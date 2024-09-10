المنصة كخدمة (PaaS) هو نموذج حوسبة سحابية يوفر نظامًا سحابيًا كاملاً عند الطلب—يتضمن الأجهزة والبرامج والبنية التحتية—لتطوير التطبيقات وتشغيلها وإدارتها.
تقوم بذلك دون التكلفة والتعقيد وعدم المرونة التي غالبًا ما تأتي مع بناء المنصة وصيانتها محليًا.
يستضيف موفر PaaS كل شيء في مركز البيانات الخاص به—الخوادم والشبكات ووحدات التخزين وبرامج نظام التشغيل وقواعد البيانات وأدوات التطوير. عادةً، يمكن للعملاء دفع رسوم ثابتة لتوفير كمية محددة من الموارد لعدد محدد من المستخدمين، أو يمكنهم اختيار تسعيرة "الدفع حسب الاستخدام" للدفع فقط مقابل الموارد التي يستخدمونها.
يمكن لكلا الخيارين تمكين عملاء PaaS من إنشاء التطبيقات واختبارها ونشرها وتشغيلها وتحديثها وتوسيع نطاقها بسرعة وبتكلفة أقل مما لو اضطروا إلى بناء وإدارة منصتهم محليًا.
وفقًا لتقرير صادر عن Statista، في عام 2024 ، تُقدر قيمة سوق PaaS العالمي بأكثر من 176 مليار دولار أمريكي. تعزو الدراسة هذا النمو إلى القيمة التي تقدمها PaaS من خلال تبسيط إدارة البنية التحتية لتطوير تطبيقات البرامج.1 بالإضافة إلى ذلك، مع تسارع سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي، أثبتت PaaS أيضًا أنها تلعب دورًا أساسيًا في تطويره ونشره.
كل مزود رائد للخدمة السحابية—بما في ذلك Amazon Web Services (AWS) و Google Cloud و IBM Cloud® و Microsoft Azure—يمتلك عروض PaaS الخاصة به. حلول PaaS الشائعة متوفرة أيضًا كمشاريع مفتوحة المصدر (على سبيل المثال، Apache Stratos و Cloud Foundry) أو من بائعي البرامج (على سبيل المثال، Red Hat OpenShift و Salesforce Heroku).
تحقق من فيديو السبورة الضوئية هذا، "PaaS Explained"، لزيادة فهم كيفية عمل PaaS.
تشمل الفوائد الأكثر شيوعًا لـ PaaS، مقارنة بالمنصة المحلية، ما يلي:
مع PaaS، ليست هناك حاجة لشراء وتثبيت الأجهزة والبرامج التي تستخدمها لإنشاء وصيانة منصة تطوير تطبيقات عملك (ولن تضطر فرق التطوير إلى الانتظار ريثما تقوم بذلك). كل ما عليك فعله هو النقر على منصة PaaS الخاصة بمزود الخدمة السحابية لبدء توفير الموارد والتطوير على الفور.
عادةً ما توفر منصات PaaS إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخيارات عبر مجموعة التطبيقات—بما في ذلك أنظمة التشغيل، والبرمجيات الوسيطة، وقواعد البيانات، وأدوات التطوير—بشكل يفوق ما يمكن لمعظم المؤسسات صيانته عمليًا أو بتكلفة معقولة بأنفسهم.
تتيح لك PaaS أيضًا تجربة أو اختبار أنظمة تشغيل ولغات وأدوات جديدة أخرى دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة فيها أو في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة لتشغيلها.
باستخدام المنصة المحلية، يكون التوسع دائماً مكلفاً، وغالباً ما يكون مهدراً وغير كافٍ في بعض الأحيان. يجب عليك شراء المزيد من سعة الحوسبة والتخزين والشبكات تحسباً لارتفاع حركة المرور. يظل الكثير من هذه السعة خاملاً خلال فترات حركة المرور المنخفضة، ولا يمكن زيادة أي منها في الوقت المناسب لاستيعاب الزيادات غير المتوقعة. باستخدام PaaS، يمكنك شراء المزيد من السعة واستخدامها على الفور متى احتجت إليها.
