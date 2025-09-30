لتحديث العمليات وتقليل المخاطر، تعاوَن Mizuho Bank مع IBM لتنفيذ IBM Instana Observability. وقد وفَّر الحل رؤية في الوقت الفعلي لأداء النظام وسلوك التطبيقات، ما ساعد فرق بنك Mizuho على اكتشاف المشكلات وحلها قبل أن تؤثِّر في العملاء.

كما أوضح Daiki Hagiwara من فريق تكنولوجيا المعلومات للقنوات الرقمية في بنك Mizuho: مع إطلاق نظام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الجديد، أردنا تجنُّب الأعطال وحماية الخدمة. لهذا السبب قررنا اعتماد قابلية الملاحظة - لتمكين الاستجابات السريعة إذا حدث أي شيء.

اختار بنك Mizuho منصة IBM Instana لقدراتها على النشر السريع -أقل من خمس دقائق لكل خادم فقط- مع أقل تأثير ممكن في الأنظمة القائمة ولوحات معلومات بديهية وسهلة القراءة متاحة للأطراف المعنية المختصة وغير المختصة. بدعم قوي من IBM® Consulting وIBM® Technology Expert Labs، تمكَّن البنك من دمج Instana خلال إعادة هيكلة كبيرة لمنصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاصة بهم، Mizuho Direct.

وقد أتاحت عملية التنفيذ لفرق تكنولوجيا المعلومات في بنك Mizuho Bank رؤية فورية حول سلامة النظام وبطء الأداء وتدفقات المعاملات عبر أنظمة ومنصات متعددة. شعرت الفِرَق بالتمكين للتحقق من المشكلات وفهمها دون الحاجة إلى إعادة إنتاجها في بيئات الاختبار أو الانتظار للحصول على بيانات السجلات. ساهمت لوحات المعلومات المخصصة في Instana في تبسيط التواصل وإعداد التقارير، خاصةً خلال الفترات الحرجة مثل المراقبة بعد الإطلاق. من خلال جَعْل بيانات الأداء متاحة وقابلة للتطبيق، ساهم تنفيذ Instana في تعزيز التعاون بين فِرَق تكنولوجيا المعلومات وفِرَق الأعمال، ما ساعد بنك Mizuho على الانتقال من الاستجابة التفاعلية للأزمات إلى السيطرة الاستباقية.