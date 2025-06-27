حلول البنية التحتية لتقنية المعلومات

توفير بنية تحتية آمنة وجاهزة للذكاء الاصطناعي عبر بيئات السحابة الهجينة

استكشِف الخوادم استكشِف التخزين
رسم توضيحي يعرض كيف تعمل أجهزة IBM جنبًا إلى جنب

Gartner® Magic Quadrant™‎

تم تصنيف IBM كشركة مبتكرة في تقرير Gartner® Magic Quadrant™‎ لعام 2024 للبنية التحتية الهجينة الموزعة.

اقرأ التقرير
استكشِف آفاق نتائج الأعمال

حدِّث البنية التحتية لديك وسرِّع نتائج أعمالك باستخدام الجيل الأحدث من خوادم وتخزين IBM، سواء في مركز بياناتك أم في السحابة.

وفِّر السحابة الهجينة الآمنة والذكاء الاصطناعي الموثوق به لتطبيقاتك وأعباء العمل لديك.

تحديث بنيتك التحتية للذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة

تمكَّن من تشغيل أعمالك على منصة موحدة عبر السحابة الهجينة، وتفعيل الذكاء الاصطناعي بأمان وعلى نطاق واسع، وتحديث بنيتك في مكانها وبالوتيرة التي تناسبك.

البنية التحتية الهجينة

حافِظ على حماية أعمالك وبياناتك ومرونتها على مستوى تقنية المعلومات الهجينة – حتى في أثناء التعطّل.
البنية التحتية للذكاء الاصطناعي للمؤسسات

ادمِج الذكاء الاصطناعي والأتمتة مع استراتيجية البيانات وتحوّل الأعمال.
تحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات

يمكنك تحديث التطبيقات والخوادم وحلول التخزين القائمة للتكامل بسلاسة مع التقنية السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي.
الخوادم المؤسسية

خوادم من فئة المؤسسات لمركز بياناتك، جاهزة بالكامل لدعم الذكاء الاصطناعي والنشر الهجين.
التخزين المؤسسي

تخزين حديث يدعم الذكاء الاصطناعي، والأداء العالي، ويشمل التخزين المعرَّف بالبرمجيات والقائم على المنصات.
القيمة والتميُّز مع بنية IBM التحتية

يُتيح لك استخدام الخوادم وحلول التخزين والتقنيات المناسبة تطبيق نهج للثقة الصفرية للحماية من عمليات الاختراق وللحفاظ على خصوصية البيانات عبر الأنظمة البنائية الهجينة، وتوحيد حماية البيانات مع المرونة الإلكترونية.
التكامل من البداية إلى النهاية
النطاق المؤسسي
الأداء المُثبت
الذكاء الاصطناعي المدمج
كفاءة القيادة
الأمان والامتثال

خدمات دورة الحياة التقنية

احصل على دعم يستند إلى خبرات متمرسة في البنية التحتية للتقنية السحابية الهجينة.

استكشِف الدعم
قصص العملاء
لفافة ألومنيوم في مصنع
التقنية السحابية الخاصة لأحمال التشغيل الحسّاسة

Tomago Aluminum Company Pty. تنقل نظام SAP HANA® من التقنية السحابية العامة إلى تقنية سحابية خاصة باستخدام IBM Power والتخزين بالذاكرة الوميضية من IBM وRed Hat لأغراض تتعلق باتساق التسعير والمرونة والتحلي بالمرونة في توسيع النطاق بسهولة.

 اقرأ قصة Tomago Aluminum
منظر لسيارة نقل مغلقة
حلول القيادة الذاتية باستخدام التخزين والذكاء الاصطناعي

تستفيد Continental من المرونة والتكامل السلس لنظام IBM Storage مع الحاويات لتحديث عملية تطوير تطبيقاتها من دون التأثير في الأداء أو قابلية التوسّع أو البساطة.

 اقرأ قصة شركة Continental
زملاء عمل يتناقشون أمام جهاز كمبيوتر
دمج الأمن في التقنية السحابية العامة بمستوى غير مسبوق

تقدم Phoenix Systems للعملاء بيئة تنفيذ موثوقة، بدءًا من معالجات تشفير البيانات المشتركة في خادم LinuxONE وصولاً إلى دعم الحوسبة السرية حيث يتم تضمين الأمان في كل طبقة من طبقات المجموعة.

 اقرأ قصة Phoenix Systems
اتخِذ الخطوة التالية

استكشف الخوادم ووحدات التخزين والبرامج المصممة لاستراتيجية البيئة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها مؤسستك.

 استكشِف الخوادم استكشِف التخزين