خدمات PaaS توفر بيئة تطوير برمجيات مشتركة تتيح لفرق التطوير والعمليات الوصول إلى جميع الأدوات التي يحتاجونها، من أي مكان متوفر به اتصال بالإنترنت.
تعمل PaaS على تقليل التكاليف من خلال تمكين المؤسسات من تجنب نفقات المعدات الرأسمالية المرتبطة ببناء وتوسيع نطاق منصة التطبيقات. يمكن أن تقلل PaaS أيضاً من تكاليف ترخيص البرامج أو تلغيها. ومن خلال التعامل مع التصحيحات والتحديثات والمهام الإدارية الأخرى، يمكن أن تقلل PaaS من تكاليف إدارة التطبيقات الإجمالية.
يستثمر مزودو خدمة PaaS بكثافة في تقنيات الأمن، بما في ذلك الأدوات المضمنة مثل نمذجة التهديدات والتحكم في الوصول، والتي يمكن أن تساعد المؤسسات على تعزيز نهجها الأمني العام.
بشكل عام، تشتمل حلول PaaS على ثلاثة عناصر رئيسية:
نظرًا لأن PaaS توفر جميع أدوات التطوير القياسية من خلال واجهة المستخدم الرسومية عبر الإنترنت، يمكن للمطورين تسجيل الدخول من أي مكان للتعاون في المشاريع، أو اختبار التطبيقات الجديدة، أو طرح المنتجات النهائية. تُصمم التطبيقات وتُطوّر مباشرةً في بيئة PaaS باستخدام البرمجيات الوسيطة. ومن خلال سير العمل المبسّط، يمكن لفرق التطوير والعمليات المتعددة العمل على المشروع نفسه في وقت واحد.
يتولى موفرو خدمات PaaS إدارة الجزء الأكبر من خدمات الحوسبة السحابية لديك، مثل الخوادم ووقت التشغيل والمحاكاة الافتراضية. بصفتك أحد عملاء PaaS، تحتفظ شركتك بإدارة التطبيقات والبيانات.
المنصة كخدمة (PaaS) والبنية التحتية كخدمة (IaaS) والبرمجيات كخدمة (SaaS) هي نماذج خدمات الحوسبة السحابية الثلاثة الأكثر شيوعًا. في الواقع، من الشائع أن تستخدم المؤسسة الثلاثة جميعًا—حتى لو لم تقم بشراء الثلاثة على وجه التحديد.
البنية التحتية كخدمة (IaaS) هي إمكانية الوصول عبر الإنترنت إلى البنية التحتية الخام لتكنولوجيا المعلومات—الخوادم المادية، والأجهزة الافتراضية، والتخزين، والشبكات، وجدران الحماية—التي يستضيفها موفر السحابة. توفر البنية التحتية كخدمة (IaaS) عناء وتكلفة امتلاك وإدارة وصيانة البنية التحتية المحلية. مع IaaS، توفر المؤسسة منصة التطبيقات والتطبيقات الخاصة بها.
أي عرض لمنصة كخدمة (PaaS) يتضمن بالضرورة موارد البنية التحتية كخدمة (IaaS) المطلوبة لاستضافتها، حتى لو لم يتم تقسيم هذه الموارد بشكل منفصل أو الإشارة إليها على أنها IaaS.
البرمجيات كخدمة (SaaS) هي برنامج تطبيقي مستضاف على السحابة ويُستخدم عبر اتصال بالإنترنت من خلال متصفح ويب أو تطبيق جوال أو عميل منخفض الأداء. تتيح مجموعة كخدمة لمؤسستك من استخدام تطبيق دون تكبد نفقات إعداد البنية التحتية لتشغيله، ودون الحاجة إلى بذل الجهد وتوظيف الموظفين لصيانته (على سبيل المثال، تطبيق إصلاحات الأخطاء والتحديثات، ومعالجة الانقطاعات، والمزيد). Salesforce و Slack هما مثالان على عروض SaaS الشهيرة. تعتبر معظم تطبيقات الويب SaaS.
