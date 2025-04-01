مختبرات IBM Technology Expert Labs 

IBM مختبرات خبير00 Labs هي مجموعة خدمات احترافية مدعومة من قبل فريق من خبراء المنتجات ذوي الخبرة. يتمتع هذا الفريق المتمرس بخبرة فنية عميقة في مجال البرمجيات والبنية التحتية. وتتضمن مهاراتهم IBM البيانات و ® البيانات و ® البيانات و ® الأتمتة و ® الأتمتة و ® الاستدامة و ® الأمن و ® الشبكات المعرفة بالبرمجيات و ®IBM ® ®Power و IBM Storage و ®IBM Z و ® Z و LinuxONE و ®IBM ®GDPS و ®IBM Cloud.

نحن نستخدم منهجيات وممارسات وأنماط مجربة لمساعدة شركائنا على تطوير حلول معقدة وتحقيق نتائج أفضل للأعمال ودفع العملاء إلى اعتماد IBM البرمجيات والخوادم والتخزين.