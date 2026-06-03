قابلية ملاحظة وكلاء الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة

فهم التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل والنماذج اللغوية الكبيرة واستكشاف مشكلاتها وحوكمتها على نطاق واسع
لوحة معلومات عامة لقابلية ملاحظة الذكاء الاصطناعي التوليدي في IBM Instana

تحديات الأعمال

مع انتقال المؤسسات من تجربة الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى نشر الذكاء الاصطناعي الوكيل في بيئة التشغيل الفعلي، ظهرت تحديات تشغيلية جديدة. فلم تعد أنظمة الذكاء الاصطناعي نماذج منفصلة تعمل بمعزل عن غيرها، بل أصبحت مهام سير عمل ديناميكية تضم وكلاء ونماذج لغوية كبيرة وخدمات تتخذ قرارات في الوقت الفعلي. ولم تُصمَّم أدوات قابلية الملاحظة التقليدية للأنظمة التي تستدل وتتطوّر وتتصرف بصورة مستقلة، مما يترك الفرق دون مستوى الرؤية والسياق اللازمين لضمان الأداء، وضبط التكلفة، والحفاظ على الثقة.​
محدودية الرؤية في أنظمة الذكاء الاصطناعي الديناميكية​

تتطوّر تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستمرار مع تغيّر الوكلاء والنماذج والاعتماديات، مما يصعّب فهم ما يجري تشغيله وكيفية تفاعل العناصر معًا.
صعوبة تقييم جودة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع​

تفتقر الفرق إلى أساليب متسقة لقياس جودة المخرجات وملاءمتها ودقتها عبر مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي، وتعتمد بدلًا من ذلك على المراجعة اليدوية والفحص الجزئي.
أداء وسلوك وتكلفة يصعب التنبؤ بها

قد تنحرف أنظمة الذكاء الاصطناعي بمرور الوقت، مع تغيّرات في زمن الانتقال والمخرجات واستخدام الرموز المميزة يصعب اكتشافها قبل أن تؤثر في المستخدمين أو الميزانيات.
الافتقار إلى قابلية التفسير وشفافية القرار​

لا تستطيع الفرق بسهولة فهم كيفية اتخاذ الوكلاء للقرارات أو أسبابها، مما يصعّب استكشاف مشكلات مهام سير العمل أو ضمان المساءلة والحوكمة.

حل Instana لقابلية ملاحظة وكلاء الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة

توفّر IBM Instana قابلية ملاحظة عبر مجموعة التقنيات بالكامل للتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوسّع قدرات قابلية ملاحظة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية من خلال رؤية أعمق في سلوك الوكلاء، وآليات اتخاذ القرار، وأثرها في الأعمال.​

تكتشف Instana مكوّنات الذكاء الاصطناعي تلقائيًا، وتتتبّع مهام سير العمل من البداية إلى النهاية عبر الوكلاء والخدمات، وتربط إشارات الأداء والتكلفة والجودة ضمن حل موحّد. ومن خلال التقييمات المدمجة، وخطوط الأساس التكيّفية، والرؤية على مستوى المهمة في استدلال الوكلاء، تستطيع الفرق مراقبة أنظمة الذكاء الاصطناعي في بيئة التشغيل الفعلي وفهمها وتحسينها باستمرار.​

والنتيجة هي الانتقال من استكشاف المشكلات وإصلاحها بصورة تفاعلية إلى عمليات ذكاء اصطناعي استباقية وخاضعة للحوكمة، بما يمكّن الفرق من إدارة الأداء، والتحكم في التكلفة، وبناء الثقة في الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

متخصص في تكنولوجيا المعلومات يحلل لوحات معلومات على إعداد متعدد الشاشات

الميزات

الاكتشاف الرؤية الرؤى التقييم استدلال الوكلاء

تعرف على آلية عملها من خلال عرض توضيحي تفاعلي

الفوائد

بناء الثقة والمساءلة في أنظمة الذكاء الاصطناعي​

افهم كيفية اتخاذ القرارات، وتأكّد من توافق سلوك الذكاء الاصطناعي مع أهداف الأعمال.
تحسين جودة الذكاء الاصطناعي وموثوقيته على نطاق واسع​

قيّم المخرجات باستمرار، واكتشف الانحراف أو تراجع الأداء مبكرًا.
التحكم في التكلفة وتحسين الأداء​

تتبّع استخدام الرموز المميزة ومسببات التكلفة للحد من الهدر وتحسين الكفاءة.
تسريع استكشاف المشكلات وتبسيط العمليات​

قلّل متوسط وقت الإصلاح (MTTR)، وتخلّص من تشتّت الأدوات من خلال رؤية موحّدة تمتد عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التقليدية.

