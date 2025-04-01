IBM Hyper Protect Virtual Servers

قم ببناء حساسية مهمة حساسة للتطبيق الآمن لسحابة متعددة هجينة مع الحوسبة السرية على IBM Z و LinuxONE

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IBM Hyper Protect Virtual Servers لـ ® IBM Z و LinuxONE هو حل برمجي مصمم لحماية مهمة حساسة Linux أحمال التشغيل بالبيانات الحساسة من التهديدات الداخلية والخارجية. 

IBM Hyper Protect Virtual Servers استفد من IBM التنفيذ الآمن لـ Linux. توفر المعلومات الحوسبة الحوسبة بيئة تنفيذ موثوق بها لحماية البيانات الحساسة التي تعمل في Virtual Servers وحاوية وقت التشغيل من خلال إجراء العمليات الحسابية في بيئة تنفيذ موثوقة (TEE). يتوفر نظام المعلومات التكنولوجية محليًا بالإضافة إلى عرض مُدار في ®IBM Cloud: IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers.

تشمل المنتجات الإضافية في محفظة الحوسبة السرية IBM ما يلي:

IBM أداة Hyper Protect Offline Signing Orchestrator: مصممة لإزالة القيود المفروضة على عروض التخزين البارد الحالية لعروض التخزين البارد لـ متوفر على IBM Z أو IBM LinuxONE. Hyper Protect Virtual Servers شرطًا مسبقًا. 

IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services:: خدمة إدارة مفاتيح مستجر واحد، سحابة هجينة الرئيسية. يتيح التنسيق الموحد للمفاتيح، وهو جزء من Hyper Protect Crypto Services ، إمكانية تنسيق المفاتيح عبر بيئات سحابة متعددة. 
ما الجديد ملاحظات الإصدار لأحدث إصدار من IBM Hyper Protect Virtual Servers
المزايا
البناء مع الأمان

زوّد مطوريك بالقدرات اللازمة لبناء قدراتهم بأمان في بيئة موثوق بها وبكل نزاهة.
نشر مع الثقة

تمكين مدراء النظام من تحقيق من الصحة أن تحقق من الصحة أن مصدرها مصدر موثوق به ®عبر عمليات التدقيق الخاصة بهم.
الإدارة بكل بساطة

منح العمليات القدرة على الإدارة دون الوصول إلى التطبيقات أو بياناتها الحساسة.
ميزة
حماية أصولك رقمية على منصة غنية بالأمان ومقاومة للعبث Linux- على أساس

يوفر بيئة استضافة آمنة مع أمان من طرف إلى طرف لجهات الحفظ والتبادل ومزودي الإصدار ومقدمي خدمات الإصدار وخدمات سلسلة الكتل المرخصة التي يجب أن تحمي المفاتيح الخاصة والتداول والبيانات.

 استكشف البنية التحتية الرقمية الأصولية اقرأ موجز الحلول
الاستفادة من البنية التحتية المشتركة

دعم Container Registry المقدم من العميل بالإضافة إلى أخرى مثل IBM Cloud Container Registry أو Docker Hub أو Linux التوزيع المقدمة من العميل Container Registry.

 استكشاف IBM Cloud Container Registry استكشف Docker Hub
دمج حماية البيانات في وضع الاستراحة

استخدم Linux عبارة مرور التشفير الخاصة بإعداد المفتاح الموحّد الموجودة فقط داخل TEE والمستندة إلى اشتقاق المفتاح أثناء النشر، المأخوذة من البذور التي يوفرها أحمال التشغيل وشخصية البيئة.

 تحقق حالة التشفير القرص
تجربة العقد المتعدد الأطراف والتصديق على النشر

تطبيق مبادئ ثوثيقية صفرية من تطوير أحمال التشغيل من خلال النشر. استناداً إلى مفهوم العقد المشفر الذي تم تقديمه حديثاً والذي يتيح لكل شخص المساهمة دون المخاطرة بكشف هذه البيانات أو الملكية الفكرية للآخرين.

 استكشف التصديق
الوصول إلى مهايئ Crypto Express في وضع Enterprise PKCS#11 (EP11)

فائدة من وحدة أمان الأجهزة لحماية المفاتيح من وحدة أمان الأجهزة لحماية المفاتيح باعتبارها من الصناعات ذات الاستخدام الشائع. ولتمكين مثل هذه الحلول، قم بإرفاق Crypto Express Network API for Secure Execution Enclaves مباشرةً على شكل عنصر Hyper Protect Virtual Servers.

 Crypto Express Network API for Secure Execution Enclaves
حماية أحمال التشغيل من التهديدات الداخلية

اعتماد التنفيذ الآمن لـ Linux لنشر أحمال التشغيل المعزولة المحمية بواسطة الحوسبة السرية على نطاق واسع وتمكين البرامج الوسيطة المحددة من قبل العميل وبرنامج Hypervisor. مع هذا، يمكن دمج Hyper Protect Virtual Servers في بيئة Linux الافتراضية دون أي قسم منطقي معزول (LPAR).

