منظومة IBM Hyper Protect for Red Hat

تعرَّف على ®IBM® Hyper Protect Container Runtime (HPCR) for Red Hat لحلول المحاكاة الافتراضية من ®‎Red Hat وHyper Protect Confidential Containers (HPCC) لمنصة ‎Red Hat® OpenShift. يوفر هذان المنتجان القويان حماية للبيانات الحساسة بدءًا من مرحلة التطوير وحتى النشر وخلال استخدامها داخل التطبيق. ويشكِّلان معًا أساسًا للحوسبة السرّية يعتمد على الأجهزة لحماية أعباء العمل عبر البيئات الهجينة.