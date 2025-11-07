تُعد منصة IBM Digital Asset Haven العمود الفقري التشغيلي للمؤسسات المالية والشركات الخاضعة لقيود تنظيمية والتي تدخل في اقتصاد الأصول الرقمية. إذ توفر حلًا موحدًا لإدارة المحافظ الرقمية الآمنة وتنظيم المعاملات، مع قدرة هائلة على التفاعل بكفاءة مع سلسلة الكتل العامة والخاصة المتعددة.

يتيح نظام الحوكمة القائم على السياسات القابلة للبرمجة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الواجهات السهلة للمطورين، تكاملًا فعالًا مع الأنظمة المصرفية القائمة، ما يُمكّن المؤسسات من تخصيص سير عملياتها التشغيلية بمرونة بما يتوافق مع ضوابطها وإجراءاتها الداخلية.