"يتضمن كل عرض برنامج كخدمة (SaaS) موارد البنية التحتية كخدمة (IaaS) المطلوبة لاستضافته، وعلى الأقل، مكونات المنصة كخدمة (PaaS) اللازمة لتشغيله." يوفر بعض بائعي SaaS أيضًا PaaS منفصلة تسمح للجهات الخارجية بتخصيص عرض SaaS.
تعد PaaS و IaaS و SaaS جزءًا لا يتجزأ من البيئات متعددة السحابة الحالية—استخدام الخدمات السحابية من أكثر من بائع خدمات سحابية واحد. توفر السحابة المتعددة للمؤسسات المرونة اللازمة لتحسين الأداء والتحكم في التكلفة وتجنب الاحتكار لمنتج معين. في المؤسسات، يشير مصطلح السحابة المتعددة عادةً إلى تشغيل تطبيقات المؤسسة على PaaS أو IaaS من موفري خدمات سحابية متعددين.
توفر PaaS منصة متكاملة وجاهزة للاستخدام وتتيح للمؤسسات إلغاء تحميل إدارة البنية التحتية لمزود السحابة. يسمح ذلك لفرق التطوير بالتركيز على بناء التطبيقات ونشرها وإدارتها. يمكن لـ PaaS تسهيل أو تعزيز العديد من مبادرات تكنولوجيا المعلومات:
يقدم العديد من بائعي الخدمات السحابية والبرمجيات والأجهزة حلول المنصة كخدمة (PaaS) مصممة خصيصًا لبناء أنواع معينة من التطبيقات، أو التطبيقات التي تتفاعل مع أنواع محددة من الأجهزة أو البرمجيات أو الأجهزة الطرفية.
تتيح AIPaaS لفرق التطوير إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) دون التكلفة الباهظة غالبًا لشراء وإدارة وصيانة القوة الحاسوبية الكبيرة وقدرات التخزين وسعة الشبكة التي تتطلبها هذه التطبيقات. تشتمل AIPaaS عادةً على نماذج التعلم الآلي (ML) والتعلم العميق المدربة مسبقًا والتي يمكن للمطورين استخدامها كما هي أو تخصيصها. تتضمن أيضًا واجهات برمجة تطبيقات جاهزة لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي المحددة، مثل التعرف على الكلام أو تحويل الكلام إلى نص، في التطبيقات الموجودة أو الجديدة.
iPaaS هو حل مستضاف على السحابة لتكامل التطبيقات. توفر iPaaS للمؤسسات طريقة موحدة لربط البيانات والعمليات والخدمات عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات المختلفة دون شراء وتثبيت وإدارة أجهزة تكامل الواجهة الخلفية والبرامج الوسيطة والبرمجيات الخاصة بها. (لاحظ أن حلول PaaS غالبًا ما تتضمن درجة معينة من القدرة على التكامل—API management، على سبيل المثال—ولكن iPaaS أكثر شمولاً.)
cPaaS عبارة عن حل PaaS يتيح للمطورين إضافة قدرات الصوت (المكالمات الواردة والصادرة) والفيديو (بما في ذلك عقد المؤتمرات عن بُعد) والمراسلة (النصية والتواصل الاجتماعي) بسهولة إلى التطبيقات، دون الاستثمار في أجهزة وبرامج اتصالات متخصصة.
mPaaS هي نوع من PaaS يبسّط تطوير التطبيقات وتسليمها للأجهزة المحمولة. توفر خدمة mPaaS عادةً طرقًا منخفضة التكلفة (حتى عن طريق خاصية السحب والوضع البسيطة) للوصول إلى الميزات الخاصة بالجهاز، بما في ذلك كاميرا الهاتف والميكروفون ومستشعر الحركة وقدرات تحديد الموقع الجغرافي (أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)). يساعد هذا الحل الشامل على تبسيط تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة في منصة واحدة متكاملة.
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1 إنفاق المستخدمين على نظام المنصة كخدمة (PaaS) السحابي العام في جميع أنحاء العالم من 2015 إلى 2024، Statista، في 27 مارس 2024