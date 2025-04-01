تعد IBM Synthetic Data Sets® عائلة من مجموعات البيانات الاصطناعية التي تم إنشاؤها بشكل مصطنع والمصممة لتعزيز التدريب التنبؤي لنماذج الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة (LLM) لتستفيد منها شركتا IBM Z وLinuxONE في الخدمات المالية للوصول السريع إلى البيانات الثرية بالميزات وذات الصلة بمشاريع الذكاء الاصطناعي.
يمكن تنزيل مجموعات البيانات المعدة مسبقًا وتعبئتها على شكل ملفات CSV وDDL، مما يجعلها مألوفة وسهلة الاستخدام ومتوافقة مع كل شيء؛ بدءًا من قواعد البيانات إلى منصات الأجهزة وحتى أدوات الذكاء الاصطناعي القياسية. كما أن مجموعات البيانات هذه تستخدم أيضًا خبرة IBM في الصناعات والمعارف المتخصصة في قطاع الخدمات المالية دون استخدام أي بيانات أولية حقيقية للعميل، مما يخفف من المخاوف الأمنية المتعلقة بمعلومات التعريف الشخصية (PII).
ولتطبيق هذا السيناريو عمليًا، تم تنظيم IBM Synthetic Data Sets للكشف عن حالات استخدام تمثل بعض حالات الغش. وهكذا، استطاع العملاء تنزيل مجموعة البيانات ونجحوا في تطوير نماذج الذكاء التنبؤي الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة لتحسين الخدمات المالية وتعزيز النماذج الحالية بما يفيد في تحقيق مزيد من الدقة وتخفيف المخاطر.
تعرَّف على كيفية تحسين البيانات الاصطناعية المبنية مسبقًا لتعزيز دقة الذكاء الاصطناعي وتسريع المشاريع وتقديم نتائج سريعة. ابدأ رحلة الذكاء الاصطناعي باستخدام IBM Synthetic Data Sets.
حل مثالي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وكشف عمليات الاحتيال المتعلقة ببطاقات الائتمان. تتضمن مجموعة البيانات بطاقات ائتمان محاكاة وحاملي بطاقات ائتمان مع تاريخ معاملات مفصل. يتم تصنيف كل معاملة على أنها "نعم" أو "لا" للاحتيال ويتم ربطها بمعرِّف المحتال لتتبع النمط.
يعد مثاليًا لحلول مكافحة غسيل الأموال. تتضمن مجموعة البيانات محاكاة لمعاملات مصرفية مصنفة لغسيل الأموال، والاحتيال في الشيكات، والاحتيال في الدفع الآلي (APP). تلتقط مجموعة البيانات سيناريوهات الاحتيال وأنشطة غسيل الأموال، وأنواع العلامات، إلى جانب تفاصيل الحسابات والتحويلات.
مثالي لتحسين تقديم مطالبات الكشف عن الغش واكتتاب الأسهم والتسعير. تستخدم مجموعة بيانات البيانات معلومات عن مالك المنزل والوثيقة والمطالبات وأحداث الكوارث لتقديم سيناريوهات "ماذا لو" اصطناعية وتسميات للمطالبات الاحتيالية مع تقديم رؤى حول مجالات تشمل الاكتتاب في القروض وتسجيل الائتمان.
يعد هذا الحل بمثابة بيانات تدريب سريع وسهل ومتوافق مع الخصوصية لإنشاء وبناء نماذج من الصفر تمامًا. حيث نجد ملفات التنزيل السهل تساعدنا على تسهيل الاستخدام باستخدام Db2® وغيرها من قواعد البيانات، كما تتضمن سمات رئيسية لحالات الاستخدام دون ذكر لأي معلومات شخصية حقيقية.
يوفر بيانات أكثر ثراءً وتنوعًا لتعزيز النماذج التنبؤية الحالية وتحسين عمليات الضبط الدقيق للنماذج اللغوية الكبيرة. حيث تتضمن البيانات الاصطناعية معلومات أوسع مما هو متاح في البيانات الحقيقية، بما في ذلك تصنيف مختلف صور الاحتيال في المعاملات والكيانات المتعددة داخل منظومة البنوك والمصارف وغيرها.
يمكن استخدامه "كورقة إجابة" للتحقق من صحة نماذج كشف الاحتيال أو مكافحة غسيل الأموال الحالية لأن جميع المعاملات مصنفة لأي نوع من هذين النوعين الخاصين بكشف الاحتيال. اختبر ما إذا كانت النماذج الحالية يمكن أن تتنبأ بدقة بالاحتيال باستخدام بياناتنا.
لا شك أن دقة الكشف عن حالات الغش يحافظ على رضا العملاء ويستبقي ولاءهم كما يقلل من الخسائر المالية. ويعمل حل IBM Synthetic Data Sets for Payments Cards على تحسين الحماية من الاحتيال من خلال توفير بيانات المعاملات المصنَّفة تصنيفًا مميزًا.
يوفر حل IBM Synthetic Data Sets for Core Banking and Money بيانات مصنَّفة، بما في ذلك المعاملات العالمية والنقدية غير المتوفرة في البيانات المصرفية الحقيقية. وهذا يساعد على بناء نماذج أقوى لمكافحة غسيل الأموال، كما يقلل من المخاطر والحالات الوهمية التي يتم رصدها وهي ليست في حقيقتها حالات غش، وهذا يوفر وقت التحقيق والتكاليف.
تستخدم شركات التأمين بيانات المطالبات الحقيقية ولكن حل IBM Synthetic Data Sets for Homeowners Insurance يضيف سيناريوهات "ماذا لو" الاصطناعية التي تغطي أنواعًا أخرى متنوعة من المطالبات ومزيدًا من حالات الاحتيال. ويتم تصنيف كل مطالبة من حيث الكشف عن الغش والسبب، مما يوفر مجموعة ثرية من البيانات التي تتحقق من الصحة وتحسِّن من نماذج الذكاء الاصطناعي للكشف عن المطالبات الاحتيالية.
اقرأ المزيد حول IBM Synthetic Data Sets في منشور ®IBM Redbooks Redpaper هذا، والذي يوفر المزيد من التفاصيل حول مجموعة البيانات والمنهجية والجانب الأمني والأخلاقيات وفق مخطط التصميم ومخطط البيانات.
اقرأ الورقة الأكاديمية المنشورة على موقع Nuerips والتي تتضمن تفاصيل تقنية حول منهجية توليد مجموعة البيانات الاصطناعية المستخدمة في الكشف عن غسيل الأموال.
اقرأ عن النهج التقني والمعرفة المتخصصة التي تم دمجها لتوليد بيانات بطاقات ائتمان اصطناعية عالية الجودة كي تُستخدم في تدريب نماذج التنبؤ بالاحتيال.
انظر كيف نجح باحثو شركة IBM ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في تطوير محول الرسم البياني (FraudGT) باستخدام بيانات من منتجنا IBM Synthetic Data Sets.
اقرأ عن الكيفية التي نجح من خلالها IBM Research® وCaltech في تطوير معالج مسبق لميزات الرسم البياني، وهي مكتبة برمجيات تكشف عن أنماط غسيل الأموال النموذجية في الرسوم البيانية الخاصة بالمعاملات المالية في الوقت الفعلي. استخدم هذا النموذج مجموعات بيانات IBM Synthetic Data Sets لتطوير الحل.