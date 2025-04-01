يمكن تنزيل مجموعات البيانات المعدة مسبقًا وتعبئتها على شكل ملفات CSV وDDL، مما يجعلها مألوفة وسهلة الاستخدام ومتوافقة مع كل شيء؛ بدءًا من قواعد البيانات إلى منصات الأجهزة وحتى أدوات الذكاء الاصطناعي القياسية. كما أن مجموعات البيانات هذه تستخدم أيضًا خبرة IBM في الصناعات والمعارف المتخصصة في قطاع الخدمات المالية دون استخدام أي بيانات أولية حقيقية للعميل، مما يخفف من المخاوف الأمنية المتعلقة بمعلومات التعريف الشخصية (PII).

ولتطبيق هذا السيناريو عمليًا، تم تنظيم IBM Synthetic Data Sets للكشف عن حالات استخدام تمثل بعض حالات الغش. وهكذا، استطاع العملاء تنزيل مجموعة البيانات ونجحوا في تطوير نماذج الذكاء التنبؤي الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة لتحسين الخدمات المالية وتعزيز النماذج الحالية بما يفيد في تحقيق مزيد من الدقة وتخفيف المخاطر.