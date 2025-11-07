الأساس الآمن والقابل للتوسع لأعمال الأصول الرقمية
تُعد منصة IBM Digital Asset Haven العمود الفقري التشغيلي للمؤسسات المالية والشركات الخاضعة لقيود تنظيمية والتي تدخل في اقتصاد الأصول الرقمية. إذ توفر حلًا موحدًا لإدارة المحافظ الرقمية الآمنة وتنظيم المعاملات، مع قدرة هائلة على التفاعل بكفاءة مع سلسلة الكتل العامة والخاصة المتعددة.
يتيح نظام الحوكمة القائم على السياسات القابلة للبرمجة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الواجهات السهلة للمطورين، تكاملًا فعالًا مع الأنظمة المصرفية القائمة، ما يُمكّن المؤسسات من تخصيص سير عملياتها التشغيلية بمرونة بما يتوافق مع ضوابطها وإجراءاتها الداخلية.
أطلِق أعمالك في مجال الأصول الرقمية وأدِرها ووسّع نطاقها على أساس واحد متكامل.
احمِ الأصول الرقمية من خلال دمج تقنيتي MPC وHSM والحوسبة السرية من IBM، بحيث تتوافق جميعها مع اللوائح العالمية.
صُممت لتسريع النشر بفضل الخدمات المدمجة مسبقًا للتحقق من الهوية ومنع الجرائم المالية وتحقيق العائدات وغيرها.
دمج خدمات الأصول الرقمية في قنوات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الحالية، لتمكين العملاء من المؤسسات والأفراد من الاحتفاظ بالأصول الرقمية وتداولها بأمان تحت سيطرة البنك.
تمكين المدفوعات عبر الحدود في زمن شبه حقيقي من خلال تسوية العملات المستقرة—وتحقيق نهائية T+0 عبر أي سلسلة كُتل مدعومة.
أمن الاحتياطيات الإستراتيجية والأصول المدعومة من الدولة أو البنية التحتية للعملة الرقمية للبنك المركزي من خلال عمليات حفظ الأصول الرقمية والخزانة المعزولة تمامًا والمحمية بشكل شامل.
ادمج قدرات "شراء وبيع واقتناء" الأصول الرقمية مباشرة في منصتك، ما يتيح لك تقديم خدمات الأصول الرقمية كوحدة متميزة قابلة للفوترة لعملاء خدماتك المالية.
اكتشف كيف توفر IBM Digital Assets Haven خدمة حفظ الأصول الرقمية على مستوى البنوك للصناعات عالية التنظيم.