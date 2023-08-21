ما المقصود بالتزويد؟

تاريخ النشر: 1 سبتمبر2023
المساهم: مايكل جودوين
في مجال تقنية المعلومات والحوسبة، يشير التزويد إلى عملية إعداد البنية الأساسية لتقنية المعلومات، والتي تشمل الأجهزة والشبكات والأجهزة الافتراضية والموارد الأخرى، وإتاحة الموارد والبيانات للأنظمة والمستخدمين.
يُستخدم المصطلح (بشكل حرّ أحيانًا) بطرق مختلفة في مجال تقنية المعلومات، ولكنه يعني بشكل عام إتاحة شيء ما للاستخدام. يُعد التزويد خطوة مبكرة في عملية النشر ويجب عدم الخلط بينه وبين التكوين. فبمجرد توفير الموارد مثل الخوادم أو مكونات الشبكة أو التطبيقات أو الأجهزة، يتم تكوينها بعد ذلك طبقًا لمواصفات المؤسسة أو المستخدم، ثم يتم نشرها وإدارتها وصيانتها على مدار دورة حياتها.
يُعد التزويد الفعال أمرًا مهمًا لأنه يساعد في الحفاظ على أمان بيئات تقنية المعلومات ويمكّن الشركات من تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام موارد تقنية المعلومات لتحقيق أقصى قدر من الأرباح والإنتاجية.
تعمق أكثر في تعلمك عن قابلية الملاحظة وفهم أهميتها والفرق بينها وبين المراقبة ومراقبة أداء التطبيقات.
يجب أن تتفاعل جميع الجوانب بسلاسة لكي تعمل بيئات تقنية المعلومات بشكل جيد. يلعب التزويد المناسب دورًا مهمًا في نجاح هذا المسعى. وتختلف احتياجات التزويد حسب المؤسسة، ولكن فيما يلي بعض الأنواع الأكثر شيوعًا:
تزويد الخادم هو عملية إعداد الخوادم المادية أو الافتراضية بالموارد التي تحتاجها لأداء وظيفتها. هناك العديد من أنواع الخوادم المختلفة - خوادم الملفات وخوادم الويب وخوادم التطبيقات والخوادم الوكيلة وخوادم السياسة، على سبيل المثال - لكل منها وظيفتها الخاصة. ستكون للشركات أيضًا متطلبات الخادم المختلفة الخاصة بها.
يتضمن تزويد الخوادم تحديد كيفية استخدام الخادم، سواء أكان قائمًا على السحابة أم محليًا، وما يتطلبه ذلك. ويشمل أيضًا إعداد الأجهزة وتثبيت البرامج مثل أنظمة التشغيل والتطبيقات وأي خطوات أخرى لازمة لإنشاء جهاز جديد في تلك الحالة المطلوبة.
يشير مصطلح ” تزويد الشبكة“ إلى إعداد العناصر التي تتألف منها شبكة المؤسسة، مثل الموجهات والمفاتيح والمراكز وجدران الحماية، لإنشاء شبكة فعالة يمكن للمستخدمين والأجهزة والخوادم المصرح لهم الوصول إليها.
تقوم فرق تقنية المعلومات بتعيين عناوين IP في عملية تزويد الشبكة، وتحديد الأجهزة وهويات المستخدمين التي يمكنها الوصول إلى الشبكة (والمعدات والأجهزة التي تتصل بها) وتنفيذ تدابير أمان الشبكة للمساعدة في الحفاظ على أمانها.
يشمل تزويد التطبيقات والخدمات إعداد التطبيقات والخدمات المؤسسية التي يحتاجها المستخدمون للقيام بعملهم. ويشمل ذلك إعداد حسابات المستخدمين وبيانات اعتماد الوصول، ومنح حقوق الوصول إلى منصات SaaS والتطبيقات والبيانات والموارد الأخرى، وحتى توفير تكوينات التطبيقات المخصصة لتناسب مختلف المستخدمين والأدوار بدقة أكبر.
يُعد تزويد المستخدمين أو تزويد الحساب نوعًا من أنواع إدارة الهوية المسؤولة عن إنشاء حسابات المستخدمين وملفات تعريفهم أو تعديلها أو حذفها. وعادةً ما يتم التعامل معها بين فرق الموارد البشرية وتقنية المعلومات.
