اكتشاف حالات الخلل المدعوم بالذكاء الاصطناعي ممتاز، حيث يقوم بشكل استباقي بالعثور على المخاطر الجديدة وتنبيهنا بها قبل أن تتصاعد. لقد تم تحسين مراقبة نظامنا وموثوقيته بشكل كبير من خلال تتبُّع المكالمات والرؤى في الوقت الفعلي".

 اقرأ المزيد من تقييمات G2
اتخِذ الخطوة التالية

يمكنك تمكين أداء إلغاء قفل تطبيق السحابة الأصلية باستخدام قابلية الملاحظة المؤتمتة المستندة بالذكاء الاصطناعي.

 احصل على الإصدار التجريبي المجاني تفاعَل مع عرض توضيحي مباشر