 استكشف التنفيذ الآمن من IBM لنظام التشغيل IBM Secure Execution لنظام التشغيل Linux استكشف الحوسبة السرية مع LinuxONE
تطبيق تطبيق تطوير السحابة الأصلية

تمكين المطورين بأدوات مألوفة وبرمجيات آلية ومستمرة Delivery Pipeline للتطوير في بيئة خاصة أو عامة أو سحابة هجينة. توفر خدمات Hyper Protect Services خدمة سحابية آمنة للخدمة السحابية المحلية وخارجها.

 استكشاف تطوير السحابة الأصلية على IBM Z
الحفاظ على تكامل الصورة

تمكين المطورين من إنشاء الملفات المصدرية بشكل آمن، بدءاً من التطبيق المعبأ في حاويات. يمكن لمطوري الحلول الحفاظ على تكامل الصورة، مع العلم أن تكنولوجيا المعلومات لا تحتوي إلا على ما هو مقصود منها، والحفاظ على الثقة في أصل نشر التطبيق.
البناء بأمان باستخدام CI/CD الموثوق به

تشفير الصور والبناء الآمن باستخدام تدفق CI/CD الموثوق به لتحقق من الصحة الأصل، مما يمنع إدخال الباب الخلفي. ترث الصور الموقّعة حاوية الأمان دون أي تغييرات في التعليمات البرمجية، مما يمنع الوصول إلى البيانات أثناء معالجة المعلومات التكنولوجية في قاعدة البيانات.
حماية البيانات الحساسة على IBM ®DS8000 التخزين التخزين

IBM توفر نسخة محمية نسخًا غير قابلة للتغيير من استعادة البيانات الحساسة المخفية والمحمية من التعديل أو الحذف بسبب أخطاء المستخدم أو التدمير الخبيث أو هجمات برامج الفدية.

 استكشف IBM ®ds8000
أنظمة التكامل التكامل احصل على المعلومات على IBM Z

منح المرونة عبر سحابة هجينة النظام البنائي، مع نظامي IBM z15 وIBM z16 لنشر أحمال التشغيل داخل وخارج أماكن العمل مع الحفاظ على الأمان والتوافر والموثوقية.

 استكشف IBM z16 احصل على المعلومات IBM لينكسون

من خلال دمج نظام IBM LinuxONE III™ و IBM LinuxONE 4 في نظامك السحابة هجينة الاستراتيجية, يمكنك إضافة المستوى التالي من الأمان والاستقرار إلى البنية التحتية السحابة الخاصة بك، مما يمنحك كلاً من الأسلوب الرشيق نشر مدة التشغيل النهائي.

 استكشف IBM LinuxONE 4
استكشاف التقنية الأساسية

تأكد من أن البيانات محمية من التهديدات الداخلية والخارجية على حد سواء محلياً وفي السحابة. استكشف IBM التنفيذ الآمن لـ Linux ، وهي التقنية الأساسية IBM Hyper Protect Virtual Servers. 

 اقرأ موجز الحلول
التفاصيل الفنية
متطلبات الأجهزة

يمكنك تثبيت وتهيئة IBM Hyper Protect Virtual Servers على أنظمة IBM Z و LinuxONE التالية وتكوينها:

  • IBM z16 (جميع الموديلات)
  • IBM z15 (جميع الطرازات)
  • IBM LinuxONE Emperor 4
  • IBM LinuxONE III
 المزيد من متطلبات الأجهزة
متطلبات البرمجيات
  • تم تمكين التنفيذ الآمن للمضيف Virtual Machines (KVM) القائم على النواة (KVM)
  • إن IBM License Metric Tool
  • يجب أن يكون برنامج Hypervisor Linux LPAR Hypervisor الخاص بـ LPAR نشر وتطبق رسوم الاشتراك في الطرف الثالث
 المزيد من متطلبات البرامج
دراسات الحالة
ملاءمة سحابة عامة مع أمان غير مسبوق

اكتشف كيف تجمع أنظمة فينيكس سيستمز بين النقل بالحاويات و ®قوة LinuxONE لتوفير حل أمني مؤتمت بالكامل للعملاء النهائيين.
الحل السحابة المبتكر والآمن والموثوق به للغاية

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تعرّف على أهمية الأمن في بيئة سحابة هجينة وكيف تلعب المنصة IBM Z وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دوراً مهماً للمؤسسات.

يوضح هذا الفيديو كيفية حماية معلومات التعريف الشخصية ومعلومات بطاقة الائتمان التي يتم إدخالها في نماذج الويب باستخدام الحوسبة السرية على Hyper Protect Virtual Servers.

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IBM Storage حلول النسخ الاحتياطي الاحتياطي للبيانات واستردادها

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الخطوات التالية

استكشف IBM Hyper Protect Virtual Servers. حدد موعداً لاجتماع لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع ممثل شركة IBM Z.

 

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