يتم إنشاء أذونات وامتيازات الوصول ومنح المصادقات في عملية تزويد المستخدم، وغالبًا ما يتم ذلك باستخدام التحكم في الوصول استنادًا إلى الأدوار (RBAC). ويمنح نظام التحكم في الوصول استنادًا إلى الأدوار المستخدم حق الوصول إلى موارد محددة بناءً على دوره ومتطلبات عمله.
تحدث عملية تزويد المستخدم عادةً أثناء تأهيل الموظف الجديد، أو عندما يتولى شخص ما دورًا جديدًا داخل المؤسسة. تحدث العملية المعاكسة، إلغاء التزويد، عندما يغادر الموظف الشركة أو يخرج من الخدمة. تضمن هذه العمليات وصول المستخدمين إلى الموارد والأدوات التي يحتاجون إليها للقيام بعملهم. كما تساعد هذه أيضًا في حماية سلامة بيئة تقنية المعلومات من خلال التحقق من تعيين الوصول إلى موارد تقنية المعلومات بشكل مناسب.
تًعد إدارة الهوية والوصول عنصرًا حاسمًا للأمن الإلكتروني.
تزويد السحابة هي عملية إنشاء البنية الأساسية التي تدعم بيئة السحابة. وهو يتضمن إعداد الأجهزة الأساسية والمحاكاة الافتراضية ومكونات التخزين والشبكات اللازمة للحوسبة السحابية، فضلاً عن الموارد والتطبيقات والخدمات المستندة إلى السحابة التي يحتاج المستخدمون إلى الوصول إليها.
تُعد فواتير الخدمات السحابية المتضخمة إحدى أكبر المشكلات التي تواجهها المؤسسات خلال رحلتها إلى السحابة. ومع ذلك، يمكنك استخدام
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يتيح برنامج Turbonomic أتمتة الإجراءات المهمة باستمرار في الوقت الفعلي من دون تدخل بشري، ما يوفر التخصيص الأكثر فعالية لموارد الحوسبة والتخزين والشبكة لتطبيقاتك في كل طبقة من طبقات المجموعة.
تزويد الأجهزة هو إعداد معدات تقنية المعلومات مثل الهواتف وأجهزة الحاسوب. وغالبًا ما يتم استخدامه لإدارة الأجهزة داخل إنترنت الأشياء (IoT). ويُجرى هذا الإجراء قبل إعطاء الموظف جهازًا للتأكد من أن الجهاز يعمل بسلاسة في بيئة تقنية المعلومات. علاوة على ذلك، يتم إعداده مع إمكانية الوصول والموارد المناسبة للمستخدم النهائي الذي تم تعيينه له.
التزويد والتكوين عمليتان مهمتان ومتميزتان في عملية النشر. قبل أن تتم عملية تكوين مورد، مثل جهاز أو خادم أو شبكة أو غير ذلك، يجب أن يتم تزويده أو ”توفيره“ بالمعنى العام للكلمة.
يتم تكوين موارد البنية الأساسية لتقنية المعلومات عند إتاحتها من خلال التزويد: يتم ترتيب العناصر والإعدادات لتلبية المتطلبات المحددة للأعمال.
مثلما يوجد العديد من أنواع التزويد المختلفة، هناك العديد من أنواع التكوين، على سبيل المثال، تكوين جدار الحماية أو إعدادات الوصول أو الاتصال بالشبكة، أو تكوين قاعدة بيانات على الخادم أو تكوين إعدادات التطبيق.
يمكن تعزيز كل من التزويد والتكوين من خلال الأتمتة.
كان يتعين على فرق تقنية المعلومات تقليديًا تزويد البنية الأساسية لتقنية المعلومات يدويًا وتكوينها لكل عملية نشر جديدة أو مستخدم جديد، وهي عملية مملة ومستهلكة للوقت وغير متوافقة مع سير عمل عمليات التطوير. يمكن تنفيذ معظم عمليات التزويد من خلال الأتمتة في بيئات تقنية المعلومات الحديثة حيث تتكون البنية الأساسية غالبًا من المحاكاة الافتراضية والحاويات والبرامج. ويوفر التزويد الآلي طريقة أسرع وأكثر فعالية واتساقًا لإنشاء البنية الأساسية لتقنية المعلومات وغالبًا ما يتم إنجازه من خلال البنية الأساسية كرمز (IaC).