الموارد

تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2025 لمنصات قابلية الملاحظة

احصل على وصول مجاني إلى تقرير Gartner Magic Quadrant الكامل واستكشِف كيف يتطور سوق منصات قابلية الملاحظة، وما الذي ينبغي البحث عنه في حل قابلية الملاحظة الحديث، ولماذا تُعَد IBM خيارًا جديرًا بالثقة.

احصل على التقرير

اكتشف كيف يغيّر وكلاء الذكاء الاصطناعي طريقة اكتشاف الحالات الشاذة ومعالجتها.

تعرّف على كيفية تنبؤ وكلاء الذكاء الاصطناعي وأجهزة إدارة التعلم الآلي بمشكلات تكنولوجيا المعلومات ومنعها في الوقت الفعلي.

حالات الاستخدام ذات الصلة

مراقبة أداء السحابة الأصلية
فهم تخطيط البنية التحتية المعقدة لديك من خلال مراقبة تطبيق السحابة الأصلية آنيًّا.
معالجة حوادث التطبيقات
حل المشكلات قبل أن تؤثر على عملائك من خلال اتخاذ قرارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
مراقبة AWS
احصل على رؤية محسنة باستخدام Instana لتحقيق أقصى استفادة من استثمارك في AWS.

الأسئلة الشائعة

توفّر IBM Instana قابلية ملاحظة وكلاء الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبرى رؤية عميقة لأنظمة الذكاء الاصطناعي. وهي تمكّن الفرق من اكتشاف مكوّنات الذكاء الاصطناعي تلقائيًا، وتقييم المخرجات، ومراقبة الأداء والتكلفة، وفهم كيفية اتخاذ القرارات عبر مهام سير العمل المعقدة.

تتتبّع IBM Instana تلقائيًا كل طلب من طلبات الذكاء الاصطناعي عبر مسار عمل الذكاء الاصطناعي بالكامل، بدءًا من موجّه المستخدم وصولًا إلى استدلال النموذج وأي خدمات لاحقة، من دون الحاجة إلى أدوات قياس برمجي يدوية. تحدّد Instana جميع الاعتماديات وتوضّح علاقات الترابط بينها، وتربط بين أنماط زمن الانتقال والأخطاء، وتُبرز مشكلات مثل بطء الاستدلال، أو معوقات الرموز المميزة، أو تراجع أداء وحدات معالجة الرسوميات، أو إخفاقات الموجّهات.

توفّر Instana رؤية تفصيلية في استخدام الرموز المميزة والتكلفة عبر النماذج والخدمات ومهام سير العمل، مما يساعد الفرق على تحديد مسببات التكلفة، وتحسين الاستخدام، وتجنّب الإنفاق غير المتوقع.

تجمع Instana بين المراقبة في الوقت الفعلي والتقييمات المستمرة وخطوط الأساس التكيفية لاكتشاف مشكلات الأداء والانحراف والحالات الشاذة مبكرًا، بما يضمن بقاء أنظمة الذكاء الاصطناعي موثوقة ومتوافقة مع النتائج المرجوة.

نعم. توفّر Instana قابلية ملاحظة موحّدة عبر مجموعة التقنيات بالكامل، تمتد إلى مكوّنات الذكاء الاصطناعي والخدمات التقليدية، مما يتيح رؤية شاملة من البداية إلى النهاية واستكشافًا أسرع للمشكلات عبر التطبيقات الهجينة.

ترصد IBM Instana مقاييس خاصة بالذكاء الاصطناعي، مثل وقت تنفيذ الموجّه، وزمن انتقال الاستدلال، وعدد الرموز المميزة، وسلوك توجيه النماذج، ووقت إنشاء التضمينات، وزمن انتقال الاسترجاع من قواعد بيانات المتجهات. كما تعرض أخطاء مثل حدود نافذة السياق، والموجّهات غير المنسقة بشكل صحيح، وأحداث انتهاء المهلة، مما يساعد الفرق على مراقبة سلوك النماذج والخدمات المحيطة بها معًا.

تعرض Instana كل خطوة في مسار التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) أو المسار متعدد النماذج، بما في ذلك خدمات التضمينات، ومخازن المتجهات، واستدعاءات واجهات برمجة التطبيقات (API)، ونقاط نهاية النماذج اللغوية الكبرى، والخدمات المُصغَّرة اللاحقة. وتحدّد تحليلاتها تلقائيًا السبب الأساسي لمشكلات مثل بطء الاسترجاع، أو حلقات الرجوع، أو تشبّع النموذج، أو معوقات واجهات برمجة التطبيقات (API)، مما يجعل استكشاف المشكلات وإصلاحها أكثر كفاءة.

اتخِذ الخطوة التالية

أطلِق إمكانات أداء التطبيقات السحابية الأصلية من خلال قابلية الملاحظة المؤتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

  1. جرب نسخة آلية تحديد الوصول في Instana
  2. احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا