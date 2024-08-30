ما هو خادم التطبيقات؟

أصبحت خوادم التطبيقات أداة بالغة الأهمية للعديد من المؤسسات الحديثة، إذ تتيح للفرق إنشاء تطبيقات الويب وتشغيلها، وتحسين أداء التطبيقات، وإنشاء تجارب أقوى للمستخدم النهائي.

تلعب خوادم التطبيقات دورًا محوريًا في تطوير التطبيقات البرمجية، حيث تربط واجهة المستخدم بالمعلومات الحيوية الموجودة في قواعد البيانات الخلفية. تعتمد معظم التطبيقات عالية الأداء على خوادم التطبيقات لتشغيل منطق التطبيق وتحسين الكفاءة والإدارة.

شهد سوق خوادم تطبيقات الويب نموًا ملحوظًا على مدار الثلاثين عامًا الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو خلال العقد المقبل. وفقًا لشركة Straits Research، بلغت قيمة السوق 14.9 مليار دولار أمريكي في عام 2020، ومن المتوقع أن تصل إلى 52.12 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 13.34%.1

كما أصبحت هذه الخوادم أكثر تنوعًا، لتشمل منصات مجانية ومفتوحة المصدر مثل Apache – التي كانت تدعم عددًا من مواقع الويب أكثر من أي خادم آخر في العالم حتى عام 20142 – بالإضافة إلى حلول أكثر تعقيدًا على مستوى المؤسسات من IBM وOracle.

نظرًا لاتساع وتنوع سوق خوادم التطبيقات، فإن أمام الشركات مجموعة واسعة من العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند اختيار الخادم الأنسب لاحتياجاتها. تشمل أبرز هذه العوامل متطلبات التطبيق المراد تطويره، والموارد المتاحة، واحتياجات العمل، ولغة البرمجة المفضلة.