تسمح البنية الأساسية كرمز بتزويد البنية الأساسية لتقنية المعلومات وتهيئتها وإدارتها باستخدام التعليمات البرمجية والنماذج. وهذا يعني أن المطورين لم يعودوا بحاجة إلى تزويد مكونات البنية الأساسية وإدارتها يدويًا في كل مرة يتم فيها تطوير تطبيق أو نشره، أو تعيين موظف جديد أو الحاجة إلى شبكة جديدة أو نشر سحابة جديدة. باستخدام البنية الأساسية كرمز، يمكن توفير البنية الأساسية أو تعديلها أو إزالتها ببساطة عن طريق تشغيل برنامج نصي.
يمكن أن تساعد حلول أتمتة التزويد المؤسسات على توفير الوقت والمال. كما أنها تساعد في تحسين أمن بيئة تقنية المعلومات الخاصة بهم بعدة طرق:
تعزيز الإنتاجية
يمكن أن يحقق أتمتة التزويد مكاسب كبيرة في الإنتاجية على مستوى المؤسسة من خلال المساعدة على تبسيط العمليات وتحسين كيفية قضاء الموظفين لوقتهم. ومن الواضح أن ذلك يفيد فرق تقنية المعلومات التي يمكنها، عندما تتحرر من عبء التزويد اليدوي المتكرر، أن تركز جهودها على العمل الإستراتيجي عالي المستوى.
تساعد أتمتة التزويد المطورين على تقديم تطبيقات وخدمات جديدة بشكل أسرع، حيث يتم توفير البيئات التي يحتاجون إليها للقيام بذلك بشكل تلقائي ومتسق. كما أنها تساعد أيضًا على ضمان وصول المستخدمين النهائيين على مستوى الشركة إلى الموارد التي يحتاجون إليها للقيام بعملهم، ما يحد من تباطؤ سير العمل وما شابه ذلك من عوامل تعوق الإنتاجية.
التوسع بسهولة أكبر
مع نمو عملك، ستنمو احتياجات التزويد لديك. وتتيح لك أتمتة التزويد إمكانية التوسع بفعالية وثقة مع العلم أن الخوادم ومكونات الشبكة والأجهزة والموارد الأخرى يتم توفيرها والوصول إليها على النحو المنشود.
يمكن أن يساعدك تصور المجموعة الشامل لمنصة Turbonomic والأتمتة الذكية والمعارف القائمة على الذكاء الاصطناعي على التأكد من أنك تحقق أقصى استفادة من مواردك بأكبر قدر من الكفاءة أثناء توسيع نطاقك أو توسعك.
تعزيز الامتثال
تسمح لك عملية أتمتة التزويد بالحفاظ على الامتثال بشكل أفضل لأنها تمكّنك من جعل المعايير والحوكمة مركزية، وتنفيذ تلك السياسات والإجراءات بشكل متسق عبر نظام تقنية المعلومات بأكمله. وعند الحاجة إلى إجراء تغييرات، يمكن نشرها تلقائيًا (وبشكل موحد) عبر جميع الموارد.
تقليل الأخطاء
مثل جميع الأشياء التي تعمل بالطاقة البشرية، فإن عملية التزويد اليدوي عرضة للخطأ البشري. وباستخدام التزويد المؤتمت، يتم توفير الموارد (والوصول إليها) بشكل متسق وفقًا لمعايير محددة مسبقًا. كما يتم الاحتفاظ بسجل تدقيق مؤتمت يوضح كيفية تحديد الوصول وكيفية منح المصادقة والموارد التي تم الوصول إليها ووقت الوصول إليها. وهكذا، يقلل التزويد المؤتمت من التكوينات الخاطئة، ما يقلل من الوقت الذي يستغرقه استكشاف الأخطاء وإصلاحها ويقلل من المخاطر الأمنية التي تصاحب مثل هذه الأخطاء.
تتيح لك منصة تحسين تكلفة السحابة الهجينة Turbonomic أتمتة الإجراءات الهامة باستمرار في الوقت الفعلي والتي توفر بشكل استباقي الاستخدام الأكثر كفاءة للحوسبة والتخزين وموارد الشبكة لتطبيقاتك في كل طبقة من طبقات المجموعة.
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