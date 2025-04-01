مختبرات IBM Technology Expert Labs 
محترفو الصناعات الذين يساعدونك على النجاح مع IBM التقنية
منظر علوي لآلات روبوتية على خط تجميع السيارات
IBM خبير في خدمتكم

IBM مختبرات خبير00 Labs هي مجموعة خدمات احترافية مدعومة من قبل فريق من خبراء المنتجات ذوي الخبرة. يتمتع هذا الفريق المتمرس بخبرة فنية عميقة في مجال البرمجيات والبنية التحتية. وتتضمن مهاراتهم IBM البيانات و ® البيانات و ® البيانات و ® الأتمتة و ® الأتمتة و ® الاستدامة و ® الأمن و ® الشبكات المعرفة بالبرمجيات و ®IBM ® ®Power و IBM Storage و ®IBM Z و ® Z و LinuxONE و ®IBM ®GDPS و ®IBM Cloud.

نحن نستخدم منهجيات وممارسات وأنماط مجربة لمساعدة شركائنا على تطوير حلول معقدة وتحقيق نتائج أفضل للأعمال ودفع العملاء إلى اعتماد IBM البرمجيات والخوادم والتخزين.
تواصل مع قسم هندسة العملاء اليوم

تحديات العمل الملحة؟ ابتكر بسرعة باستخدام منهجيات IBM التي أثبتت جدارتها. ينتظر فريق من خبير خبير لبدء التحول الرقمي الخاص بك.

الإحصائيات

مشاركة العملاء  

47,000+

منتجات IBM المدعومة  

179

الرضا عن المشاركة  

4.4/5.0
 
لماذا العمل مع مختبرات خبير مختبرات؟ منهجية مجربة  

نحن نستخدم عمليات وممارسات مصقولة لتعزيز اعتماد العميل على برامج IBM والخوادم والتخزين.

 منتج متخصص خبير متخصص

نحن نطور حلولاً معقدة، ونقلل من مخاطر التنفيذ، ونساعدك على تحقيق فرص جديدة.

 امتداد للمختبرات  

علاقاتنا الهندسية تعني الوصول أولاً بأول إلى Product Insights ، وميزة والحلول.

مصممة لأعمالك

تحسين بياناتك الاستراتيجية أتمتة أعمالك قم ببناء الاستدامة في عملك تسريع الوضع الأمني الخاص بك نشر البنية التحتية للجيل القادم تبنى IBM Cloud
الخدمات

حلول مجربة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك.

يساعدك خبيرنا في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التقنية التقنية الخاصة بك، بدءًا من الأنماط المجربة والمصممة مسبقًا إلى المشاريع المخصصة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك. من خلال خدماتنا، يمكنك الاستفادة من معرفتنا العملية أينما كنت في رحلتك.

 

 ارتقِ بمهارات فريقك

قم ببناء الثقة من خلال التعليمات المتعمقة التي يتم توصيلها لك كيف ومتى وأين تريد تكنولوجيا المعلومات. اختر من دورة على الإنترنت إلى التدريب في الموقع.

مساعدة مستمرة مصممة خصيصًا

الوصول إلى الخبرة الفنية المستمرة بعد المشاركة بجزء بسيط من تكلفة الاستشاريين المتفرغين.

يمكننا إدارة تكنولوجيا المعلومات من أجلك

هل تحتاج إلى مساعدة أكثر شمولاً؟ اسمح لخبيرنا بإدارة برنامجك IBM وخوادمك وخوادمك وخوادم التخزين على جميع المستويات.

دراسات الحالة
البنك الفيدرالي إنشاء نظام واجهة برمجة التطبيقات المصرفية (API) للتكامل بشكل أفضل مع مجموعة أخرى من النظام البنائي. اقرأ قصص العملاء
ريكو الولايات المتحدة الأمريكية اقرأ قصص العملاء
المملكة العربية السعودية اقرأ قصص العملاء
التقنية المميزة
IBM watsonx

watsonx يساعدك على إنشاء برنامج الذكاء الاصطناعي المخصص لأعمالك، وإدارة جميع مصادر البيانات، وتسريع وتيرة العمل على منصة واحدة.

IBM watsonx Code Assistant

باستخدام مساعد كود watsonx Code Assistant، يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع عملية توليد الأكواد وزيادة إنتاجية المطورين.
اتخذ الخطوة التالية

تعرف كيف يمكن لمختبرات خبير IBM Labs مساعدتك في بناء حلول لأعمالك.

 

 