يُعَد IBM LinuxONE مجموعة من خوادم ®Linux من فئة المؤسسات، مدعومة بمعالج ®IBM ®Telum، والتي تجمع بين خبرة IBM في بناء الأنظمة ذات المهام الحساسة مع انفتاح نظام التشغيل Linux. يوفِّر IBM LinuxONE منصة مرنة إلكترونيًا، ومحسَّنة لتطبيقات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها أيضًا تقليل التكلفة الإجمالية للملكية من خلال دمج أعباء العمل.
يوفِّر IBM LinuxONE Emperor 5 أعلى مستويات الأمان المؤسسي، والأداء، وقابلية التوسع لأعباء عمل Linux، بما في ذلك تطبيقات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي. مدعوم بمعالج IBM Telum II الذي يحتوي على وحدات تسريع متعددة مدمجة على الشريحة تعمل بالذكاء الاصطناعي، يتضمن LinuxONE 5 أيضًا حاويات سرية، وتوفّرًا عاليًا، واستدلالًا بالذكاء الاصطناعي على البيانات المتوفّرة في موقع واحد.
يُعَد IBM LinuxONE 4 مجموعة من خوادم المؤسسات المدعومة بمعالج IBM Telum الرائد. يوفِّر قدرات متقدمة تشمل مسرِّعات مدمجة للتشفير الشامل، وتقنيات مبتكرة للأمان الكمي، وكفاءة في استهلاك الطاقة.
تعمل مسرِّعات الأجهزة المدمجة على تحسين أعباء عمل الذكاء الاصطناعي لتسريع استدلال النماذج.
يساعد كلٌّ من التشفير المتقدم والحوسبة السرية على ضمان الحماية الشاملة لبيانات تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
يُسهم التصميم الموفر للموارد في تحسين كفاءة الطاقة، وتقليل التكاليف التشغيلية والانبعاثات الكربونية.
تم تصميم LinuxONE لمساعدة الشركات على تلبية متطلبات أعباء العمل الحيوية.
اكتشف كيف ساعد IBM LinuxONE وزارة المالية البلجيكية على تقليل الانقطاعات غير المتوقعة وتقديم خدمة موثوق بها لمعالجة الضرائب للمواطنين.
اقرأ كيف تمكَّن ميناء برشلونة من تعزيز أداء ومرونة أنظمته التقنية الأساسية باستخدام IBM LinuxONE وRed Hat OpenShift.
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قدِّم لعملائك مستوى جديدًا من أمن البيانات قيد الاستخدام من خلال بيئة تنفيذ موثوق بها على IBM LinuxONE.
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الحصول على أمان محسَّن على LinuxONE من خلال إدارة مركزية لمفاتيح التشفير مدعومة بالأجهزة لأعباء العمل القائمة على الحاويات.
تمكين الذكاء الاصطناعي والتحليلات الآمنة التي تحافظ على الخصوصية من خلال إنشاء بيانات واقعية دون كشف المعلومات الحساسة.
اكتشِف الجيل القادم من الحوسبة المؤسسية للذكاء الاصطناعي مع معالج IBM Telum II.
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