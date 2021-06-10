تشير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، أو IT infrastructure، إلى المكونات المجمعة اللازمة لتشغيل وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات المؤسسية وبيئات تكنولوجيا المعلومات.
تغذي التكنولوجيا تقريبًا كل جانب من جوانب أعمال اليوم، بدءًا من عمل الموظف الفرد وصولًا إلى العمليات والسلع والخدمات. عند الربط الشبكي بشكل صحيح، يمكن تحسين التكنولوجيا لتحسين التواصل، وخلق الكفاءات، وزيادة الإنتاجية.
إذا كانت البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات تتسم بالمرونة والموثوقية والأمن، فقد تساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها وتقديم ميزة تنافسية في السوق. في المقابل، إذا لم يتم تطبيق البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بشكل صحيح، فقد تواجه الشركات مشكلات في الاتصال والإنتاجية والأمان، مثل أعطال الأنظمة والاختراقات. بشكل عام، يمكن أن يكون وجود بنية تحتية مُنفذة بشكل صحيح عاملاً في تحديد ما إذا كان العمل مربحًا أم لا.
بفضل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، يمكن للشركة:
تتكون مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من عناصر مترابطة، والمجموعتان الأساسيتان للمكونات هما الأجهزة والبرامج. تستخدم الأجهزة البرامج—مثل نظام التشغيل—للعمل. وبالمثل، يقوم نظام التشغيل بإدارة موارد النظام والأجهزة. تربط أنظمة التشغيل أيضًا تطبيقات البرامج والموارد المادية باستخدام مكونات الشبكات.
يمكن أن تتضمن عناصر الأجهزة:
يمكن أن تشمل عناصر البرمجيات ما يلي:
توفر المرافق أو المنشآت المادية مساحة لأجهزة الشبكات والخوادم ومراكز البيانات. كما تشمل كابلات الشبكة في مباني المكاتب لربط عناصر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ببعضها البعض.
تتكون الشبكات من المحولات وأجهزة التوجيه والمحاور والخوادم. تقوم المحولات بتوصيل أجهزة الشبكة مثل أجهزة التوجيه والخوادم وغيرها على شبكات المنطقة المحلية (LAN). تسمح أجهزة التوجيه للأجهزة الموجودة على شبكات LAN مختلفة بالاتصال ونقل الحزم بين الشبكات. تتصل المحاور (Hubs) بالعديد من أجهزة الشبكة لتعمل كمكون واحد.
يعد الخادم المكون الأساسي للأجهزة اللازمة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. الخوادم هي في الأساس أجهزة كمبيوتر تسمح لعدة مستخدمين بالوصول إلى الموارد ومشاركتها.
تستضيف المؤسسات خوادم متعددة في غرف تسمى غرف الخادم أو مراكز البيانات. مراكز البيانات هي جوهر معظم الشبكات.
النوعان الأساسيان من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات هما البنية التحتية التقليدية والسحابية.
تتكون البنية التحتية التقليدية لتكنولوجيا المعلومات من مكونات الأجهزة والبرامج المعتادة: التسهيلات، ومراكز البيانات، والخوادم، وأجهزة الشبكات، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، وحلول برامج تطبيقات المؤسسات. عادةً ما يتطلب إعداد البنية التحتية هذا مزيدًا من الطاقة والمساحة المادية والمال مقارنة بأنواع البنية التحتية الأخرى. تُثبت البنية التحتية التقليدية عادةً محليًا للاستخدام الخاص بالشركة أو للاستخدام الخاص.
تُشبه البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات القائمة على الحوسبة السحابية البنية التحتية التقليدية. ومع ذلك، يمكن للمستخدمين النهائيين الوصول إلى البنية التحتية عبر الإنترنت، مع القدرة على استخدام موارد الحوسبة دون تثبيت محلي من خلال المحاكاة الافتراضية. تربط المحاكاة الافتراضية الخوادم الفعلية التي يحتفظ بها مزود الخدمة في أي أو عدة مواقع جغرافية. ثم تقوم بتقسيم الموارد وتلخيصها، مثل التخزين، لجعلها متاحة للمستخدمين في أي مكان تقريبًا يمكن فيه الاتصال بالإنترنت. نظرًا لأن البنية التحتية السحابية تكون عامة في كثير من الأحيان، يُشار إليها عادةً باسم السحابة العامة.
تختلف إعدادات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات باختلاف احتياجات وأهداف العمل، ولكن بعض الأهداف عالمية لكل مؤسسة. البنية التحتية المثلى توفر للأعمال سعة تخزين عالية الأداء وشبكة منخفضة زمن الانتقال والأمان وشبكة واسعة محسّنة (WAN) والمحاكاة وفترة تعطل صفرية.
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