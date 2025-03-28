الترحيل: تناول الاقتراح الشامل من IBM المخاوف التشغيلية الفورية وطويلة الأمد لشركة American من خلال الترحيل السلس للخوادم المحلية إلى البنية الأساسية لـ ®IBM Cloud كخدمة (IaaS) مع IBM Cloud for VMware Solutions.

التحول: اقترحت IBM أيضًا تسريع تحول تطوير تطبيقات American وتنظيمها ومهاراتها، بناء على طريقة ™IBM Garage . نظرًا لأن IBM و American طورتا بشكل مشترك التطبيقات السحابية الأصلية الجديدة في Cloud Foundry على منصة IBM السحابية العامة كخدمة (PaaS)، سيتم الاستغناء عن المكونات القديمة.

التشغيل: يجلب الحل العمليات إلى فرق التطوير، ويستخدم مركز عمليات حلول IBM Cloud لتوفير خدمات دعم وإدارة التطبيقات على مدار 24 ساعة، مع وجود فريق IBM في الموقع في American وفي موقع IBM الخارجي.

التنمية المتسارعة: الانتقال إلى الخدمات المصغرة

خلال المفاوضات الخاصة بشأن عقد تحويل الصورة الكبيرة، طلبت American من IBM المساعدة في مطلب عاجل—والذي سيكون أيضا بمثابة نقطة إثبات لطريقة عمل IBM المقترحة. أرادت شركة الطيران منح العملاء قدرات خدمة ذاتية أفضل في حالة إعادة الحجز القسري بسبب حدث مناخي كبير يعطل العمليات.

في حين أن خوارزميات American عادةً ما تعيد الحجز للركاب على أفضل رحلة تالية، كان على العملاء الاتصال بمكتب الحجز أو زيارة وكيل المطار إذا أرادوا مناقشة خيارات أخرى. أرادت شركة American أن يكون العملاء قادرين على رؤية الاحتمالات الأخرى وتحديث اختياراتهم لرحلات الطيران عبر الموقع الإلكتروني، أو تطبيق الهاتف المحمول أو في كشك الخدمة الذاتية.



مع اقتراب موسم الصيف المزدحم، تحدى رئيس الشركة فريق American لتقديم تطبيق ديناميكي لإعادة الحجز (Dynamic Rebooking) موجه للعملاء في غضون بضعة أشهر فقط – وهو تحدٍ كان من المستحيل تحقيقه باستخدام النهج التقليدي وكان سيستغرق ضعف هذه المدة على الأقل.

طلبت شركة American المساعدة من شركة IBM، وحرصًا منها على إثبات جدارتها، تقدمت IBM إلى هذا التحدي. إن محور عملية التحول في IBM هو منهجية IBM Garage، وهي منهجية شاملة تغطي التكنولوجيا والأفراد والعمليات والتنظيم.

وباعتبارها الخطوة الأولى في مشروع إعادة الحجز الديناميكي (Dynamic Rebooking)، اجتمعت شركة IBM ومطورو American وقاموا بسرعة ببناء أكثر من 200 قصة مستخدم لتوجيه تطوير التطبيق الجديد.

بعد ذلك، قامت الفرق بتحديد أول منتج قابل للتطبيق (MVP)–أبسط تطبيق ممكن يلبي متطلبات العمل—وبدأت في البرمجة. وقد مكّن استخدام الخدمات المصغرة والبرمجة المزدوجة والتطوير القائم على الاختبار من اتباع نهج متوازي للغاية أدى إلى تسريع إنشاء التعليمات البرمجية الجديدة الأصلية للسحابة. سمحت الخدمات المصغرة بتقسيم كل وظيفة من وظائف الأعمال إلى وظائف بسيطة قابلة لإعادة الاستخدام يمكن تكوينها واستدعائها عدة مرات حسب الحاجة من قِبل أي منصات متصلة.

بعد أربعة أشهر ونصف فقط، تم إطلاق تطبيق إعادة الحجز الديناميكي (Dynamic Rebooking) للإنتاج في ثمانية مطارات، وتم طرحه بشكل مطرد في المزيد من المطارات بينما استمر الاختبار والتطوير والتحديثات في الخلفية.

يقول Jason Hobbs، المدير الأول لتطوير التطبيقات في American: ”لعبت شركة IBM دورًا محوريًا في مساعدتنا على العمل بطريقة مختلفة. وأعتقد أننا أدهشنا أنفسنا بالسرعة التي استطعنا بها وضع التطبيق في أيدي العملاء.“